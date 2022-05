Cartas al director de HERALDO: Ante la tiranía de los algoritmos

Ante la tiranía de los algoritmos

Enseñando en clase los modelos del universo y la ley de gravitación universal, pensé que el centro de la Tierra, actualmente, lo constituyen los dispositivos electrónicos.

De la misma manera que un astro mantiene su órbita sometiéndose a la fuerza gravitatoria, los ciudadanos del siglo XXI caminamos por la vida supeditándonos al poder de las pantallas. El éxito de una tarea depende de nuestro acatamiento a los algoritmos ocultos en esa voz metalizada que nos atiende por teléfono o en ese formulario de una página web. La digitalización se ha convertido en una religión, un dios al que rezar para que se compadezca y nos ayude. De pequeña, si no cumplía las normas impuestas por el catolicismo, me esperaba el infierno después de la muerte; ahora, aferrarme a lo analógico me condena a soportar ese lugar tenebroso antes de morir. Pero como si no puedes con el enemigo, únete a él, ante las limitaciones humanas que me impiden satisfacer completamente las demandas de alumnos y familias, últimamente imagino ser una robot humanoide, Siri, un fruto del desarrollo de la inteligencia artificial. Explico y motivo en el aula sin perder detalle de lo que acontece alrededor. Calmo a los ansiosos y levanto el ánimo a los deprimidos. Si alguien molesta le reprendo con suavidad, sin alterarme. De no corregirse la conducta, activo el modo emergencia y el adolescente disruptivo cae rendido a mis encantos docentes. Transmito información telepáticamente a los ausentes y, gracias a mi wifi de largo alcance, mantengo conexión permanente con las familias. Con la omnipotente Siri se aprende sin esfuerzo. Pero regreso a la realidad y me veo en el espejo como una simple mortal en un mundo de locos.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Amor a los colores

Mi nostalgia por José Luis Violeta. Son muchos los recuerdos que se agolpan en mi mente, épocas gloriosas de mi Zaragoza, de grandes equipos y jugadores y títulos de un pasado glorioso, hoy irreconocible. Uno de ellos, quien llegaría a ser capitán de aquel elenco de estrellas del fútbol, más allá de sus múltiples cualidades deportivas, tenía ese algo que llegaba al aficionado, carácter y sentimiento a sus colores: jamás los quiso cambiar por otros. Capacidad de liderazgo, ganada en el terreno de juego, por su entrega y apoyo a sus propios compañeros, pero también fuera de él. Cercano y amable, alejado de la burbuja de la fama y el dinero en la que hoy viven algunos futbolistas, consecuencia del negocio salvaje en que ha pasado a convertirse el fútbol en estos últimos años. Ya no cuentan los sentimientos, a veces resulta difícil identificarte con tu propio equipo, son actores que van cambiando cada vez que se levanta el telón. José Luis Violeta, el ‘León de Torrero’, siempre quiso quedarse y nosotros que él se quedara. Sentimiento de pertenencia que sentíamos entonces jugadores y aficionados cuando íbamos de la mano de nuestros padres y hoy la fiel afición de la mano de nuestros hijos cada quince días a la vieja y vetusta Romareda. Te has ido, pero siempre nos quedará tu legado, tus éxitos y tu zaragocismo.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Saber estar en el cine

Prefiero una película en la pantalla del cine mejor que sentado en el sofá frente a la televisión. Pero el otro día me encontré con un inconveniente: no todo el mundo distingue entre estar frente a la gran pantalla o en el sofá de su salón. He ahí la correspondiente pareja que cree que está sola en la sala, comenta en voz alta todo lo que se le ocurre, repite lo que acaban de decir los actores –quizás por si el resto de los espectadores no habíamos entendido algo–. No sirvieron de nada los típicos siseos ni las miradas de desaprobación invitándoles a que se callaran, en un momento reprendí a mi hijo por decirles que se callaran de malas maneras (le digo que a veces no es bueno ponerse al nivel de los demás). Nada. Conseguimos disfrutar de la película a pesar de parecerse más a ver un partido escuchando los comentarios del reportero. Ya sé, hay otras maneras más desagradables y molestas de demostrar la falta de respeto a los demás y que se resumen en hacer lo que me da la gana sin pensar en los demás, una actitud que desgraciadamente es más común de lo deseable como vemos en tanta gente convencida de tener siempre razón. Aun así, hoy es el turno de saber estar en el cine.

Tomás López. ALCAÑIZ

El reino de los nómadas

El campo parece una acuarela. Los tordos picotean lo que pueden mientras los rayos de sol horadan las brumas matinales. Una picaraza siembra la alarma entre los rebuscadores "encorriéndolos". En el cielo las golondrinas tienen prisa. Cuando era pequeña una maestra nos dijo que si encontrábamos una golondrina en el suelo teníamos que ayudarle a emprender el vuelo, porque ella sola no podía. Vivíamos en una casa con un jardín donde crecían unas campanillas de muguet. Por muy escondidas que estuvieran entre setos y arbustos, la maestra las detectó. Nos pidió que le arrancáramos unas plántulas para su herbario. En clase, cuando llegaba la primavera, nos enseñaba a secar hojas y flores entre páginas de periódico. Esa fue la suerte de las pobres campanillas que, como escribió Marcel Proust, antes de secarse habían perfumado las noches de primavera y ahora yacían ajadas anunciando el crepúsculo de las flores. Al final del curso, montones de pliegos de papel se apilaban en las estanterías. Esa osadía permaneció impune en el reino de los nómadas, nuestro jardín. La vida seguía su curso: gatos furtivos, aves de paso y nosotros que vivíamos en la planta baja de aquella casa.

Sonia Santibáñez Mombiela. ZARAGOZA

El ejemplo de Noruega

Noruega era un país relativamente pobre, pero se convirtió en uno de los más ricos del planeta. Este sorprendente cambio fue debido al hallazgo de petróleo en sus costas, lo que originó un ingreso extraordinario y ayudó a configurar uno de los más avanzados Estados de bienestar. De ahí que en las clasificaciones de las naciones con más calidad de vida aparezca líder; la ONU lo coloca siempre en el primer lugar del índice de desarrollo humano. Pero el éxito del país de los fiordos no se debe únicamente al denominado oro negro, sino también a la inteligencia de sus gobernantes, que tuvieron el acierto en su día de crear un fondo de inversiones, del cual obtiene solamente el 4% de su presupuesto nacional, mientras que el resto lo invierten en las principales empresas mundiales.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

