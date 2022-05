Hoy quiero que este espacio sea una declaración de amor.

Amor para la señora mayor que el otro día en el Puente de Hierro me pidió que le sacase una foto con el Pilar y el cielo rojizo detrás para que la vieran sus hermanas emigrantes, que había ido a la peluquería y la habían dejado guapa. Y que no sabía hacerse ‘sefis’ porque era algo de jóvenes. Que me hizo pensar en que envejecer debería ser siempre así, con ganas de hacerse fotos y capturar cielos incendiados y pronunciar ‘sefi’ con todo el estilo del mundo.

Amor para los dos padres que iban en el tranvía con sus respectivas sillas con niños pequeños, vestidos con batas azules y nombres bordados con hilo del miedo a que sufran, y que comenzaron a hablar sobre sus hijos y el tiempo compartido y me hicieron pensar en esa generación de padres que se perdió muchas horas de crianza, enterrados en oficinas y en fábricas, y en que bendita sea la vulnerabilidad que ahora se nos permite mostrar.

Amor para ese chico que en un comentado hilo de Twitter proclamaba lo felices que eran sus padres yendo a comer a un restaurante de cadena italiano, lujo de clase media, y para esos padres que son felices sin querer aparentar lo que no son. Eso sí es un lujo, ser capaz de disfrutar de lo que te apetece y contarlo sin que te importe lo que piensan los demás.

Amor en definitiva para todos aquellos que hacen mi ciudad y mi mundo más habitable, más imperfecto, más humano y sin necesidad de escribir ninguna columna escriben mi vida día a día.