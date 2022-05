Llevamos toda la vida oyendo que la viruela es la única enfermedad infecciosa que se ha eliminado por completo.

El gran éxito de las vacunas y de la ciencia. Un orgullo para la OMS. Pues ahora resulta que no, que estaba escondida la viruela del mono, que no es exactamente el mismo virus pero es su primo hermano. Y que aunque sea ‘del mono’ infecta también a los seres humanos y los hace enfermar. ¡Para que luego nos pidan que nos fiemos de la ciencia! Crucemos los dedos y supongamos que este otro maldito virus no va a hacer tanto daño como el coronavirus del que aún no nos hemos librado, pero la feria de la confusión ya ha comenzado. El miércoles, el doctor Fernando Simón, que todavía es director del Centro de Alertas Sanitarias, decía que no es probable que la viruela del mono vaya a tener una transmisión importante en España... Un mensaje que recuerda demasiado –¡horror!– a los de finales de febrero de 2020 sobre la covid. Así estamos otra vez. Y ayer ya había al menos treinta casos en nuestro país y el Centro que dirige Simón no descartaba que se transmita a más grupos poblacionales. Nos dicen que no es tan fácil de contagiar como la covid, pero que puede pillarse a través de las gotículas de la respiración, ¡como el otro! Y que la enfermedad es leve, salvo si eres vulnerable... ¿a que nos suena? En el siglo XVI la magia y la ciencia se confundían, así que los médicos trataban lo similar con lo similar; por ejemplo, el dolor de cabeza con nueces, porque se parecen a las circunvoluciones del cerebro. Es decir que, por si acaso, contra la nueva viruela, una copita de anís... ¡del Mono, por supuesto!