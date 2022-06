Todavía no me he recuperado completamente del accidente.

Todavía no puedo hacer algunas cosas que hacía antes. Todavía. Estoy en un proceso de recuperación, de aprendizaje, y esto no se ha terminado. Tengo voluntad y ganas y creo en mí. Vive en mí una guerrera consumada dispuesta a superar reveses y a conquistar mi propia existencia.

Parte de esa conquista es conocerme, saber quién soy y saber que los otros no son yo; cada uno tiene su mirada, su respuesta, sus intereses y sus inquietudes. No hay una única visión de la realidad. "Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey", aconseja Don Quijote a Sancho.

Ahora que sé más de mí, me resulta más fácil elegir: me escucho y me dejo guiar por la intuición porque confío en la vida. Cuanto más me conozco más segura me siento, y más libre.

Conocerse otorga firmeza, decisión y, dado que en la vida se suceden eventualidades constantes, conocerse es un recurso imprescindible para no adaptarse, para no dejar que el entorno nos penetre y nos desaloje de nosotros mismos. Adaptarse es desertar, doblegarse. Yo prefiero aceptar. Aceptar es tolerar, llevar con paciencia y con serenidad. Aceptar nos refuerza.

Todavía no puedo, pero ya podré. Ya puedo a veces. Poder levanta el ánimo; pero la energía, la fuerza, la felicidad la concede el todavía, el proceso. La satisfacción la traen los avances, los descubrimientos, las serendipias que se producen en el camino. Una luz indomable se abalanza sobre cualquier pista, sobre cualquier atisbo de verdad, y permite ver más allá de lo obvio y descubrir cuánto de extraordinario hay en lo ordinario.

Poder es solo la promesa, el objetivo, lo que nos hace avanzar. Es el todavía lo que nutre la vida, lo que la hace prosperar. En el todavía está el esfuerzo, la perseverancia, la hazaña, el entusiasmo. El todavía es la historia que se mueve en el presente, es ocasión, es un mar oportunidades. Todo está en el todavía. Cada logro me infunde vigor, pero lo que me hace sentir pletórica todos los días es el todavía.