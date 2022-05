Algoritmos antropomorfizados

Una práctica muy típica del ser humano es la búsqueda de culpables cuando los problemas o las frustraciones nos acosan, al parecer necesitamos propiciar una víctima individual, en la que volcar todas las iras.

El razonamiento que justifica esta simpleza cognitiva es el siguiente: a cada problema le corresponde una acción concreta que lo soluciona, siempre hay una persona encargada de encontrarla, y si no ha podido encontrar la solución, él es el culpable.

Ejemplos de culpables que puede que le suenen y que están relacionados con las últimas crisis acontecidas serían: la banca sin escrúpulos por extraer de los clientes los máximos beneficios; el político sin coraje que no toma las decisiones con mano firme por puro electoralismo; el sistema educativo que genera individuos sin criterios capaces de creerse cualquier cosa; Pegasus y su incontrolado uso; el derroche de los pueblos mediterráneos; …

Partiendo de la tendencia humana, al parecer innata, de buscar chivos expiatorios, ahora es cada vez más frecuente echar la culpa de muchos problemas a los algoritmos

Pero esa búsqueda no es tan sencilla, cada problema de difícil solución que surge en sistemas interconectados como los nuestros no tiene causa única, por lo tanto, tampoco tiene culpable único y eliminarlo no resuelve el problema. Lo normal es que, para encontrar soluciones o al menos intentarlo, no sea buen procedimiento cambiar o eliminar a las personas, más adecuado es modificar el sistema o parte de él. La razón para ello es que lo que las personas somos capaces de hacer es una mezcla de nuestras capacidades y del entorno en el que las hacemos efectivas. Cambiando el entorno posiblemente se modifiquen las capacidades y los resultados. Además, en este variopinto y creativo mundo de la culpabilidad, surge la figura del chivo expiatorio o cabeza de turco. Esos apelativos se emplean para calificar a aquellos sobre quienes se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los auténticos responsables sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables.

Todo lo dicho, que puede ser más evidente en su experiencia con personas, también puede realizarse con cosas si se presentan o se tratan como si fueran personas. Para ello no hace falta mucho, tan solo es necesaria la tendencia innata de la psicología humana denominada antropomorfismo, que no es más que la atribución de características y cualidades humanas a los animales de otras especies, a fenómenos naturales o a objetos. Algunos ejemplos simples de lo dicho aparecen nítidamente en la mitología, en la religión y en la historia.

Pero los culpables son las personas que diseñan y usan los algoritmos

Y ahora vayámonos al tema de los dichosos algoritmos relacionados con la mal llamada inteligencia artificial. Observen las numerosas opiniones, escritas o habladas, que surgen a su alrededor. En la mayoría, los autores se refieren a ellos como si les pudieran leer u oír, achacándoles o atribuyéndoles un montón de sesgos, carencias, injusticias y males; y por si esto fuera poco, se les compara sin compasión con las potencialidades del ser humano, destacando sobre todo aquellas cualidades que nos diferencian. Esa forma de referirse a ellos no es la adecuada si se tiene en cuenta que esos algoritmos, unidos a los computadores actuales, no son más que herramientas automáticas inconscientes que procesan ingentes cantidades de información a velocidades de vértigo, ayudando al ser humano a alcanzar ciertos objetivos. Y mientras no se diga lo contrario, los inteligentes son los grupos de personas que los hacen y los usuarios los que los utilizan con mayor o menor grado de acierto o estupidez. Puestos a buscar culpables, no transformen a los algoritmos en chivos expiatorios o cabezas de turco, ya que no tiene ningún sentido, hablen de las personas que los hacen y de las personas que los usan, ellos son los verdaderos responsables de todo lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si usted escucha "¿es machista el algoritmo de Xooxxe?", ¡sepa que está mal preguntado!; pero si escucha "¿es Xooxxe machista haciendo su algoritmo?", ¡sepa que está bien preguntado!

¡Cuánto echo de menos los títulos de crédito de las películas, pero aplicados a los algoritmos!