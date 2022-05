Cartas al director de HERALDO: En las Urgencias del Hospital Clínico

En las Urgencias del Hospital Clínico

Vergonzoso, lo vivido hace unos días en las Urgencias del Hospital Clínico.

Treinta minutos esperando para el triaje porque solo había una sala con dos personas (una te miraba y el otro en el ordenador, apuntando). Cuando conseguimos pasar, la fila para el triaje llegaba a las máquinas de refrescos de la sala de espera. No me dejaron pasar adentro, con una persona de 85 años, sorda, con deterioro cognitivo, que si la llamaban no se iba a enterar; parece ser que es el protocolo. Después de cuatro horas esperando sin saber nada, fui a un celador a pedirle que me dejase entrar a ver qué pasaba con mi madre; me dijo que no y, dirigiéndose a su compañera: "¡Qué cabezudos son, si no se puede no se puede!", a lo que le contesté que de cabezudo nada, que llevaba cuatro horas sin saber nada de mi madre y estaba dentro, sola, y que es sorda. Llegó mi hermana y me dijo que podía pasar una persona y más en la situación de mi madre. Pasó ella y, como iba con una muleta, no le dijeron nada; al salir me dijo que en la sala de dentro estaban todos los pacientes acompañados. Había un guardia de seguridad y cuando fui a pasar, como oyó lo hablado con mi hermana y que iba cabreado, me dejó pasar. Mi sorpresa fue ver que todos los pacientes estaban acompañados y hasta había gente joven de cachondeo y riéndose el enfermo y el acompañante. Cogí un cabreo que me tuve que salir y que entrase mi hermana, porque estaba a punto de estallar. Vergonzoso. Cada vez que oigo que tenemos una de las mejores sanidades de Europa me entra la risa. Una cosa es tener muy buen personal sanitario y otra muy distinta es tener buena organización, administración y gestión sanitarias, que en esto estamos a la cola. Sin contar con que la saturación de urgencias viene claramente por el retraso en las listas de espera. Una vergüenza.

Carlos López. ZARAGOZA

Las noches de la peste

Leer ‘Las noches de la peste’ de Orhan Pamuk es una aventura. Más de setecientas páginas de auténtica calidad literaria. Cierto es que al principio se rechaza un poco, ya que la imaginaria isla de Minguer, donde se cultivan las rosas, donde su perfume en el aire inunda los claros de luna, sus preciosas calas moriscas, el color verde del mar, el imponente castillo de mármol rosa de Arzak, su capital, el monte Blanco, un panorama romántico de la isla otomana, de repente se ve contagiada por la peste, una epidemia que se lleva muchas vidas humanas. Asistimos a las luchas religiosas, políticas y sociales, oponiéndose al confinamiento y al avance de la ciencia. También asistimos a la caída del Imperio Otomano, a los nacionalismos que surgen manipulando al pueblo: se hace obligatoria la lengua primitiva, la educación se vuelve tendenciosa, adiestrando a las fuerzas de orden, etc. Ves cómo el Estado se impone al individuo, al que solo le queda sobrevivir; el yo desaparece ante unos higos y unas nueces. Es una novela apasionante en propuestas narrativas con contenidos culturales. Cinco años le llevó escribirla a Pamuk y se ha convertido en iniciática ante la covid-19 que tanto nos ha hecho sufrir. Es cierto que Pamuk está escribiendo sus mejores novelas a raíz de la concesión del Nobel, ‘El museo de la inocencia’, ‘Una sensación extraña’ y ‘Las noches de la peste’, en ellas nos muestra su talento de gran escritor, uno de los grandes.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Evitar el peligro del ‘sobrepensamiento’

El ‘sobrepensamiento’, como su propio nombre indica, es un modo de pensar que tienen algunas personas que consiste en repetir una y otra vez lo mismo para buscar una solución a algo, y que lamentablemente acaba por convertirse con frecuencia en problema. Ni que decir tiene que ese flujo de pensamientos que se presentan o que se ‘rumian’ de forma prácticamente constante representa una situación difícil de controlar para quien la vive, puesto que afecta a su bienestar y autoestima. En efecto, esa traslación al futuro que imaginamos así como el dar ciertos hechos por seguros –váyase usted a saber por qué, dado que igual no suceden nunca– hacen que se dispare nuestra preocupación y ansiedad. No hay otra solución que cambiar de manera drástica el contenido de nuestra mente a base de usar tan solo los pensamientos a nuestro favor o positivos, mientras rechazamos de pleno los en contra o negativos, que tanto nos abruman y paralizan, hasta llevarnos a las calles de la amargura y la ansiedad.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

Los ídolos reclaman su tributo

El feminismo, el deporte, la moda, la política son las nuevas religiones del siglo XXI, todas y cada una representan una nueva esclavitud, porque ¿existe mayor esclavitud que el deporte? Sirva como ejemplo. ¿Éramos más libres en las cavernas? Al menos, los ‘roles’ estaban más definidos y claros. El feminismo, aunque parezca paradójico, ha tomado como modelo al hombre, de él ha copiado sus virtudes y vicios. Hogaño hemos olvidado a los antiguos dioses: Ceres, diosa de la agricultura, Afrodita, diosa del amor y de la maternidad, diosas de la vida, de la libertad y pacifistas, y en su lugar hemos puesto a otros esclavistas, competitivos y autodestructivos. Nietzsche nos habla del ocaso de los ídolos, pero es mayor verdad que a lo largo de la historia se han marchado unos ídolos pero han aparecido otros. Todo lo que se nos ofrece ya ha sido pasado por la túrmix de la historia, o sea que cuando pensábamos que esos dioses estaban en el ocaso, resulta que reaparecen, pero de otra manera, en cualquier caso para seguir esclavizando a la humanidad. Mas, desgraciadamente, esta humanidad está muy contenta con sus ídolos, por ellos se sacrifican e incluso llegan a dar hasta la vida. ¿Qué más da ser enterrado en Ucrania o en Rusia? Pero si tú no adoras lo mismo que yo mereces morir. Esta guerra aparece por las noticias cual si fuera un cuento más, o una novela por entregas. Nadie gana una guerra, gana la destrucción, la barbarie y la muerte de lo que construyeron antes durante generaciones, de modo que el progreso nos conduce al regreso. Los errores del pasado, rescatados por nuestras idolatrías. En las guerras no hay buenos y malos, sino locos. Todos ponen en solfa los triunfos conseguidos, aflora su agresividad intraespecífica, que puede llegar a matar incluso sin motivo, un defecto congénito de la especie humana, de ahí surgen los ídolos. Errores aceptados que son el nuevo concepto de Verdad, esta se nos ha perdido y no sabemos dónde está. Todos los ídolos están bañados en sangre, y la persona vive en el temor de que le puedan pedir la vida en cualquier momento. ¿Quién nos restituirá lo perdido? No tiene respuesta la Historia.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es