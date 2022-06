Estaba leyendo el ensayo ‘Enfermas’, de Elinor Cleghorn, cuando se publicó la noticia del anteproyecto pionero en Europa que pretende reformar la ley del aborto e incluir la baja por regla dolorosa.

En ‘María bonita’, que venimos de estudiar en clase, la protagonista no le cuenta a su madre que ha llegado a la menarquia porque sabe que su reacción será decepcionante. Eran otros tiempos, pero sigue habiendo alumnas que se acercan a nosotras inundadas por la vergüenza y hasta la culpa cuando sienten dolor o manchan la ropa. Aunque cada vez hay más iniciativas divulgadoras y más productos para la salud ginecológica, y a pesar de que entre las mujeres menstruantes solemos hablar de la regla con relativa naturalidad, no existe una normalización ‘de facto’ que trascienda nuestras vaginas. Hace pocos años, se viralizó la censura ejercida por Instagram contra la poeta Rupi Kaur, quien había publicado una foto en la que aparecía tumbada en la cama con cierta mancha de sangre en el pantalón. ¿Por qué permitimos que esta red social, que cuenta con más de dos mil millones de usuarios activos, siga imponiéndonos la idea de que nuestra sangre resulta más epatante, más peligrosa, que la propia censura? "Menstruar", escribe Andrea Abreu en ‘Primavera que sangra’, "es callar secar doblar tirar y esconder el delito". Por favor, hablemos de esto: unos pocos casos aislados de ‘activismo’ no son suficientes, sobre todo si siguen percibiéndose como algo ‘transgresor’. La regla es solo uno de los asuntos obviados que afectan a más de la mitad de la población. No deben incomodar al resto. No pueden incomodarnos a nosotras.