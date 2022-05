Más TPC y menos TCP

La semana pasada, la sede del Gobierno de Aragón albergó una jornada en defensa de la Travesía Central Pirenaica (TCP).

En ella se presentó un volumen titulado ‘Redes transeuropeas: vectores vertebradores de la España del siglo XXI’, elaborado por varios expertos bajo los auspicios del Ministerio de Defensa. Las 180 páginas del libro se dedican a defender la inclusión de la TCP en la red transeuropea de transportes, convirtiéndola en candidata a recibir financiación de la Unión Europea.

Sorprende leer a juristas, geógrafos y economistas, por más reputados y expertos que sean, pronunciándose sobre aspectos ajenos a su ámbito. Sus opiniones son tan válidas como las de otros colegas suyos que repetidamente han alertado del desatino que supone la TCP. Son más audaces, pero menos válidas, que las de los auténticos especialistas; y no son más válidas que las de los simplemente curiosos, entre los que me cuento.

Para permeabilizar los Pirineos y unir Aragón con Europa resulta mucho más factible la reapertura de la línea ferroviaria de Canfranc que la pretendida construcción de una Travesía Central Pirenaica que sería muy costosa y de no segura utilidad

Un análisis detenido de los pocos (ya obsoletos) datos expuestos en el documento revela la inconsistencia de esta obstinación por la TCP: se afirma que construir un túnel de 42 km bajo la cordillera pirenaica y conectar Zaragoza con Toulouse en un viaje de poco menos de tres horas costaría entre 3.600 y 4.700 millones de euros.

En primer lugar cabe interrogarse por qué la TCP completa costaría menos de la mitad que el túnel de base de San Gotardo, en Suiza, en el que se invirtieron más de 11.200 millones de euros (de 2016) para perforar solo 15 km más bajo los Alpes.

En segundo lugar, hay que preguntarse por la capacidad actual de los pasos ferroviarios de mercancías entre España y Francia: en particular, por qué el túnel del Pertús opera al 10% de su capacidad tras una inversión de 1.100 millones de euros que llevó a la quiebra a su concesionaria. Ahora por ese túnel circulan solo catorce trenes diarios, mayormente de pasajeros, mientras los camiones siguen colapsando la carretera.

En tercer lugar, conviene recordar la resistencia de las autoridades francesas a mantener abierto el túnel de Bielsa, el cual, debidamente acondicionado, aumentaría la permeabilidad de la cordillera, al igual que el anhelado túnel de Benasque-Luchón. Según el libro presentado, la permeabilidad transpirenaica es la principal preocupación de los geoestrategas, más allá de que exista conexión ferroviaria. Pero la realidad es tozuda y el gobierno francés sigue cerrando cada noche nueve carreteras pirenaicas, más de un año después de haber clausurado unilateralmente veinte de los treinta y siete pasos fronterizos. ¿Construir la TCP para que opere únicamente en horario diurno y no invernal, so pretexto de prevenir amenazas terroristas y riesgos naturales? Solo la duda es ya desalentadora.

Por último, no hay que dejar ‘que los raíles nos impidan ver la red’. A un ritmo más lento del deseable, pero con la seguridad del respaldo económico de la UE y del compromiso político de todos los actores implicados, la línea de Canfranc avanza hacia su reapertura. Ya hay una ‘Travesía Pirenaica Central’, una TPC, capaz de desplegar los benéficos efectos geoestratégicos, políticos, económicos y sociales que se predican de la quimérica TCP. Este proyecto no admite conjeturas sobre su factibilidad técnica: es un hecho. Este proyecto no es milmillonario: cuesta unos 500 millones de euros, poco más que el tranvía de Zaragoza. Este proyecto no es ‘de alta capacidad’, pero sí ‘de alta resolución’: permite traspasar de la carretera al ferrocarril los dos millones de toneladas (200 camiones diarios) a los que aspira la TCP.

Contra lo que se nos propone, la TCP no es un corredor complementario, sino sustitutivo e incluso antagonista del Canfranc. Cada minuto o párrafo de discurso sumado a la TCP se resta a la línea de Canfranc, que es el gran remedio, ya disponible, para todos los males que preocupan a las autoridades de defensa, transporte, medio ambiente y economía.