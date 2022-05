Cartas al director de HERALDO: La guerra de Ucrania y el Derecho Internacional

La guerra de Ucrania y el Derecho Internacional

Rusia no emplea el término ‘guerra’ para referirse a sus acciones bélicas en Ucrania.

Utilizan el eufemismo ‘operación militar especial’. La distinción no es baladí, pues el Derecho Internacional contempla el Derecho de la Guerra, que regula las relaciones entre los Estados que están formalmente en guerra o llevando a cabo acciones bélicas en una guerra no declarada. Aunque siempre se ha dicho que en caso de una guerra la primera baja que se produce es la verdad, la necesidad de ambos contendientes de alcanzar la victoria no les exime de respetar las obligaciones y prohibiciones resultantes del Derecho de la Guerra. En Ucrania, no hay un corpus normativo que asegure el encaje de las acciones bélicas de ambos contendientes. Como ejemplo, los rusos están valorando la posibilidad de juzgar como terroristas a los soldados ucranianos que se han rendido en la Acería de Azovstal. Soldados identificados como tales, pues los vemos con sus uniformes y sus divisas reglamentarias, lo que les debe colocar de inmediato bajo la protección del Derecho Internacional Humanitario que, por otro lado, también prohíbe el uso de determinados tipos de armas que al parecer se están empleando. Debe respetarse el principio moderador de que los medios para dañar al enemigo no son ilimitados en el Derecho. Cuando acabe el conflicto se deberán restañar las heridas dejadas por la guerra. Y la Corte Internacional Penal de La Haya deberá estudiar la posible comisión de crímenes de guerra. Resulta exigible por lo tanto que las Naciones Unidas se pronuncien cuanto antes para que ambos contendientes se sometan a las reglas del Derecho Internacional Público, que pondrán algo de cordura en este irregular y asimétrico conflicto. Mal se puede firmar un tratado de paz cuando previamente no se ha declarado la guerra.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Placas solares en casa

A tenor de lo rápido que se agotan las subvenciones por instalaciones de placas solares en viviendas, debemos de ser ya un número considerable las personas que hemos caído en las redes de productores verdes de las compañías eléctricas. Yo creía que al invertir en una instalación de este tipo mataba dos pájaros de un tiro: me sentía más justo con el planeta y abarataba mi factura eléctrica. Tras unos meses, he de decir que respecto a la primera premisa obviamente no hay nada que objetar. En cuanto a la segunda, el precio a pagar, es harina de otro costal. Me prometieron una subvención que nunca llegó, ya que se agotó el dinero rápidamente. Así que mis cuentas para amortizar la instalación sufrieron un grave revés. Siendo lo anterior importante, jugaron con el desconocimiento en la gestión de la energía producida de la mayoría de los ciudadanos, que estamos acostumbrados a consumir cuando estamos en casa. Si usted tiene un horario de trabajo que haga que su consumo no esté en las horas de máxima producción solar, yo le aconsejaría que desistiese de formar parte de nuestro club, ya que las compañías comercializadoras suelen pagar el kilovatio hora producido por las placas solares aproximadamente la cuarta parte de lo que le cobrarán por consumir su energía (salvo que la producción y el consumo sean instantáneos, en horario de producción). Dicho de otro modo, por cada kilovatio hora que quiera consumir, va a necesitar producir cuatro. Por si no fuese suficiente desventaja, aún se guardan las compañías eléctricas un comodín: produzca lo que produzca, la compañía únicamente compensa la misma cantidad de dinero que usted consuma. Imagínense lo que ocurre si se van de vacaciones un mes en verano: ganancia total para la compañía, ya que la producción es máxima y el consumo, mínimo. ¿Hasta cuándo se van a permitir prácticas comerciales abusivas? El precio de los excedentes producidos debe ser justo y referirse a una proporción equitativa de los precios de la energía diaria. Hasta que eso no se produzca, el Estado permitirá el timo de la estampita (solar), que a tantos ciudadanos nos afecta ya.

Luis Pérez Visa. ZARAGOZA

El poema de Niemöller

Sirvan estas líneas para contestar a una carta del 12 de mayo. Que se utilice un poema que Martin Niemöller publicó para denunciar la pasividad de la intelectualidad alemana ante el nazismo para atacar una democracia consolidada como la española, me parece una demagogia que produce una tristeza infinita. Estamos ante la peor generación de representantes políticos en la historia reciente de España en todos los partidos, y a la vez disfrutamos de la mejor época para los derechos y libertades civiles de la historia de España. Lo que debería ser motivo de alegría es utilizado para deslegitimar los valores democráticos pervirtiendo el uso de un poema que está muy por encima de la interpretación interesada que se hace de él.

José Ángel Alcubierre Til. ZARAGOZA

Los jardincillos de Santa Engracia

Me alegra ver que se están replantando los jardincillos de la plaza de Santa Engracia, que llevaban un tiempo que daban pena. Estos pequeños espacios para flores y plantas animan la plaza y en algunos momentos han presentado un aspecto brillante. Fue una buena idea incluirlos cuando se hizo la reforma. Pero, claro, requieren un cuidado casi constante para que no se queden mustios.

Asunción Montillera Herrero. ZARAGOZA

El Gobierno y sus aliados

El Sr. Lambán y el Sr. Page se indignan, con razón, cada vez que su secretario general hace alguna cesión inconcebible a los independentistas. La realidad demuestra que o bien no pueden hacer nada a nivel federal o el interés del partido prevalece sobre el de España. Desde el ‘no es no’, el Sr. Sánchez ha ido superando líneas rojas impensables en el PSOE anterior al Sr. Zapatero. A ningún entrenador, se le ocurriría afrontar una liga con jugadores que chutaran a su propia portería, sin embargo el Sr. Sánchez está gobernando con partidos que han declarado que España les importa un pimiento y que su meta es la independencia de sus respectivas comunidades. Hasta la fecha, el presidente está consiguiendo su objetivo de mantenerse en el poder, y los partidos secesionistas cada vez van adquiriendo para sus autonomías lo que alguien llamó ‘estructuras de Estado’, por lo que a ambos les interesa el apoyo mutuo. Los daños colaterales de pérdida de prestigio de las instituciones básicas del Estado juegan a favor de los partidos separatistas, que ven en este Gobierno un aliado inmejorable para la consecución de sus objetivos. Esto va a seguir siendo así mientras la falta de escrúpulos del Sr. Sánchez y la aritmética parlamentaria se mantengan en los niveles actuales. Hay muchos votantes socialistas que comparten esa indignación. En las próximas elecciones generales tienen en su mano conseguir que el Sr. Sánchez sea expresidente.

Francisco Ruiz Martínez. ZARAGOZA

