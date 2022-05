La tesis de Pasolini

Dije la semana pasada aquí que el puritanismo y la digitalización nos llevan a una sociedad opresiva y a la mercantilización total del sexo.

Se veta coger de la mano sin permiso firmado y renovado, mientras el país se promociona en Europa luciendo nalgas de mujer en un concurso musical. Y aclaro ahora, por algún comentario recibido, que el feminismo es rehén de este proceso, no agente activo del mismo.

De otra parte, se me replica que la gente sigue practicando el contacto espontáneo y físico de toda vida, y que mi pronóstico es tan sesgado como prever una sociedad yonqui basándose en que muchas personas toman somníferos. Este reproche me ha evocado la tesis de Pier Paolo Pasolini, según la cual, dos décadas de fascismo mussoliniano en Italia no lograron alterar las esencias del país, campesinas, proletarias, pequeñoburguesas y aristocráticas. Pasolini comparó dicha realidad con la de los años setenta del siglo XX, en la que, según él, el hedonismo consumista, promovido por un nuevo poder empresarial, y que incluía una ‘liberación sexual’ otorgada, no conquistada, sí habría transformado el espíritu de la población, con una orientación totalitaria.

Adaptando esta tesis, se me ocurre que quizás el puritanismo actual sea un ‘postureo’ represor, un instrumento de dominación ‘post-orwelliano’ que, para controlar, amedrentar, ‘cancelar’, encarcelar y, en general, reprimir, ni siquiera precisa calar en la sociedad. De modo que, si somos personas de bien, podremos piropearnos y buscar libremente la felicidad, aunque tengamos que tomar una pastilla para dormir.