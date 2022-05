¿Alguien ahí?

Necesitamos nuevos referentes.

En el trabajo, en la política y en la vida. Superamos la pandemia, pero sus evidencias nos han cambiado y ahora cunde el pesimismo por la falta de empuje solidario. En lo peor de la covid, la sociedad se dividió entre los resistentes y los jetas, los que nunca abandonaron el barco y los que aprovecharon el teletrabajo para irse de crucero sin salir de casa ni importarles los que quedaban remando. Nada nuevo, pero desde entonces tan evidente, que la desigualdad padecida ha acabado dinamitando jerarquías y provocando desapegos inevitables. Y ahora todo emerge. La rabia, el pesimismo y la depresión son sus expresiones. A veces, confundimos salud mental con injusticia indigesta. De todo hay, pero se refuerzan las consultas psiquiátricas, y lo que no hacemos es reforzar los liderazgos solidarios. En la política, buscando acuerdos para salir de la crisis de forma conjunta, en el trabajo repartiendo cargas, recuperando el amor al oficio y misión de cada uno -todos la tenemos- y no dejándose arrastrar por el victimismo. Respetar a los votantes, empatizar con los trabajadores cuando la inflación crece cuatro veces más que los salarios y asumir que el ciudadano es más que un consumidor, parecen buenas recetas para los de arriba. Para los de abajo, cultivar la ilusión en la lucha diaria sin dejarse arrastrar por catastrofismos anticipados ya es más que suficiente. Y para todos, más agradecer, menos lamentar y seguir adelante. Que la fiesta todavía no ha terminado.

Eva Pérez Sorribes es directora de contenidos de la Cadena Ser Aragón