El repartidor de periódicos ya no va en bicicleta, ahora conduce un patinete eléctrico con el que se desliza, sigilosa sombra, de edificio en edificio, como un Papá Noel sin trineo, sin gorro y sin barba de algodón.

Me gusta recorrer las entrañas de la ciudad a esas horas en que los madrugadores y los trasnochadores conformamos dos realidades paralelas, cuando las calles son páginas llenas de tachaduras y uno se siente más ingrávido que de costumbre.

De noche se ven cosas tan raras que uno tiene que pellizcarse para asegurarse de que no está caminando en sueños. Una vez vi a una chica que hablaba con César Augusto en un latín macarrónico. Por lo que pude entender, a la chica la había abandonado su novio de muy malos modos hacía solo unas horas y estaba desahogándose ante la estatua del fundador de la ciudad, que con sus ojos de bronce la miraba con más perplejidad que compasión. Hace algún tiempo vi a otra chica acomodada en las ramas de un álamo de la ribera del Ebro. Era una noche extremadamente calurosa y pensé que aquella chica con hábitos de pantera o de chimpancé no estaba tan loca como parecía.

Patrick Modiano decía en una de sus novelas que desde la infancia y la adolescencia sentía una particular atracción por todo cuanto tenía que ver con los misterios de París. Zaragoza también es una ciudad fantasma, una ciudad vampira, como el París de Modiano.

Aún no he conseguido averiguar de dónde proviene ese vago murmullo que es la respiración nocturna de la ciudad. No son leones que rugen ni ratas que chillan. Es un sonido cruel pero a la vez dulce, como el llanto de un niño hambriento o, simplemente, aburrido.