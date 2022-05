Los precios suben de nuevo

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha registrado en mayo un incremento interanual del 8,7%, según el dato adelantado por el INE, lo que supone que se ha acelerado cuatro décimas desde el mes anterior.

Se trata, pues, de un nuevo incremento después de la tregua que se vivió en abril cuando el Gobierno puso en marcha las ayudas a la compra de combustibles. El problema de la elevada inflación que azota a España desde mediados del año pasado sigue agravándose a medida que pasan los meses y las medidas aprobadas no logran contener por ahora las subidas de precios.

En mayo no se ha alcanzado el pico de inflación del mes de marzo, cuando llegó al 9,8%, pero se queda como el segundo peor dato desde 1985. Además, la inflación subyacente (que excluye el precio de la energía y los alimentos frescos por ser los elementos más volátiles) ya está casi en el 5% a pesar de que terminó el año 2021 en el 2,1%. La subida de la subyacente es aún más preocupante porque indica que el incremento del coste de la energía, achacable a la guerra en Ucrania, se está trasladando al resto de los bienes de la cesta de la compra. Revertir esta tendencia será más complicado.

Esta inesperada subida de los precios aviva el miedo a que la inflación no vaya reduciéndose a lo largo del año, como esperaba el Gobierno, o al menos a que no lo haga tan rápido. El problema está en que cuanto más tiempo se mantenga la inflación en niveles tan elevados más poder adquisitivo pierden las familias y más competitividad sacrifican las empresas al subir el IPC más en España que en los demás países europeos. Si el Ejecutivo no logra darle la vuelta rápidamente a esta destructiva tendencia, con la colaboración de la UE y del Banco Central Europeo, crecerá la presión social y sindical para que aumenten los salarios y las pensiones, lo que a su vez provocará nuevos y peligrosos incrementos de precios.