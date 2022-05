Cartas al director de HERALDO: Los despropósitos del caso del espionaje

Los despropósitos del caso del espionaje

Ha salido a la luz que determinados personajes independentistas han sido espiados.

Con motivo de ello, la Mesa del Congreso, con su presidenta al frente, cambia las reglas de juego y propicia que partidos independentistas de toda clase acudan a la reunión de secretos de Estado. Primer despropósito: es como meter en un corral al zorro y a las gallinas; los que quieren desmembrar España se pueden enterar de los secretos de la seguridad de la propia nación que se quieren cargar. Entre unas y cosas y otras, el ministro de Presidencia anuncia a bombo y platillos que el presidente y la ministra de Defensa han sido espiados. Segundo despropósito: España es la única nación del mundo que proclama que la seguridad nacional hace agua, eso no se le ocurre ni al más tonto del lugar. Pero no queda ahí la cuestión, de la reunión de los secretos de Estado, a la que acuden la CUP, Bildu, ERC, etc., sale la noticia de que el ahora presidente de la Generalitat y otros más han sido ‘espiados’, pero con la ley en la mano, por tanto la directora del CNI ha realizado una labor eficiente, y así lo manifiesta su jefa. Tercer despropósito: Al mismo tiempo que el presidente se proclamaba como tal, había mandado espiar a aquellos en los que se había apoyado para ser presidente; esto es de todo punto deleznable. A raíz de la trifulca organizada, los partidos que apoyan al Gobierno piden la dimisión de la directora del CNI, por lo visto, por cumplir con su obligación. Cuarto despropósito, el Gobierno cesa a la directora del CNI argumentando la ministra que la apoyaba a rabiar que es una ‘sustitución’ y no una ‘destitución’. La ministra debería dimitir o ser sustituida, aunque con todo este maremágnum lo más acertado sería ‘sustituir’ al jefe que ha ordenado todo esto; y el que venga, que lo haga al menos sin poner en peligro la seguridad nacional.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Los ‘sin techo’

Creo que, como sociedad, como ciudadanos honrados y responsables, nos incumbe el problema de las personas sin hogar, los llamados despectivamente ‘sin techo’, un fenómeno que además con las crisis crece exponencialmente, especialmente en las grandes urbes. Este problema no es nuevo, y hacen más por solucionarlo las oenegés que los propios políticos que deberían tomárselo más en serio. No es de resolución fácil, pues intervienen muchos factores: primero, el personal, enfermedades mentales en muchos casos, desestructuración familiar, desarraigo, paro, ludopatía, alcoholismo, problemas que deberían atender los servicios sociales, pero que están absolutamente desbordados. Si a todo esto añadimos que si no tienes un trabajo estable es imposible acceder a una casa o a un alquiler, el problema se agrava. Existen, como solución muy provisional, los albergues o la posibilidad, con mucha suerte, de obtener una vivienda social en régimen de propiedad o alquiler. Los políticos tienen aquí una gran y vieja asignatura pendiente, y como siempre será la sociedad y quienes pagamos nuestros impuestos los que hagamos posible mitigar esta lacra por el bien de todos, especialmente de quienes realmente lo necesitan. ¡Manos a la obra, pero controlando que no haya fraude bidireccional!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Sánchez Galán y el precio de la luz

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, hizo unas declaraciones en las que llamaba tontos a los españoles que seguían en el mercado regulado frente al mercado libre, ya que las tarifas eran más caras en el mercado regulado; y lo hizo con aire de sorna y riéndose de los usuarios. Esas declaraciones, además de lo despreciable que supone insultar a un número grande de compatriotas, son medias verdades. En primer lugar, no dijo que los usuarios que tienen bono social tienen que estar en el mercado regulado y esos no pagan más por la electricidad. Además, indicó que se pagaba actualmente lo mismo que en 2018 debido a la bajada de impuestos. Esto es falso. Mi tarifa siempre ha sido de mercado libre. He analizado mi recibo de luz de las mismas fechas de 2018 y 2022, periodo de facturación de enero y febrero, haciendo el cálculo para el mismo consumo de kwh, el precio que me cobraba mi compañía del kwh en esa época era de 0,135959 €, en el año 2018 pagué 117,24 € con impuesto de aquel año, 21 % IVA y el impuesto eléctrico de aquella época que era superior. Hecho el cálculo para el mismo consumo con la misma compañía ahora y con el precio del kwh actual, 0,341467 €, con los descuentos de la compañía del 5% y el IVA del 10% el importe hubiera sido de 191,41 €. Viendo que el precio del kwh era un abuso, protesté a la compañía y me ofrecieron un descuento del 25% en el consumo, en lugar del 5% que me hacían. Al rehacer los cálculos con ese precio de kwh, que sale aproximadamente a 0,256 €, prácticamente el mismo que me ofreció Iberdrola, en este último caso la factura hubiera sido de 157,43 €. En los dos casos el precio de 2022 es más alto que el de 2018, aun con menos impuestos, en concreto 74 € y 40 € más caro respectivamente. Esos directivos de empresas que tanto dinero ganan deberían cuidar su lenguaje y no decir mentiras. Este personaje además de mentiroso es insensible a las dificultades de un número grande de españoles.

Julián Oro Sancho. ZARAGOZA

Del Ministerio de la paz emerge la guerra

Comentario de la cadena mexicana Patria Grande: A la nueva narrativa que ha empezado a imponer Estados Unidos también se empezó a sumar Europa. Y la nueva narrativa es la siguiente: no, no va a haber tregua; no va a haber cese al fuego, va a seguir la guerra y la única manera de que termine es que los ucranianos venzan a los rusos. Lo cual, estarán de acuerdo, nunca va a suceder, pues Ucrania, un país pequeño, nunca va a vencer a una superpotencia militar y nuclear como Rusia, con todo y que haya sanciones económicas y que su economía esté acorralada. Josep Borrell está promoviendo que el conflicto en Ucrania se va a solucionar en el campo de batalla. Y Serguéi Lavrov dice que una de dos, o Borrell tiene algo con Rusia o está actuando por mandato de Estados Unidos. Este señor es el canciller europeo, el que se encarga de buscar salidas diplomáticas: te doy esto, te pido esto, me das aquello, etc. Pues el canciller europeo dice que ya no hay salidas diplomáticas entre Estados Unidos la OTAN, la UE, Rusia y Ucrania. En el campo de batalla, ahí es donde se van a batir a muerte los ucranianos y los rusos para llegar a la solución. Es la instalación en Ucrania de una guerra tipo Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Líbano… en donde siguen los conflictos militares. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. En particular para las empresas armamentísticas estadounidenses. Total, que mientras unos se enriquecen, la población civil muere.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

