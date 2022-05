Tras una sobredosis de soledad (exigida primero por las circunstancias y elegida después por volverse una situación acostumbrada, cómoda y segura), necesito regresar a la vida social poco a poco.

Encuentros moderados, sin agitación y sin tumultos y, sobre todo, encuentros deseados y esperados. Si no me alejo de mí, si consigo que mi objetivo no sea agradar, sino ser yo y disfrutar de todo y con todos, la prueba está superada. Y es que por vivir con el objetivo de adaptarme, de complacer a todos, de ser perfecta, no vivía, sobrevivía. Corría a toda velocidad por la vida para no llegar a ninguna parte. Me creía responsable de todo, incluso de lo que estaba fuera de mi control. Todos los espacios de mi mente estaban ocupados: ir, volver, llegar a tiempo, hacer, llamar, decir. No sentir. Huir sin saberlo. La vida me golpeó la cabeza y desperté. Soy humana. Siento, me detengo a sentir, y solo así sé qué quiero, qué necesito; solo así puedo decidir qué caminos voy a andar.

Un día de la semana pasada comí con Antón; con Antón, con Cuchi y con Mariano. Para mí, un paso de regreso a la vida social, un paso tan placentero, tan confortable, que fue un estímulo para continuar. Sentir. Sentir es una fuente de disfrute. Sentir para conectar con los demás, captar las sutilezas del aire, de las voces, de las miradas, del cariño. Sentir para apreciar la belleza, las imperfecciones. La sensibilidad es lo que nos hace únicos. Antón es una de las personas más sensibles que conozco. Todo el conocimiento que posee podrá ser adquirido por otros (con un esfuerzo colosal); pero su talento, su extraordinaria capacidad sensorial es solo suya.

Antón hace que todo se vuelva interesante. No importa cómo piensa, sino cómo siente. No importa lo que escucha, sino cómo escucha; no lo hace solo desde los sentidos, lo hace desde el corazón, y así percibe lo que los demás no percibimos. Escucharle cuando habla de arte es un aprendizaje y un deleite, y observarle cuando dice Carmen o dice Lea es una experiencia fascinante.

Sentir nos aporta una visión completa del mundo. No nos hace débiles, nos hace humanos. Sentir nos permite detenernos a descansar de la vida, disfrutar de los detalles, aprender, saber. Sentir es una forma de guiarse por la vida mucho más fiable que el perfeccionismo.