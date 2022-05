Réquiem por un amigo

Paso una temporada en Florencia.

La vida es un barman que me sirve los mejores cócteles. Pero hoy descubro, de pronto, que se aproxima un adiós. Mi bolígrafo se muere. Lo compré en una papelería del paseo de Sagasta, situada entre una inmobiliaria y una tienda de comidas, ha estado conmigo muchos meses y ahora, de repente, mientras tomo unas notas en la Biblioteca de las Oblatas, un lugar hermoso y antiguo al que se accede por la vía dell’Oriulo, pierde intensidad su tinta, se apaga, quiere seguir acompañándome y no puede. Lo dejo que descanse encima de una libreta, como si estuviera en una camilla, acaricio su frente y debo pensar qué es lo último que voy a escribir con él: quizá unas postales para amigos fieles; quizá un mensaje de amor o desesperación, que a veces son lo mismo; quizá una frase gamberra en el lavabo de la biblioteca; o quizá, en italiano, que para eso llevo varios meses estudiándolo, algo sobre la brevedad de la existencia.

Tengo que pensar, más todavía, la última palabra que escribamos juntos. Es una decisión difícil. Después no regresará conmigo a casa, no subirá al avión que debo coger dentro de unos días en el aeropuerto de Pisa. Porque lo quiero enterrar aquí, en Florencia, sin ningún boato, en la tierra de los Médici, tal vez en las orillas del Arno o en un pequeño ‘giardineto’ que hay junto al bistro-bar Santarosa, donde conoció el alcohol al caerle encima, sin quererlo, media copa de Aperol que yo me tomaba. Tirarlo al punto limpio de los plásticos sería como dejarlo en una fosa común.