Cartas al director de HERALDO: Oiga... ¿es el Estado español?

Oiga... ¿es el Estado español?

Cuando Gila llamaba por teléfono al enemigo para recriminarle que el espía que les habían mandado no sabía espiar, no era consciente de que tan surrealista situación, más de cuarenta años después, se haría realidad en la moderna España que se vislumbraba con anhelo, pero no en el hermoso campo del humor, sino en el de la política supuestamente seria que nos tocaría en suerte.

Estos días se ha producido similar situación con un diálogo entre los independentistas catalanes y el Gobierno, que en plan Gila y sin exagerar un ápice, podría transcribirse así: I (de independentistas): "Oiga, ¿es el Estado Español?"; G (de gobierno): "Sí, señor". I: "Que nos hemos enterado de que sus espías nos espían, y comprenderán ustedes que así no hay forma de preparar un golpe de Estado contra la soberanía nacional de España. No hay derecho y exigimos explicaciones, cabezas y disculpas". G: "Ustedes perdonen… lo sentimos… tenían autorización judicial, pero no volverá a suceder. Ya cesaremos al jefe de los espías, les pedimos disculpas nuevamente". Y dicho y hecho, cabeza cortada y entregada. Para mayor abundamiento, otro independentista, este de diferente ‘nacionalidad’, pregunta al presidente del Gobierno algo así: "¿Tienen los espías del Estado español la cámara de fotos Superguay de última generación, la mejor y más práctica de las fabricadas en el mundo para espiar?". El ‘presi’, entre silbidos de disimulo, dice: "No… no", a lo que el interrogador advierte: "Vale… dicho queda… me lo apunto; pero como yo me entere de que los servicios secretos que velan por la seguridad del Estado español están a la última en tecnología, se va usted a enterar de lo que vale un peine". Si Gila, con lo serio que era, estuviera entre nosotros, se moriría de risa.

Teodoro Toboso Moreno. ZARAGOZA

¿Qué pasa en el Aranda?

Los cerca de 7.000 habitantes que pueblan los trece municipios de la Comarca del Aranda se preguntan qué pasa en esta zona donde en vez de montar empresas se cierran. Hace ya casi tres años, ante la avalancha de cierres de empresas de calzado, la pérdida de puestos de trabajo y la salida de jóvenes en busca de trabajo, los habitantes del Aranda se manifestaron solicitando ayudas para contar con un futuro digno de una zona que siempre ha sido industrial y trabajadora. Lo que más ha sonado estos años ha sido reindustrialización y empresas alternativas al calzado, pero todo sigue igual, y se preguntan por qué en otras zonas de Aragón se montan empresas y aquí no llegan. Los dirigentes aragoneses son conocedores de la situación del Aranda, a lo mejor a un año de las elecciones tenemos visitas que anuncien alguna solución.

Francisco Tofe Andrés. BREA DE ARAGÓN

El nacimiento de un niño

Con el nacimiento de un niño, a los padres les otorga Dios un regalo: es el milagro de la vida. Tienen la alegría de recibir a este pequeño, que cambiará sus vidas. Cuando los abuelos reciben al niño, se les desborda el corazón, de una ilusión que nunca antes habían conocido. La llegada de un nuevo integrante en la familia es un impulso para seguir adelante. Enseñarle valores, cultura, verdaderos sentimientos... siguiendo la imagen de la Sagrada Familia. Deben ser bien recibidas las protecciones para los que van a ser padres y así, promover la cultura de la vida, para revertir el invierno demográfico.

José Miguel Elguezabal. ZARAGOZA

Machismo en la adolescencia

Está aumentando la violencia de género, especialmente entre los adolescentes. Las mujeres víctimas no siempre dan el paso de denunciar a sus parejas o exparejas, bien porque se sienten culpables bien porque no tienen independencia económica. Entre los adolescentes es alto el número de chicas que desarrollan una dependencia casi enfermiza con el maltratador y él logra anularlas emocionalmente. Los maltratadores utilizan el sistema de las máquinas tragaperras para así confundir, ningunear, humillar a las mujeres víctimas que desarrollan una gran inseguridad en sí mismas. Y con esto logran que estén a su merced. Creo que estos sujetos tienen mucho miedo a las mujeres y su forma de gestionarlo es con todo tipo de abusos para sentir que ellas están por debajo. Tenemos la obligación como sociedad de atajar comportamientos machistas. Eduquemos a niños y jóvenes en la igualdad, el compañerismo, el respeto, la cooperación y en valores básicos de convivencia. Y las víctimas, que denuncien. Es el primer paso para salir de ese infierno.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

La OTAN y el Ártico

Ningún conflicto puede ser analizado desde una sola causa ni una única perspectiva. Finlandia y Suecia han pedido la adhesión a la OTAN con un claro fin, el de la seguridad frente a Rusia, pero quizás subyacen factores geopolíticos que ahora no son relevantes pero quién sabe si a largo plazo sí. Me refiero al Ártico, un territorio donde el deshielo ofrecería la posibilidad de explotar recursos naturales como el petróleo, extraer minerales como el oro o el zinc e incluso abrir nuevas rutas de navegación; en ello, Rusia y Estados Unidos llevan interesados algún tiempo. El órgano que coordina a los países árticos es el Consejo Ártico, integrado por Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos. De esos países, hoy y de momento, no forman parte de la OTAN Finlandia, Suecia y Rusia. Si se produjera la entrada de ellos en la Alianza Atlántica, Rusia habría quedado desplazada entre los países árticos. Tal vez la guerra en Ucrania se haya imbricado con otros conflictos en potencia y pronto se inicie una una carrera por el acceso a nuevos recursos, materias y rutas.

Alejandro Bello Soriano. ZARAGOZA

La foto de la jura de bandera

Un hurra para el Ayuntamiento de Zaragoza. El pasado 14 de mayo tuve el honor de ser uno de los dos mil españoles-aragoneses que juraron bandera como personal civil. El Ayuntamiento ha tenido el detalle de regalarnos la foto conmemorativa del acto. Yo pensaba en unas filas interminables para recogerla, pero, en un alarde de logística, el Ayuntamiento habilitó unos álbumes en los que te encontrabas en segundos y, acto seguido, te facilitaban tus fotos o por correo o por introducción en un ‘pendrive’. Total, en menos de cinco minutos, y sin hacer fila, tenía la foto conmemorativa. Gracias al Ayuntamiento por el detalle de la foto, y gracias a sus informáticos, por la labor de logística o como se llame ese trabajo.

Alfonso Benedí García. ZARAGOZA

