Cartas al director de HERALDO: Paradojas de la política social

Paradojas de la política social

En la mayor parte de los países hay un apartado dedicado a la política social.

El objetivo es luchar por la igualdad, lo que resulta bonito y obligado como humanos que somos. Incluye todo lo concerniente a educación, sanidad, justicia, familia, derechos, vivienda, urbanismo… para llegar a un Estado de bienestar, frenar la inseguridad económica, corregir las diferencias y, sobre todo, evitar la pobreza. Para esto se utilizan medios y tienen gran relevancia apartados como el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, el desempleo... Y vemos que mucha gente, una vez conseguida dicha retribución, se convierten en personas acomodaticias, sin retos, ni metas, ni objetivos, salvo el de subsistir. Se conforman con el pescado recibido, da igual fresco que congelado, se lo racionan y a vivir; sin grandes pretensiones, quedando sumisos a su devenir. Me hago la siguiente pregunta: ¿La política social es algo que afecta al individuo o también al Gobierno? Porque me sorprende que en un país con tres millones de parados haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir en los sectores de hostelería, construcción y agricultura. Es posible que la remuneración y las condiciones de empleo dejen que desear, no lo dudo, pero semejante paradoja no me encaja y me viene a la memoria aquel proverbio: "Dale un pez y comerá hoy; dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida". ¿Pero tienen todos ganas de pescar? Algo está fallando, estamos creando una sociedad conformada y ociosa. Y lo que es más grave, ¿será sostenible en un futuro esta política? Pongan el cascabel al gato, recapaciten y dejen, por otra parte, de aprovecharse de este sector de población haciendo propuestas electoralistas, populistas, con el fin de conseguir prosélitos y fidelidades políticas.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

En la plaza del barrio

Las mesas y sombrillas se agrupan en la plaza del barrio. El sol da de pleno. Los camareros entran y salen del bar con bandejas de bebidas y tapas apetitosas: huevos, gambas, croquetas, empanadillas, patatas bravas. En el mostrador se acumula la vajilla sucia. Algunos clientes, al presenciar tanto agobio en los camareros, ayudan a facilitar el trabajo y se sirven ellos mismos sus consumiciones. El ambiente de la terraza en la plaza es muy entretenido. Se contempla una gran diversidad de personas, costumbres, razas, vestimenta. La terraza es una puerta al mundo. Varios autobuses tienen parada en la plaza. En la parada del autobús al cementerio, gente con ramos de flores, vestidos de luto. Otros autobuses circulan entre barrios. Miro las mesas de alrededor, grupos de familias que ríen, jóvenes y ancianos con cuidadoras, niños jugueteando, mezclados. Algunas vecinas, al pasar, se detienen ante la mesa a la que estoy sentada y me besan o me cuentan sus cuitas. Palomas y gorriones esperan migas de pan. Comento a mi pareja que la plaza es un centro de encuentro social, de espaldas a la crisis que todos los días nos recuerdan los medios de comunicación. ¿Será la plaza una fantasía?

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Las palabras del ministro Garzón

El ministro Garzón, cada vez que habla, lo fastidia todo y nos fastidia a los españoles. Ha llamado ladrón al rey emérito y ha fastidiado a nuestros ganaderos y agricultores. ¿Por qué no habla el señor ministro de sus socios de gobierno, que dejaron como un solar Andalucía, que en Baleares tienen delitos de abusos, que en el País Vasco tienen socios que han matado a españoles? ¿Por qué tenemos que aguantar tantas mamarrachadas? ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer estos políticos? Algo malo debimos de hacer en la Edad Media, tal vez ha sido tener de ídolo al Cid, que ahora es políticamente incorrecto. El rey emérito ha hecho más por la democracia que todos los políticos que puedan estar en el Congreso y en el Senado, ¡qué pena! Tampoco me olvido de los discos duros del PP, aquí no hay político que se libre de pecado; como decía la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nuestros políticos no podrían tirar ni migajas de pan. ¡Qué pena de políticos! Como diría el rey emérito, ¿por qué no te callas? Porque cada vez que hablas suben el pan, la luz y todo.

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

Los viajes en tren y los retrasos

Interesante, el artículo de Juanma Fernández sobre los retrasos del Ave. Está bien que un periodista cuente su experiencia, porque no solo pasa con el Ave, sino con todos los trenes de Renfe en general. Los que viajamos a menudo en tren tenemos anécdotas para escribir un libro; y sí, es cierto, el retraso se cuenta con el primer viajero que pisa el andén. En un tren no puede haber mucha diferencia, pero si tienes que cambiar a un bus, no es lo mismo coger el primero que el último. En los aviones embarcan primero los pasajeros con niño. La vez que volvía a San Sebastián con mi sobrino, cayó la catenaria y nos paramos en Tolosa. Coincidió con algún acto multitudinario de una visita del Papa, no encontraban autobuses y fueron llegando con cuentagotas, no había nadie organizando, fue la ley de la selva. Personas mayores y los que, como yo, íbamos con un niño y con maletas nos resignamos a coger el último. Hubieran llegado antes a rescatarnos con el coche los que nos aguardaban en la estación, pero la devolución del importe se hizo con el horario del primer bus y las reclamaciones, al maestro armero. Ahora ya no hago ese viaje en tren, aprovechando la pandemia suprimieron el trayecto que salía de aquí por la mañana y de allí por la tarde, así que la opción es llegar a San Sebastián a las nueve y pico de la noche y volver a las siete de la mañana. En autobús es posible hasta ir a pasar un día de playa.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

La Asociación Cultural Goyescos

En mi nombre y en el nombre de la asociación a la cual pertenezco, quiero dar las gracias a la vicealcaldesa de Zaragoza por ‘acordarse’ de nosotros en el discurso que pronunció durante la inauguración de las Fiestas Goyescas de Zaragoza. Nombró a mucha gente y a distintos grupos y peñas, y de nuestra asociación se olvidó por completo. Solo quiero que sepa que todos los que pertenecemos a esta asociación cultural estamos superorgullosos de formar parte de ella y de representar a nuestro queridísimo pueblo, Fuendetodos, y de honrar a nuestro más ilustre vecino, don Francisco de Goya. Espero que la próxima vez no se olvide de nosotros. ¡Viva Goya y viva Fuendetodos!

Marta Salueña Romeo, secretaria de la Asociación Cultural Goyescos de Fuendetodos. ZARAGOZA

