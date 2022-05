Cartas al director de HERALDO: A Putin le ha salido el tiro por la culata

A Putin le ha salido el tiro por la culata

Ucrania formó parte de la Unión Soviética como una de sus repúblicas desde 1921 hasta 1991 cuando se produjo la disolución de la URSS.

El 24 de agosto de 1991 el parlamento ucraniano declaró la independencia del país, que fue ratificada el 1 de diciembre de ese mismo año. Cuando Rusia se anexionó Crimea en 2014, Vladímir Putin se empeñó en que Ucrania tenía que desaparecer como nación independiente costase lo que costase.

Putin cree y quiere que ambos países conformen un solo pueblo. La mentira y la calumnia están presentes en la invasión rusa de Ucrania. "Los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas son inevitables". Rusia, el 24 de febrero, ataca la región de Donbás. Estados Unidos y la OTAN están apoyando a Ucrania, un país que está siendo objeto de una gravísima agresión no solo en el ámbito militar, sino también con miles de muertos civiles: ancianos, mujeres e infinidad de niños.

Putin no contaba con que estaba pequeña nación le saliera tan respondona. Los ucranianos defienden su tierra con heroicidad, valentía, hasta la extenuación. El personal civil tienen que exiliarse a otros países que humanitariamente los acogen. Los objetivos de esta guerra pasan por ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no vuelva a repetir este tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Cuando algo no ha salido como esperabas, sino que el resultado ha sido contrario a lo que deseabas, es que has fallado en lo que pretendías o soñabas. Esto se vuelve contra ti y podemos decir que parece ser que el tiro te ha salido por la culata. A Putin, por infravalorar al ejército y al pueblo ucraniano, su estrategia le puede salir al revés.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Las mujeres militares y la ministra Robles

El sábado se celebró el Día de las Fuerzas Armadas, pero las mujeres militares no teníamos nada que agradecer a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Más de treinta años después de la incorporación de la mujer hemos retrocedido en cuanto a derechos e igualdad. Es la cúpula del Ministerio la que protege a altos mandos que no respetan los derechos más elementales de la mujer militar. Ante una denuncia de género, justifican que se identifique a la víctima y se entregue la denuncia a los denunciados. Y la ministra ratifica la impresentable resolución de su subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, que dice que las denuncias no están protegidas y que se pueden entregar a los denunciados para que ejerzan su derecho a la defensa, a pesar de reconocer que nunca llegó a abrirse procedimiento contra ellos. Considero que esta resolución es ilegal, no tiene cabida en nuestro derecho. La ministra y sus jurídicos militares no nos permiten recurso alguno y la denunciante se tiene que comer la ilegalidad. El protocolo de Defensa frente al acoso recoge la confidencialidad y la indemnidad ante represalias, pero solo vale cuando se imputa a un soldado o suboficial. Si el denunciado es coronel, se entrega la denuncia y se archiva el tema. Y aún tienen la soberbia de imputar a la denunciante ante un tribunal militar presentando la denuncia de género. Y los jueces militares miran a otro lado a pesar del presunto delito de revelación de secretos. No deducen testimonio, no quieren cuestionar a sus intocables. No puede ser que nos jubilen como inadaptadas a la vida militar tras cinco minutos de visita a un coronel psiquiatra militar que no quiere oír lo que te ha pasado, sino afirmar que él ya sabe lo que tiene que hacer; y propone tu jubilación no sin antes desearte que te olvides de todo y seas feliz. La ministra Robles para mí no vale ni como jurista, ni como feminista, ni como mujer; no representa a las mujeres militares. No queremos ser más que nuestros compañeros, solo ser uno más y que se nos respete en lo básico cumpliendo la legalidad. Con la ministra Robles esto no es posible.

Lourdes Cebollero Andrés, capitán retirada del Ejército de Tierra. ZARAGOZA

Evitar el peligro del ‘sobrepensamiento’

El ‘sobrepensamiento’, como su propio nombre indica, es un modo de pensar que tienen algunas personas que consiste en repetir una y otra vez lo mismo para buscar una solución a algo, y que lamentablemente acaba por convertirse con frecuencia en problema. Ni que decir tiene que ese flujo de pensamientos que se presentan o que se ‘rumian’ de forma prácticamente constante representa una situación difícil de controlar para quien la vive, puesto que afecta a su bienestar y autoestima. En efecto, esa traslación al futuro que imaginamos así como el dar ciertos hechos por seguros –váyase usted a saber por qué, dado que igual no suceden nunca– hacen que se dispare nuestra preocupación y ansiedad. No hay otra solución que cambiar de manera drástica el contenido de nuestra mente a base de usar tan solo los pensamientos a nuestro favor o positivos, mientras rechazamos de pleno los en contra o negativos, que tanto nos abruman y paralizan, hasta llevarnos a las calles de la amargura y la ansiedad.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

El mes de las flores

Se va mayo y queremos agradecerle todo lo que encierra y contiene. Es el mes de la Virgen y de las flores. El Creador del cielo y la tierra las llena de belleza, de colores, de aromas. Todas están en su mejor momento para que disfrutemos con ellas y ahora nuestra ciudad, nuestras calles y edificios se van llenando de flores maravillosamente combinadas y dispuestas por manos artistas. Me gusta recordar la tradición que muchos vivimos de niños de honrar a la Virgen con las flores de mayo, y me gusta considerar que este evento de Zaragoza Florece es, de alguna forma, otra versión de ofrenda floral a la ciudad y a la Virgen del Pilar.

Tere Cendoya Sainz. ZARAGOZA

Los ‘babyboomers’ y la jubilación

Si el pase a la jubilación de los ‘babyboomers’ genera esos desequilibrios deficitarios en las cuentas del Estado, ¿alguien nos puede decir qué ha pasado con los superávits que en buena lógica han generado las cotizaciones de millones de españolitos del ‘baby boom’ cuando los jubilados eran muchos menos? ¿Se han utilizado para otros fines distintos a los que estaban destinados? ¡No nos digan dónde está nuestro dinero, reconozcan que nos lo deben! ¡Y de ninguna manera utilicen nuestros derechos para expoliarnos! Lo reclamo desde la perspectiva de un jubilado cotizante durante 44 años.

Arturo Lamarca Aparicio. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es