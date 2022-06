Cartas al director de HERALDO: Puntos de encuentro contra la soledad

Puntos de encuentro contra la soledad

Da tristeza ver pasear solas o estar apalancadas en un banco a personas mayores.

Solos todas las horas del día. Personas invisibles a los ojos de la gran mayoría. Al solo se le deja aún más solo. Aparentamos sorpresa cuando vemos en las noticias casos de personas mayores encontradas muertas en sus domicilios. Abandonadas a su suerte. Sin parientes cercanos, sin amigos, sin vecinos que se interesen por sus solitarias vidas… Alguna solución para paliar este problema en ascenso: destinar espacio público en parques y jardines a puntos de lectura de periódicos, revistas, ensayos, novelas…, y también fomentar las tertulias o las conferencias al aire libre. Poca logística es necesaria; bancos, sillas, mesas, una buena sombra bajo los árboles, o alguna sombrilla o toldo por si llueve, o ya, puestos a pedir, un chiringuito-biblioteca de estructura fija o portátil. Es muy triste ver que las bibliotecas públicas permanecen cerradas durante los fines de semana. La cultura no debería cerrar nunca. La ciudad es un cementerio los fines de semana, ya no digamos en temporada de primavera-verano, donde todo el que no tiene apartamento en la playa se ve desterrado a pocas alternativas, al infernal asfalto, a la soledad de su casa, o en el mejor de los casos a alguna cafetería si es que se lo puede permitir. Una buena forma de paliar las interminables horas de los fines de semana podría ser acercarse a estos puntos culturales ubicados en las zonas verdes de cada barrio. Zaragoza sería así un modelo a copiar por otras ciudades. Con muy poco se puede hacer mucho. Lo único que se necesita es voluntad para querer mejorar la vida de las personas, más aún si estas se encuentran en un estado vulnerable.

Ana Pardenilla Cuevas. ZARAGOZA

Más atención a la salud mental

Siempre está en boca de nuestros gobernantes que sus actos responden al interés general demanda. En algunos casos, así será, pero también es cierto que la obtención de votos inspira algunas decisiones que se adoptan mirando de reojo a las urnas. Tal es el caso de lo que ocurre en el mundo sanitario, donde frente al amplio impulso que se ha dado al aborto, el mundo de la salud mental sigue sufriendo un racaneo histórico que está saliendo a la luz gracias al denodado esfuerzo de los afectados, familiares y profesionales. Han tenido que ser los flecos de la pandemia los que han puesto en primera plana la dimensión del problema. Siempre se ha dicho que lo mental es el pariente pobre de la sanidad. Su curación es larga, exige constancia, paciencia y colaboración del entorno del afectado. Sus logros no son espectaculares; permanecen en un mundo muy sutil que, muchas veces, solo los especialistas son capaces de apreciar. Mención especial precisa lo que se refiere a los trastornos de la conducta alimentaria, que se han duplicado en 2021 respecto al año anterior: el culto a la delgadez sigue haciendo estragos entre los adolescentes, sector social que ahora solo preocupa singularmente a los que nos legislan en lo que podríamos llamar sus aspectos reproductores. La religión corporal se centra en la importancia de un determinado modelo de imagen y requiere un esfuerzo oficial que la combata, una misión que ahora recae en el entorno familiar que la sufre. Nuestras autoridades deberían implicarse con intensidad en dichos menesteres. Para ello tampoco se necesita ningún permiso paternal: lo tienen concedido de antemano.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

A mis hijos y nietos

Esto empieza a ser cansino. Hace unos pocos días estábamos en temperaturas nunca alcanzadas, y luego llegan otros en los que amanece con temperaturas de puro invierno, hasta tal punto de tener que levantarse por la noche y poner una manta en la cama. Pues bien, todavía hay negacionistas, de bolsillo lleno de sus riquezas, que viven y se desarrollan en sus propias reservas ecológicas, que no ven (o no quieren ver) que el cambio climático es una realidad. Yo ya tengo todo el pescado de la vida vendido. Que todos mis males puedan ser levantarme de la cama a poner una manta más para abrigarme. Pero ¿y vosotros y vosotras, mis hijos e hijas y mis nietos y nietas, o dos o tres generaciones más, pues el tiempo pasa muy deprisa? ¿Será únicamente poner una manta más en la cama? Yo ya estoy viviendo una segunda generación y vosotros iréis más allá y os pregunto, ¿sabéis con lo que os vais a encontrar? Yo nunca me lo pregunté y hoy me pesa.

Antonio Sarralde Roca. SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA)

Escalada de violaciones

Me escandaliza y preocupa, por deformación profesional, pero también como ciudadano, la escalada de violaciones grupales o abusos en pandilla a chicas jóvenes, hasta el punto de haberse convertido en una lacra demasiado habitual en España. No sé que pasará por la cabeza de esos desalmados, seguramente fenómenos como la pornografía tienen mucho que ver, y también el hecho de no contar con una adecuada educación sexual, pero me parece más importante aún una educación integral. La verdadera escuela es la calle, y el efecto mimético y la absoluta falta de empatía son algunos desencadenantes de estas fechorías. Las nuevas tecnologías están influyendo en este lado negativo de forma decisiva, y corresponde a los padres controlar estos hábitos y vigilar las compañías de sus hijos. Y me preocupa que con la comisión de estos delitos no haya signos de arrepentimiento o de culpa cuando son interrogados. Un joven con 16 o 17 años es perfectamente consciente de estar cometiendo un delito y nos corresponde a toda la sociedad trabajar para desterrar estas conductas y aplicar el peso de la ley.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

¿Quién manda aquí?

No hace falta tener una ideología concreta para criticar situaciones lamentables a las que nos están llevando los rectores de la política nacional. Lloro y alucino con la actuación de Pedro Sánchez y su Gobierno e instituciones de su confianza (COE, CNI etc.), con sus concesiones a independentismos varios del territorio otrora denominado nacional. Y lo digo como aragonés y como demócrata, porque en el tema de la candidatura a los Juegos Olímpicos la actuación de diversos organismos de carácter estatal y de la Generalitat de Cataluña raya la humillación y el ninguneo. El presidente Lambán ha reaccionado con la dignidad que merece el asunto. Ignoro si esa reacción y su apelación al Sr. Sánchez llega tarde o no. Lo que está claro es que un ministro del Gobierno central y el presidente del COE ya habían dicho amén a las tesis del independentismo catalán. ¿Quién manda aquí?

Gregorio Vergara García. CERVERA DE LA CAÑADA (ZARAGOZA)

