Cartas al director de HERALDO: Instrucciones de final de curso

Instrucciones de final de curso



Sorprende que tengamos un Gobierno socialista a favor de la enseñanza pública y la conciliación laboral.

En las instrucciones de final de curso, además de mandarlas con retraso, igual que los nuevos currículos, nos recuerdan, como si fuéramos irresponsables, que debemos cumplir todo el horario hasta el día 22. Seguramente nadie les explicó que soportamos temperaturas ilegales y que organizar el mes de junio en algunos institutos es una costosa tarea. En mi centro, tras planificar el calendario de exámenes y evaluaciones sin haber recibido las normas, dada la urgencia que requería, ha habido que modificarlo por no cumplirse los plazos impuestos. Esta falta de previsión, además de dificultar a los profesores compatibilizar la vida personal con la profesional, ha perjudicado a los alumnos de 2º Bachillerato porque ha sido necesario adelantar las pruebas de la convocatoria extraordinaria una semana. Esta demora es una manifestación más del desinterés de nuestros dirigentes hacia la educación, una desidia que raya en el maltrato. Imagino que el decrecimiento económico ocasionado por la guerra de Ucrania les servirá de excusa para no revertir los recortes. ¿Se habrán vuelto más lentos por la crisis energética ocasionada por el encarecimiento del gas? Pero no todo está perdido. La Administración está muy motivada para mejorar la enseñanza incrementando nuestra carga burocrática, porque nos empapela digitalmente las neuronas con maravillosos informes que debemos cumplimentar. Me pregunto a qué se dedican los políticos en esta Comunidad. El día de San Jorge apenas salimos en las noticias de la televisión estatal, tenemos las listas de espera quirúrgicas más largas y somos los docentes peor tratados de España. Residir y trabajar en Aragón es nuestra condena.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez y otros docentes del IES Goya. ZARAGOZA

En busca de nuestra realidad

Leyendo a Walt Whitman, ese gran poeta estadounidense, me he dado cuenta de que nació un 31 de mayo, y he considerado que podría hacerle un pequeño homenaje a partir de una frase suya. «¿Que yo me contradigo? Pues sí, me contradigo. Y, ¿qué? (Yo soy inmenso, contengo multitudes)». De las muchas sentencias que escribió, en esta veo reflejado su carácter y su humanismo, al tiempo que me ha ayudado a reflexionar sobre mi propia realidad. Creo que somos seres ambiguos en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos lejos de imaginar todo lo que tenemos que aprender, empezando por las circunstancias que atravesaremos y las personas que se cruzarán en nuestro camino. Con el tiempo, yo he ido sacando a flote aspectos de mi personalidad desconocidos para mí, formas de reaccionar ante determinadas situaciones que me han obligado a redescubrirme. Me da la impresión de que los seres humanos somos incapaces de saber realmente quiénes somos, y que vivimos un poco a la deriva. Como escribe Whitman, cada persona es inmensa y contiene multitudes. Estamos en constante movimiento y reinvención, como las flores y todas las cosas que han de perecer algún día.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Las rutinas de la selectividad

Una rutina en los docentes es adiestrar a sus alumnos a una serie de formalidades que se avengan con el temperamento y las normas académicas con las que cada docente se siente más a gusto para explicar y corregir. Por comodidad, empatía y obligación curricular se suelen repetir con pesadez las premisas para aprobar y también los exámenes u otros medios de recuperación. Esa misma rutina se percibe en el examen de selectividad, agravada con los años de pandemia, de forma que se convierte en un examen muy predecible, memorístico, con cuestiones que se han repetido en años anteriores y que, como consecuencia, han traído una subida de las notas de corte. La Lomloe predispone a los centros a organizar sus materias en torno a contenidos variados que no se marcan en un listado institucional en el BOE, lo que abrirá más la diferencia entre centros, pero también entre cursos. En los cursos inferiores la libertad en la praxis docente puede ser máxima, pero en 2º de bachillerato no es posible esa libertad porque urge un enfoque muy memorístico y repetitivo, que responde a los mandatos de las universidades, e incluso los jóvenes agradecen que su estudio se motive con estereotipos heredados de preguntas y respuestas, mostrando un interés escaso hacia un examen de destrezas más sugerentes e innovadoras. Y me temo que hasta incrédulos y remisos hacia la innovación. La comodidad correctora del docente, la del profesor que ve prolongar apuntes año tras año, y el estudio del alumno más encomendado a la memoria que a la habilidad bloquean cualquier cambio en el examen selectivo, pero es necesario que los gobiernos asuman el cambio desde el interés general y mantengan su idea pese a las presiones que desde los sectores educativos se les vendrán encima.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

No somos baturros

Cuando el COE propuso a Aragón realizar una candidatura olímpica junto con Cataluña, se dijo que sería en igualdad de condiciones. Después, como casi siempre, nos habían mentido y esperaban que actuáramos como subordinados a nuestros potentes vecinos (primos y hermanos, no lo olvidamos), dejando para nuestros valles pirenaicos los restos de las pruebas y adjudicando lo importante para los suyos. Nunca Cataluña ha querido negociar otra cosa y solo hay que ir a la hemeroteca, igualmente se pueden encontrar las declaraciones de Alejandro Blanco diciendo que la candidatura no sería si no era igualitaria. Y no somos baturros (bato significa basto, inculto), tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos de este Estado, también el derecho a negarnos a ir de comparsas. Esa lealtad hacia el Estado no puede ser docilidad perruna, somos una comunidad autónoma viva, somos luchadores y tenaces. ¿Por qué se nos trata así? Fuimos con retraso a la hora de conformarnos como comunidad histórica porque el golpe de Estado del 36 impidió que nuestro Estatuto de Caspe fuera aprobado por las Cortes españolas, pero fuimos no solo un reino, sino una corona de reinos, por cierto ninguno catalán. Tenemos un idioma, disminuido, en estado de coma, pero muchos siguen luchando por dignificarlo. Como decía Labordeta, «somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de roquedal». No es cuestión de unos juegos olímpicos o unas puñeteras pruebas en una nieve que cada día es más escasa en todos los Pirineos, también en el catalán, la cuestión es si tenemos la suficiente dignidad para no dejar que nos pisoteen o somos unos baturros.

María Araceli Cucalón Cases. ZARAGOZA

