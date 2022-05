Cartas al director de HERALDO: Avería en el Ouigo: los que pierden los papeles

Avería en el Ouigo: los que pierden los papeles

Una nota de agradecimiento a los trabajadores de Ouigo por todos los improperios que recibieron el sábado, en la estación de Atocha, por parte de algún viajero impertinente ante su situación.

Los problemas que tengan los trenes en las vías nunca son responsabilidad de los empleados que están cara al público. Son trabajadores como nosotros, haciéndolo lo mejor que saben. Podrán informar de lo sucedido mientras sepan lo que sucede, mientras les informen de ello. Sobre todo, son personas y el respeto no se puede perder ante ninguna de ellas. Nos sentimos impotentes de no saber lo sucedido, pero nos informaron, mal o bien, según su conocimiento; si no uno a uno, a todos en grupo. Nos reintegran el billete, nos dan compensación económica si es nuestro deseo, nos dan la posibilidad de viajar otro día y aun así... siempre hay gente que pierde los papeles. Todos teníamos ganas de llegar a nuestro destino, pero... Si ves que es imposible por el momento, acepta las circunstancias y espera a que se solucione. No se puede hacer otra cosa. Sí, fueron más de tres horas de espera, pero al final todos salimos y llegamos a nuestro destino; eso sí, muy tarde. Los viajeros del vagón que se quedaron en medio de la vía a la intemperie y sufrieron los efectos de las altas temperaturas tuvieron menos suerte que nosotros que estábamos resguardados y con aire acondicionado. La empresa a mi ver hizo lo que pudo. En el interior del tren, nos ofrecieron agua y algún ‘snack’. Por mi parte, tienen todo mi agradecimiento. Fueron amables y nos informaron en todo momento, respondiendo a todas nuestras preguntas. Aún nos queda mucho que aprender. Veámoslo desde la otra cara, cambiemos la perspectiva, seamos pacientes y todo nos irá mejor ante estas situaciones.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

El aborto a los 16

Una vez más oigo algunas de las ‘ideas’ de la ministra Irene Montero y cada vez me parecen más absurdas. No todo vale para mantenerse en un ministerio. Acabo de oírla comentar sobre esa ley según la cual una niña de 16 años pueda abortar sin permiso de los padres, aunque haya de pedirles permiso para ir a una excursión escolar; una niña que en un momento tan importante se va a encontrar sola. ¿Y si ocurre algo más serio y esa niña fallece? ¿Qué les diremos a esos padres? ¿Cómo se lo explicaremos? Creo que es mucho más coherente educar a esas niñas a respetarse a sí mismas, que sean conscientes de que todo en la vida tiene consecuencias que hay que asumir. Y en este caso asumir las consecuencias no es librarse de ese ser que no ha pedido ser concebido. Si a una persona se la declara muerta cuando se le para el corazón, ¿por qué razón no se considera al feto vivo cuando su corazón empieza a latir? Una mujer, dice Montero, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el feto es un cuerpo independiente de la madre, aunque dependiente de ella, que llegará, si se le deja, a ser una persona. Eduquemos a nuestros jóvenes a ser responsables de sus actos, y no los animemos a que todo vale. A mí no me gustaría que una nieta mía con 16 años se quedara embarazada. Hoy hay medios para que eso no suceda, pero le enseñaría a respetar su cuerpo y a mis nietos les enseñaré a respetar a la mujer. Cada edad requiere una madurez y no sé si esas jóvenes de 16 años tienen la madurez suficiente para situaciones tan serias. Hagamos leyes educativas que les preparen para ser el día de mañana madres orgullosas de sus hijos. El aborto es un trauma del que quizás les sea difícil olvidarse.

María del Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

Aparcamientos para bicicletas ocupados

Me gustaría saber porqué los aparcamientos de bicis están ocupados por bicicletas y patinetes de alquiler. No dejan espacio para las bicis particulares. Así que, ¿qué hacemos? ¿Las atamos a un árbol, con el consiguiente deterioro del árbol, o las atamos a un banco con la consiguiente molestia a los que quieren sentarse? Desde Fernando el Católico hasta la plaza de España ocurre de forma habitual. Espero alguna solución.

Apilar Herrero Esteras. ZARAGOZA

La factura de la luz

Endesa es un grupo de compañías que producen y suministran la electricidad, otras que la distribuyen y controlan el contador, y otras que comercializan y facturan. Hace más de cuarenta meses que Endesa solo me factura lecturas estimadas, con tres meses de retraso, como a miles de clientes, ‘una incidencia’. Cinco reclamaciones por email y por teléfono; se echan la culpa entre compañías del grupo sin arreglar nada, las cierran o no contestan. Muy mala calidad de servicio, con impunidad. Ojalá pudiera cambiar de compañía, como en los móviles, pero es imposible, estoy cautivo de la empresa del contador. Que la octava compañía del Ibex 35, con un valor en bolsa de 21.200 millones de euros y 10.000 empleados, no haya solucionado ‘una incidencia’ que afecta a miles de consumidores, en más de dos años, nos dice que el problema no es pequeño y que mienten a sus clientes, probablemente porque no hacen las inversiones necesarias en equipos de medida y programas de facturación. Endesa, que tuvo un beneficio neto los dos últimos años de 2.330 y 1.902 millones de euros, no ha sido capaz en los últimos veinticuatro meses de facturar correctamente a bastantes clientes, pero sí de repartirse más del 80% de los beneficios. No se puede dejar un servicio imprescindible en manos de unos accionistas a los que solo les interesa maximizar el dividendo. El grupo Endesa y sus 10 millones de clientes tienen un contrato por el que la compañía suministra electricidad y factura –la parte que no cumple bien– y los clientes pagan. Que hagan bien su trabajo, que no es tan difícil. Hace falta una liberalización real y total del mercado eléctrico para que las compañías tengan menos poder que el gobierno. Y mientras tanto, leyes más duras que protejan al consumidor.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

Números ordinales

En un programa concurso de la televisión autonómica, la persona que lo conduce, en un momento dado, ha dicho que las costillas flotantes (decimoquinta y decimosexta) eran la ‘quinceava’ y la ‘dieciseisava’. Esto es inasumible en un conductor de programas que además se atasca leyendo las preguntas. La responsable de la televisión autonómica debería tomar medidas. Hace poco, un campeón del mundo de motociclismo fue invitado a comentar unas pruebas del Mundial. En el transcurso de la carrera dijo que cierto piloto iba ‘onceavo’. No ha vuelto a comentar ninguna carrera. Las televisiones deberían tener más cuidado, ahora parece que cualquiera sirve para todo, pero no debería ser así, hay que ser profesional.

Alejandro M.ª de Arnedo. ZARAGOZA

