Yo estudié en la Laboral

Los lugares donde nos descubrió la adolescencia deberían poder ser preservados en alguna manera, más allá de nuestra memoria personal, que siempre les guarda preferencia.

La que fuera en un tiempo pasado Universidad Laboral de Zaragoza, descorazonadoras ruinas hoy, será dentro de nada borrada del mapa. Su hueco lo ocuparán unas gigantescas naves dedicadas al negocio de la logística, en coherencia impecable con el signo de los tiempos. No escondo por ello una cierta basurilla melancólica en la boca del estómago, pues yo fui una de las miles de alumnas, primero, y también alumnos después, de aquella institución educativa del tardofranquismo, cuyo rigor fuimos doblegando en muchos aspectos, como correspondía a nuestra edad y a las exigencias de los momentos históricos.

Las universidades laborales se crean por la dictadura franquista con el objetivo de constituirse como elemento unificador ideológico, mediante el adoctrinamiento político y sindical de los jóvenes alumnos, llegándose a hablar incluso de "atraer a los hijos del otro bando combatiente en la guerra". Además, en el origen de las universidades laborales se encontraba la necesidad de formar técnica y académicamente a las nuevas generaciones, para impulsar el desarrollo económico del país. Estos macrocentros –la Laboral zaragozana era, como bien se ha dicho, casi una pequeña ciudad en sí misma– vinieron a constituir un sistema para becar a muchos alumnos de una forma muy eficiente.

Como se suele decir, allí dentro hubo de todo, de excelente a sórdido, al menos en los años en que yo estudié y habité en la Laboral de Zaragoza como alumna mediopensionista (1973-76). Obtener una beca para estudiar en la Laboral y mantenerla implicaba comprometerse con un nivel de esfuerzo diario muy importante. Recuerdo el sufrimiento de algunas compañeras, en un régimen de enseñanza basado en la competencia y en el trabajo netamente individual. Sin embargo, el compañerismo era el común denominador en un alumnado que en su gran mayoría pasaba el curso lejos de los suyos. Muchas compañeras no regresaban a su casa en Galicia, Castilla, el País Vasco o cualquier otra parte del país más que en vacaciones de Navidad y verano. Y también había muchas que ni siquiera tenían permiso de salida a la ciudad. Eran las familias quienes establecían la frecuencia en permisos para salidas de paseo y vacaciones, así que había una gran diversidad en este aspecto. No era fácil mantener una convivencia medianamente equilibrada para todas, en aquellas condiciones, y menos teniendo en cuenta que éramos más de dos mil muchachas. En mi último año allí llegaron al centro los primeros chicos: tres alumnos mediopensionistas que compartieron el curso de COU con las alumnas de nueve aulas.

Aunque vivía en Zaragoza, comencé el Bachillerato Superior como interna. Lo soporté escasamente un mes; el resto de los tres años de mi estancia madrugué mucho y estudié hasta tarde. En la cuenta final de aquel tiempo, y con el paso de los años, es verdad que pesa más lo bueno. La felicidad de tener a mi alcance una biblioteca fabulosa, en la que leí por ejemplo los primeros libros de filosofía. El contacto con un buen puñado de profesores que nos enseñaron a trabajar con método, y que en algunos casos sorteaban con valentía y habilidad los asuntos ideológicos: luego en la Universidad ‘de verdad’ siempre nos decían que se notaba mucho quiénes proveníamos de la Laboral. Las largas traducciones de latín, que me fascinaba. Los jardines, con aquel sauce que me cautivaba. Las maravillosas horas de charla, risas y confesiones en las habitaciones de las compañeras internas del colegio Naranja, los mediodías en la sala común escuchando a Labordeta, La Bullonera, Serrat, Dylan, Chopin… Haber formado parte de un grupo de teatro. Las aventurillas para colarnos a coger el yogur de postre en los dos comedores existentes, cuando se hacía incomible la comida. La huelga para que nos dejaran llevar pantalones. Y, sobre todo, haber encontrado allí, en aquel lugar cerrado y bajo control, gente que, paradójicamente, me descubrió cómo era la realidad del país en el que vivía, y que no era en absoluto el que hasta entonces me habían contado, y también algunas amigas para toda la vida.