Cartas al director de HERALDO: Adiós con el corazón a la Universidad Laboral

Adiós con el corazón a la Universidad Laboral

Me entristece ver que el centro donde cursé unos estudios, yo diría que de élite, se va a derruir.

Tengo entrañables recuerdos de la Universidad Laboral. Voy camino de los 64 años y estuve allí de los 14 a los 17 realizando un bachiller superior en el que se compaginaban las asignatura de un bachiller normal con las específicas de la formación profesional. En mi caso, Bachiller Técnico Superior modalidad Administrativa Secretariado, un nombre tan largo como las asignaturas que teníamos, 17, porque se incluían las específicas, como mecanografía, taquigrafía, estenotipia, contabilidad, etc... Salíamos con una formación impecable que nos abría las puertas del mundo laboral. Era decir que habías estudiado en la Laboral y te abría las puertas. En esa época, además, que tuvieras voz y voto en la organización de la enseñanza, de actividades, etc. , era algo que no se daba en el resto de los centros. Teníamos la primera piscina cubierta de Zaragoza, la mejor pista de atletismo y el material escolar era gratis y de la mejor calidad, actividades extraescolares de pintura, música y en algunos centros hasta de teatro. Vamos, una formación para estudiantes de familias trabajadoras con no muchos posibles pero con hijos de cabeza despejada. Una auténtica pena que no siguiera el proyecto. ¡Qué gratos recuerdos! Incluso yo que era mediopensionista por vivir en Zaragoza, tenía almuerzo, comida y me iba en autobús con la merienda. Eso sí, como suspendieras no había reenganches, perdías la beca. Me entristece que antes de echar abajo todos los edificios no le hagan la despedida que merece. En el 25 aniversario, ya de horas bajas, se realizó una comida a la que acudieron exalumnos de diferentes ciudades de España que cursaron allí sus estudios. Si se realizara cualquier homenaje, seguro que estaríamos también allí. ¡Adiós!

Mar Ripol Gómez. ZARAGOZA

Toldos artísticos

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere elaborar un plan de adaptación al cambio climático para proteger la salud ante las olas de calor. Una mayor superficie sombreada mejoraría la salud de los ciudadanos ante las olas de calor. Por eso, propongo que en aquellas calles donde no sea posible la presencia de árboles coloquen algún elemento como lonas que den sombra. Si ese elemento tiene un carácter artístico –últimamente se han puesto de moda los paraguas decorativos (Lisboa, Madrid, Málaga)– y que atraiga a los ciudadanos, cubrimos dos objetivos, caminar a la sombra y el disfrute y mayor afluencia para dinamizar el comercio local. Calles comerciales como Delicias o San Miguel serían dos perfectas candidatas.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Compañeros policías

La ‘pasma’ versus los ‘grises’, los ‘chapas’ y los ‘maderos’... Hasta que llegó la democracia en 1978 y posteriormente la unificación policial en 1986, concluida la Transición, un sector de la Policía se dedicaba a la investigación criminal, o política, y el otro al orden público. En la calle, en la década de los ochenta, controlaban los ‘secretas’, pero cuando se trataba de mandos de alto rango no estaba tan claro quién controlaba el percal, pues eran enemigos conocidos e íntimos. Tachados los unos de analfabetos con uniforme y los otros de malos estudiantes y niños de papá, la situación era cuando menos incómoda para los dos cuerpos de seguridad e increíblemente sorprendente en la actualidad. Atentado de Carrero, muerte natural de Franco, Constitución, legalización del Partido Comunista, Suárez, Calvo-Sotelo, tentativa de golpe de Estado de Tejero, Felipe González, ingreso de España en la Comunidad Europea y en la OTAN, Estado de las autonomías, resumiendo, una transición modélica en la que España dio una lección ejemplar al mundo civilizado. Al término de este periodo, en 1986, se produjo la fusión de las dos policías, unificándose de forma cabal y lógica, dando a luz al ‘azul’, Cuerpo Nacional de Policía, una policía moderna, europea, ejemplar, reconocida internacionalmente como de las mejores del mundo. Actualmente existen ciertas diferencias entre la Policía uniformada (Seguridad Ciudadana) y la de paisano (Policía Judicial), pero han desaparecido toda clase de rencores, considerándose ambos como compañeros. Que cunda el ejemplo para que en otros ámbitos olviden las diferencias irreconciliables y los odios pretéritos.

Miguel Romanos Mur. ZARAGOZA

La izquierda y el aborto

Se puede ser de izquierdas y provida. Provengo de un estamento social obrerista. Crecí en Asturias en un ambiente marcado por la lucha sindical minera. Somos los hijos de una izquierda sociológica que a menudo observa con indignación la degeneración burocrática de los actuales dirigentes. Ahora, esta élite intelectual, que ni vive ni piensa como el tejido social que afirma representar, pretende convencernos de que la nueva ley del aborto es progresista, feminista, constitucional y que empodera a la mujer. Tratan de instaurar el paradigma de que el aborto es un derecho absoluto e irrebatible. Pero la banalización del aborto hasta convertirlo en un método anticonceptivo de último recurso entraña riesgos. Supone cerrar los ojos al problema que sufren millones de parejas jóvenes cuyas circunstancias económicas les impiden formar una familia y disfrutar de una vida plena. No defiende a la mujer, pues defenderla es informar y proveerla de apoyos materiales para que evite barajar el aborto. El aborto no se sostiene como precepto constitucional. Tampoco es de izquierdas, más bien ultracapitalista, pues se ampara en mantras como ‘es mi cuerpo’, ‘mi decisión’, ‘mi seguridad’, ‘mi tranquilidad’, mi, mío, el principio más primitivo de la propiedad. ¿Qué podemos hacer para oponernos a esta medida? En primer lugar, ser valientes y dejar claro que en nombre del feminismo no todo es admisible. Que la defensa de la vida no es una cuestión de izquierdas o derechas, que muchos creemos que el aborto no es la mera interrupción de un proceso de división celular, sino que supone exterminar aquello que de manera natural conduce a una vida humana. Un proceso que ha experimentado todo ser humano, pues nadie ha sido óvulo o espermatozoide, pero todos hemos sido un gameto. Hablamos de seres humanos y no de propiedades. Erradicar una vida, aunque se encuentre en proceso de gestación, no puede considerarse un derecho absoluto. La izquierda debería ser solidaria, y la solidaridad se fundamenta en la defensa de la vida. La actual gestión de la salud reproductiva y sexual está en las antípodas de la solidaridad: ni respalda a la mujer embarazada ni le facilita alternativas económicas. Los provida rechazamos que se fomente la interrupción del embarazo; no se confunda esto con el rechazo a las mujeres que abortan, máxime si esta decisión es consecuencia de la precariedad vital. La vida nos es dada y dándola la merecemos.

Jesús Rodríguez Sendarrubias. ZARAGOZA

