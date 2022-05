Sergio Baches, colaborador esporádico pero veterano de nuestra Tribuna, tuvo el acierto, el pasado martes, de conmemorar en estas páginas el centenario de la publicación de ‘España invertebrada’, uno de los más significativos ensayos de José Ortega y Gasset.

Y de subrayar la pervivencia en la España de hoy de los principales defectos estructurales que Ortega detectaba en la de su tiempo. En efecto, el particularismo, especialmente el de los nacionalismos periféricos, y la ausencia de unas élites preparadas y comprometidas con el bien común son problemas que no dejan de aparecer en los comentarios sobre la actualidad política de nuestro país. Es casi un tópico referirse al desprestigio de la clase política y a su desconexión de las preocupaciones reales de los ciudadanos, que responden con la famosa ‘desafección’ hacia sus dirigentes. Baches –de formación y profesión jurídica y que trabaja para la Comisión Europea, aunque escribe a título particular– llega a afirmar que "no se encuentra en la historia de España de al menos los últimos cincuenta años una época con mayor mediocridad y falta de ejemplaridad y patriotismo como la que hoy vivimos". Un diagnóstico desalentador, pero con el que seguramente estarían de acuerdo muchos españoles. La recurrencia en nuestra historia contemporánea de este tipo de ‘defectos estructurales’ quizás no sea en el fondo una originalidad española. En nuestro en torno europeo no sería difícil descubrir problemas similares que reaparecen también en momentos de crisis. Pero no debemos buscar nunca consuelo en el ‘mal de muchos’. En todo caso, hechos los diagnósticos, lo difícil es siempre aplicar los remedios.