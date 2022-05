Cartas al director de HERALDO: Optimismo antropológico y hechos consumados

Optimismo antropológico y hechos consumados

En una columna del viernes día 13, titulada ‘Faltan datos’, el investigador y divulgador Alberto Jiménez Schuhmacher se hacía eco de la presentación hace algunos días del estudio que la escuela de negocios Esade ha hecho sobre el impacto del cambio de la jornada escolar en el alumnado y en las familias.

El estudio concluía que la jornada continua ha perjudicado a ambos, tanto académica como económicamente, haciendo especial mella en las madres por recaer mayoritariamente en ellas el cuidado de los niños durante las tardes. El estudio certifica que muchos de los efectos que ya anticipamos los que nos resistimos con numantino empeño a ese cambio se están dando tal y como predijimos. Y Jiménez Schuhmacher, optimista antropológico y hombre de fe en los datos y en la ciencia, como no podía ser de otra manera por su condición de científico, preconiza la realización de estudios serios y rigurosos que confirmen o desmientan esas conclusiones, en la creencia un tanto ingenua de que la gente es capaz de cambiar de opinión si se la convence con argumentos. Hay lamentablemente en ese planteamiento, sin embargo, algunos errores que abocan a la esterilidad tal tentativa, pues ni la gente está dispuesta a dejarse convencer cuando hay intereses de por medio, ni la ciencia es capaz de ofrecer a corto plazo resultados concluyentes sobre problemas complejos (cambio climático, covid-19, etc.) para los que siempre puedes encontrar instituciones científicas de prestigio que avalen una cosa y su contraria. Así que, estimado Alberto, desespere de luchar contra molinos de viento, pues nada va a cambiar lo que es y no va a dejar de ser un hecho: la irreversibilidad de ciertos cambios.

Andrés Horno Goicoechea. ZARAGOZA

El vendedor de periódicos

El último siglo ha sido el de la comunicación. Se ha manifestado a través de la radio y los periódicos, diarios o semanales. En los últimos años aparecen otros medios tecnológicos que quieren ocupar el lugar de la información escrita. Y en la distribución de la prensa escrita, cobra importancia el vendedor de periódicos, que es testigo necesario. Antecedentes lejanos son aquellos niños que, por unas monedas, vendían la prensa en plena calle, acompañando voz en grito las importantes noticias que se debían leer. Pícaros, hacían de la venta su oficio que les ayudaba a vivir. Cabe recordar como el más pequeño periódico, la hoja deportiva que cada domingo por la tarde te comunicaba los resultados del fútbol y la quiniela. Se planteó la venta de la prensa en los kioskos y las pequeñas papelerías. El vendedor, atento, cobra rápido si el cliente tiene prisa, lo prepara cuando lo ve llegar, lo guarda si se lo han reservado y siempre aconseja cuando se le pregunta. Es un hombre público que saluda sonriente, deja constancia de su sabiduría y, conocedor de las preferencias de los amigos y vecinos, no los juzga ni califica en su deber de respetar a cada uno. Las noticias son las mismas, la perspectiva puede ser distinta, pero la diferencia aparece en las opiniones que se mediatizan política e intencionadamente. Y esta discrepancia queda bajo la apreciación del lector. Jesús, en su papelería de Tenor Fleta, vende la prensa con la pasión que el tiempo le ha concedido. Me saluda, dobla el periódico y mientras cobra aprovechamos para hablar de alguna noticia importante, o del tiempo; y al despedirnos nos deseamos suerte hasta el día siguiente. Es un placer comprar la prensa en su papelería. Pausado, es certero en su opinión y respetado por su experiencia, que refleja una nostalgia que nos ha hecho más sabios. Atento, cuando los periódicos se agotan siempre me guarda un ejemplar si llego tarde. Mañana volveré a comprarle el HERALDO, con sus noticias, opiniones, crónicas y pasatiempos. Cuando más tarde, entre amigos, tomemos un café, volveré a decir: Hoy en el Heraldo pone...

Jesus Añaños Vinué. ZARAGOZA

El lugar de residencia del Rey emérito

Hay temas de los que se habla hasta la saciedad en los medios de comunicación que no son ni mucho menos los que interesan a la población. Y si no, ahí tenemos el tema del domicilio del Rey emérito. ¿En serio a la mayoría de la población le importa, ya no digo mucho, sino algo, dónde vaya a vivir el Rey emérito? ¿Alguien me quiere convencer de que ese tema es el centro de las conversaciones familiares, laborales, de ocio, de barra de bar? Porque yo no siento esa preocupación en la mayoría de la gente. Dónde vaya a vivir don Juan Carlos solo les interesa a los políticos y adláteres, que son manejados por los partidos políticos, que cuentan con la colaboración imprescindible de los medios de comunicación afines, para hacernos creer que es un tema importante y que preocupa a la gente. ¡Si hasta a los republicanos de a pie este tema, dada la gran cobertura que le dedican los medios, les tiene que salir por las orejas! ¡Que nos dejen descansar! ¡Que dónde vaya a vivir definitivamente el emérito, recordemos que ya no es Jefe del Estado, sea noticia un día y al siguiente, por favor, ya no se hable más! ¿Qué más nos da? ¿Es que no hay otro tema con el que abrir los telediarios y las tertulias?

José Antonio Mateos Barrionuevo. ZARAGOZA

El Gobierno y los "piolines"

Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, ha afeado al PP haber mandado a los "piolines" a Barcelona, haciendo suya la denominación de los CDR e independentistas respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declaración que ha merecido la indignación de gran parte de la población. En efecto, policías y guardias civiles fueron destacados a Barcelona para defender nuestro orden constitucional y la integridad territorial de España, mantuvieron el orden y la Ley a pesar de los insultos y las agresiones que todos recordamos. Estuvieron en el corazón y el pensamiento de las personas de bien, y les debemos una enorme gratitud por haber defendido, con riesgo de su vida e integridad física, la democracia en una parte de nuestro país. Sin embargo, el actual Gobierno de Pedro Sánchez no parece haberlo entendido así. Ha indultado a los golpistas, formalizado un acuerdo de gobierno con ellos, permitiendo su acceso a la Comisión de Secretos Oficiales del país que pretenden desintegrar y, si lo anterior no era suficiente, destituido a la responsable del Centro Nacional de Inteligencia por haber investigado sus actividades delictivas. Denominarles piolines, al igual que hacían los CDR, ERC y Junts, podrá sorprender únicamente al que no haya seguido la trayectoria del Gobierno que dirige el Sr. Sánchez, pero es coherente con toda su acción de gobierno.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

