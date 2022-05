Cartas al director de HERALDO: Más pan y menos circo

Más pan y menos circo

En tiempos de los romanos, cuando las cosas iban mal, los emperadores para distraer la atención del pueblo lo obsequiaban con pan y actuaciones en los coliseos que llegaban a durar meses.

A mi modo de ver, esto es lo que intentan hacer los mandatarios tanto de ENEL como políticos con la representación que nos van a ofrecer con la demolición de las torres de la Central Térmica de Andorra. Va a ser por todo lo alto, graderíos para ver desde un puesto privilegiado, lanzaderas de autobuses, medios de comunicación, etc. Bien, hasta aquí tenemos el circo. Pero estos mandatarios se olvidan de lo más importante, del pan. El pan que nos quitaron a toda la comarca el día que cerraron la central, dejando sin trabajo a cientos de personas, obligándonos a dejar nuestra tierra. El pan que nos niegan desde que Endesa decidió abandonarnos a nuestra suerte. Recuerdo que vino hasta la señora ministra vendiéndonos una ‘transición justa’ que a día de hoy no ha llegado. Y mientras tanto, nuestros hijos se van porque seguimos sin poder ofrecerles nada. Seguimos bajando de población en una comarca ya de por sí despoblada. Seguimos sin futuro. La demolición de las torres debería ser un día de reivindicación de las promesas incumplidas, para que esas empresas prometidas se hagan realidad y veamos otra vez el futuro. Por eso digo a los señores mandatarios, tanto políticos como empresariales, que más pan y menos circo.

Antonio Planas. ANDORRA

Los ayuntamientos y las personas sin techo

Las personas que tienen la desgracia de no tener otro sitio donde dormir que no sea la calle, ahora, en la ciudad de Alicante, tienen que sufrir las multas del Consistorio.

Multas que no son por hacer nada denunciable hasta el momento, sino simplemente por dormir en la calle. O más bien por tener que dormir en la calle por obligación, ya que no tienen ningún otro sitio donde estar. El Ayuntamiento de Alicante, sin empacho alguno, multará a personas sin recursos, multas que van de los 700 a los 3.000 euros, a sabiendas de que no lo pueden pagar; si pudiesen pagar esas multas no estarían en la calle… Esta reprochable acción de este Ayuntamiento creo que más que recaudar, lo que busca abiertamente es que estas personas desistan de complicaciones y se vayan a otras localidades. Una de las funciones de un municipio es la de cuidar de los ciudadanos que lo habitan y no buscar fórmulas vergonzosas para sacudirse a estas personas.

Un ayuntamiento con buenos servicios sociales debe buscar formas de ayudar a estas personas, de buscar su integración, de sacarlas de la calle donde se acrecientan sus problemas de salud física y mental. Y sobre todo, sus recursos económicos, ya que una persona que ejerce la mendicidad nunca saldrá de ella. Deben de ser las diferentes administraciones las que velen por esas personas y esto debe de materializarse por la administración más cercana, el ayuntamiento. Pero claro, para eso hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿y qué voluntad tienen algunos ayuntamientos que no tienen actualizado el recuento de personas que duermen en sus calles? El Ayuntamiento de Zaragoza no ha actualizado estos datos desde 2012.

Juan Manuel Marín Orgaz. ZARAGOZA

Los Juegos de 2030

Como ciudadano aragonés, me siento indefenso e indignado ante la deriva y el favoritismo que está llevando el proceso para elegir el reparto de sedes en los Juegos Olímpicos de invierno 2030. Tanto en el nombre (Barcelona Pirineus) como en la distribución de las pruebas a celebrar, se observa un trato vejatorio y discriminativo hacia Aragón y un favoritismo, como siempre, hacia Cataluña. La zona pirenaica aragonesa cuenta con unas instalaciones y unas pistas esquiables de una magnitud y una calidad envidiables. Por tanto, ¡exigimos un trato de igualdad! ¡Basta ya de humillación y acomplejamiento! ¿Dónde está esa promesa del presidente Sánchez al presidente Lambán, realizada aquí en Zaragoza, donde afirmaba que los Juegos se desarrollarían en igualdad de condiciones entre las dos comunidades autónomas? ¿Dónde está ese objetivo del Gobierno de potenciar el desarrollo de la España vaciada? ¿Acaso los pueblos que conforman los valles pirenaicos no pertenecen a ella? La preparación y el desarrollo de este evento favorecería ese impulso, al tiempo que potenciaría la presencia de Aragón en el mundo. Sr. Lambán, no doble usted la rodilla, no acepte la sumisión ante Sánchez. Tiene que haber una respuesta firme y contundente desde Aragón. Debemos levantar nuestra voz. Vale ya de agravios comparativos. La DGA, los partidos políticos de Aragón deben formar un frente común, así como los ayuntamientos de los valles pirenaicos afectados, comarcas de la zona y Diputación. Aquí no valen ideologías. No cabe la oposición. Lo que importa son los intereses de nuestra tierra.

José María Pabán Mazana. Zaragoza

El cariño y el alzhéimer

Escribo esta carta porque me ha emocionado una experiencia que he vivido en mi barrio. Empezaré diciendo que mi madre padece alzhéimer y que gracias a las magníficas personas que se dedican a atender y a cuidar a estos pacientes es más llevadero el dolor que provoca. En el establecimiento de Eroski de la avenida de Juan Carlos I de Zaragoza, yo estaba haciendo la compra, y la dependienta que me atendía no perdía detalle de una señora de edad que estaba tratando de conseguir de las estanterías una serie de productos que no podía encontrar. Me ha pedido disculpas y me ha dicho, "tiene alzhéimer y le ayudo con su compra"; le he contestado, "por supuesto y qué gran labor la tuya". Con la mejor de sus sonrisas, ha ido guiando a la señora y ha completado la compra. Esta no ha parado de mostrar su gratitud y yo me he vuelto a casa con una sonrisa y llena de alegría, por la generosidad de esta persona. ¡Estas sí que son las cosas buenas de la vida!

M. Purificación Ramón Fernández. ZARAGOZA

Viajar en tren

Los viajes en tren están al alza entre las opciones de movilidad, al haberse ampliado el abanico de posibilidades. Con la moderna infraestructura ferroviaria de la que disponemos en nuestro país, a una persona de negocios le resulta más cómodo trasladarse internamente en tren que en avión, que requiere estar con anticipación en los aeropuertos. Además del valor de disfrutar del paisaje que estamos atravesando, la manera en la que viajamos es cada vez más relevante para construir un mundo más respetuoso con el medio ambiente. ¡Viajemos en tren!

Álex Sánchez Calderón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es