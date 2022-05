Cartas al director de HERALDO: Educación virtual: una mente vacía

Educación virtual: una mente vacía

Nadie puede construir una casa sin ladrillos, como mucho solo construirá la idea de casa, que puede ser fabulosa, mejor que la propia realidad.

Se llama soñar y puede tener cierta creatividad. Sin embargo, no vas a adquirir ninguna habilidad. Como tampoco la vas a ejecutar, no te van a salir problemas inesperados que debes resolver con lo que no vas a aprender nada nuevo y además puedes acabar en fracaso el día que te pongas a hacerla de verdad y te llenes de frustración respecto a tu maravillosa idea. Y acabar incluso en depresión.

En la enseñanza los conocimientos son los ladrillos, con ellos se construye el saber, que es la casa. No hay saber sin conocimientos, solo la idea de saber. Tampoco hay habilidades porque no has podido practicar con los conocimientos. Cuantos más ladrillos pones, más experiencia consigues, más habilidades, más inconvenientes habrás resuelto y podrás denominarte un maestro albañil. De otro modo solo sabrías buscar en internet los ladrillos, pero no sabrías nada de ellos, ni cómo son ni cuáles te convienen, quizá ni para qué sirven y cualquiera te podría colocar sus ladrillos, aunque fueran de cartón piedra.

Ni más ni menos esto es lo que se está intentando imponer con las últimas tendencias de educación y más con la última Ley Celaá. Una casa sin ladrillos, una mente vacía. Todo lo contrario a lo que significa la educación: una mente informada, crítica, experimentada y habilidosa, tan necesaria en el ser humano para su desarrollo digno. Como decía Kant: "Los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin concepto son ciegas". Pero a quién le interesa Kant ahora que ya no va a existir la filosofía.

Casilda Esquillor Piracés y Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

¡Ánimo, campeones!

Me pregunto cuánto cuesta salir en un telediario sección deportes. El 7 de mayo se celebró el Campeonato de Aragón de clubes de atletismo, al más alto nivel, en el estadio Corona de Aragón de Zaragoza. No vi a Aragón Televisión, ¿dónde estaban, buscando alguna huella de dinosaurio? El esfuerzo que hacen los atletas no es normal. Para los de 100, 200 o 400 metros, es explosivo, como cuando aceleras un Ferrari; o la resistencia de los 800, 1.000, 3.000 o 5.000 metros; los saltos de altura y de pértiga son como subir a una montaña; el de longitud, volar unos metros antes de caer en la arena, y el lanzamiento de disco es brutal. Todo esto requiere horas y horas de entrenamiento, llevar una dieta adecuada, no salir con los amigos, no beber ni fumar... Los atletas llevan una vida metódica y sana. Y está el esfuerzo económico de las familias, se necesita equipación adecuada, pagar los viajes, etcétera. ¡Ánimo, a todos los campeones de Aragón, Scorpio, Atletismo Zaragoza, Zoiti, Hinaco, Zuera...! Dais ejemplo de superación a pesar de las horas de entrenamiento y competición. El día 7 vi caras alegres de chicos y chicas que luchan. A ver si hay alguno en París 2024. ¡Ánimo, a todos, entrenadores, atletas y familias!

Helena Zapata Berna. ZARAGOZA

Plaza Palacio de la villa de Hecho

Por esta plaza circulan los siguientes vehículos, camiones de servicio de butano, cisternas del suministro de gasoil, furgones de reparto de paquetería y otros, todos maniobrando en el interior de la amplia plaza sin dificultades. Pues bien, el camión de recogida de basuras de 2,50 metros de anchura y 7,80 metros de largo, según nuestro alcalde, no puede entrar en dicha plaza y los vecinos tenemos que usar otros contenedores dispuestos en otros lugares más lejanos dentro del pueblo. Cada vecino pagamos, en el año 2021, 56 euros por el servicio obligatorio de recogida de las basuras. Nos preguntamos si todo esto es por una amenaza de un personaje al entrar a vivir en el pueblo o por comodidad del empleado para este servicio que se venía cumpliendo desde hace más de treinta años. Solicitamos el mantenimiento de los contenedores 28 vecinos afectados al señor alcalde y la única respuesta fue en un pleno del Ayuntamiento, meses después de retirar los contenedores, que se hacía por miedo a la amenaza de denuncia por entrar marcha hacia atrás, pudiendo hacerlo, como todos los vehículos, marcha hacia delante.

Salvador Alloza del Pozo. HECHO (HUESCA)

El poder del silencio

Generalmente, las escapadas a los pueblos, para quienes hemos nacido en alguno de ellos, nos ayudan a cargar las pilas, a oxigenarnos, a relajar nuestra mente y a compartir con familiares y conocidos esa relación humana, directa que en una ciudad es más difícil de conseguir. En mi caso, que busco allá donde voy momentos de recogimiento, he de confesar que prefiero esos espacios que comulgan con la naturaleza. Este fin de semana, asistí a una misa en la antigua catedral románica de Roda de Isábena, en Aragón, lugar donde nació mi marido y donde nos casamos. Pude percibir esa plasmación del alma humana en un interior sencillo, fuerte y con escasa luz natural, elementos necesarios para sentir no solo el placer estético sino el resultado de esa espiritualidad que late en los sillares de las iglesias románicas. Me sorprendió recobrar parte de mis raíces entre sus paredes y sentirme materializada en sus piedras. Fue la cripta el espacio de oración, lugar recóndito y silencioso, pero toda la catedral integra ese espíritu del románico rural, donde una docena de feligreses compartimos el misticismo de una celebración cercana y familiar. Al salir, disfruté de sugerentes paisajes que la creación románica integra.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Ilegalidad en el rastro

Todos los domingos ocurre lo mismo. Comerciantes ocupan sus puestos legales en el parquin sur de la Expo, mientras que a la vez, otros ‘comerciantes’ invaden ilegalmente con sus productos una explanada enfrente de un edificio de restauración. Al cabo de un rato, dos vehículos de la autoridad irrumpen en esta segunda zona haciendo que los ‘comerciantes’ salgan corriendo en todas las direcciones con sus mercancías a cuestas. La autoridad desaparece y, al cabo de un pequeño ratito, los vendedores vuelven a ocupar ilegalmente el mismo espacio. Este baile se sucede alguna vez más, ganando la partida, siempre, los vendedores que ocupan ilegalmente el espacio. Unos se burlan de la autoridad, y esta deja hacer cosas ilegales fomentando el quebrantamiento. Cada domingo hay más y más vendedores ilegales, por lo que unos y otros faltan al respeto a todos aquellos que pagan sus tasas e impuestos y ocupan legítimamente sus lugares de negocio. Digamos basta a esta discriminación.

Fernando Martínez de Baños Carrillo. ZARAGOZA

