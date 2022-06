Hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de los datos que cada año proporciona el INE sobre el uso de nombres en España.

Resulta curioso observar la evolución y los cambios de los sustantivos que utilizamos para identificarnos e incluso pensar en la sorpresa o la frustración de quienes hace unos años buscaban diferenciarse rompiendo con la tradición y hoy descubren que son la inmensa mayoría y forman parte de otra tradición diferente. Porque si algo revela la estadística es un patrón común que en nuestro tiempo, paradójicamente, se caracteriza por la búsqueda de la originalidad. Todos quieren o queremos ser únicos. Vivimos de tal modo empeñados en diferenciarnos de los demás que lo más corriente es la singularidad y lo auténticamente singular y auténtico es lo más tradicional. La obsesión por innovar o no sucumbir a los tópicos es seguramente, hoy día, el lugar más común de todos.

El afán por tener o aparentar una identidad única y singular se ha convertido en uno de los grandes lugares comunes de la sociedad

En ‘La epidemia del narcisismo’, Jean M. Twenge y W. Keith Campbell toman precisamente la elección de nombres pretendidamente únicos para los hijos como un indicio de la deriva narcisista y su extensión en la cultura norteamericana. Tomémoslo, claro, con la distancia –cada vez más pequeña– con la que los fenómenos culturales se reproducen en nuestro mundo global. Y además eso no quiere decir que la búsqueda de nombres nuevos u originales sea una manifestación inequívoca de narcisismo. Pero puede ser un indicador de uno de sus síntomas: la obsesión por ser, sentirse o mostrarse como alguien especial, diferente y único. Como dicen Twenge y Campbell, la decisión de llamarnos de una u otra manera revela "nuestros deseos y apetencias más profundas. Y hoy deseamos tan fervientemente que nuestros niños destaquen del resto que les dotamos de etiquetas únicas desde que nacen". Más aún, ese íntimo deseo de distinción individual puede ser hoy día uno de nuestros reflejos más gregarios.

Porque en todo caso se trata de etiquetas, aunque en la mayoría de las ocasiones se disimulen con una orla de adorno (que seguramente nos habremos descargado de internet). Por ejemplo, no hay adjetivo más manido para caracterizar una obra artística (o a su autor) que la que lo clasifica como inclasificable. Y, cada vez más, hay quienes viven empeñados en que los cataloguemos y tratemos como tales. Como esas normas que prohíben prohibir, o esas exhortaciones a no aceptar ningún consejo, los hay que necesitan constantemente hacer expresión y gala de su independencia y singularidad, para que sepamos que no les importa lo que pensamos o, más bien, para que pensemos eso que les importa tanto. ¿Acaso quienes pugnaban por salirse del rebaño no hacían sino cambiar de redil?

Posiblemente no hay mayor estafa en nuestro tiempo que la que trata de convencernos de que nuestra felicidad depende de una autenticidad identitaria que podemos construir individualmente al margen de los otros. No hay prejuicio más fuerte que considerarse libre de prejuicios, ni mayor estereotipo que un carácter ausente de estereotipos. De hecho, lo auténticamente identitario es precisamente lo que compartimos con otros. Usted y yo somos ciertamente irrepetibles, es verdad, pero como todos los demás. Y, de hecho, la dignidad y el respeto que todos merecemos no radica en lo que nos distingue a unos de otros sino en lo que tenemos en común. Desconfíe de los que le aprecian y valoran por destacar o por ser diferente; o a pesar de serlo.

El deseo de distinguirnos y ser

originales puede ser hoy día uno de nuestros reflejos más gregarios



En el fondo, lo que cada uno de nosotros ‘es’ está en función de lo que somos todos juntos, porque individualmente no somos nada que los demás no nos reconozcan. Los psicoterapeutas suelen decir que la pregunta ‘quién soy yo’ es inútil o está mal orientada. Que lo realmente útil es preguntarse ‘cómo soy’. Pero la respuesta a esa cuestión no depende únicamente de mí; no reside solo en cómo me veo yo a mí mismo o pienso que soy, sino en lo que ven y piensan los demás (e incluso, disculpen el juego de palabras, en lo que cada uno piensa que ven y piensan los demás).

Lo absurdo de nuestro tiempo es que se nos invita a creer que eso que pensamos que somos tiene que ser radicalmente singular y distinto de los demás, que debe destacar en el conjunto y que, además, tiene que coincidir con la percepción de los otros, que están obligados a verme tal como yo pienso y digo que soy. Pero como insisten Twenge y Campbell, "no puedes ser un rebelde único y encajar al mismo tiempo". Aunque hoy día, y paradójicamente, para encajar te obliguen a parecerlo.