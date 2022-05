Quitar y dar mayorías

Representa un proceso mucho más complejo que la forzada conversión de una agrupación de electores en un partido político, porque pretende ser una alternativa nacional, con origen en Teruel, que observada desde Aragón gire hacia el aragonesismo; un partido sostenido en el reclamo de la España despoblada y que, conectado con otras formaciones de otras tantas autonomías, se convierta en el peso que en la balanza quite y dé mayorías en el Congreso.

Aragón Existe, evolución de Teruel Existe, se lanza a la arena autonómica esgrimiendo una supuesta condición transversal y negando toda naturaleza ideológica: una formación que se dice dispuesta a renunciar a la adscripción clásica que definen las izquierdas y las derechas. Una mirada estrictamente práctica y segura de las urgencias que sufre la Comunidad y que en la noche electoral apoyará al partido que, con la ayuda de sus votos, tenga más fácil gobernar. Sin importarle el color de ese Ejecutivo –eso afirman–, dando igual si las mayorías se construyen en torno al PSOE o al PP o, incluso, con los votos de Vox (nunca dentro de un gobierno), Aragón Existe se define como una formación que necesita estar próxima a quien gobierne, vinculada a quien posea la llave de los presupuestos.

Amparados por una nueva forma de entender la política, Aragón Existe se muestra ante los votantes con el mismo discurso electoral que llevó a Teruel Existe hasta Madrid: la amplificación del agravio y la denuncia de la supuesta incapacidad de los partidos tradicionales para orientar las inversiones públicas y privadas. Definidos en su indefinición ideológica, algo a lo que, conviene no olvidar, no parece que renuncien sus votantes, ha irrumpido en esta anticipada precampaña arropado por los buenos datos de las encuestas (algunas elevan su intención de voto hasta niveles de enorme preocupación en el PSOE) y la seguridad de ser receptor de una corriente de voto que trasciende la provincia de Teruel y que puede colarse en la ciudad de Zaragoza. Trufados por un nuevo aragonesismo desideologizado que poco tiene que ver con el que han venido expresando CHA o PAR, Aragón Existe se beneficiará de un voto procedente de la izquierda, mayoritariamente del PSOE, que amenaza con causar un estropicio en este bloque. Por ello, la principal ventaja de Aragón Existe no reside tanto en su modelo como en la incapacidad expresada por el PSOE de Aragón para convivir con este fenómeno. Si desde el principio Pedro Sánchez tuvo clara la rentabilidad que podía generarle Teruel Existe, en Aragón los socialistas han pasado de la indiferencia al ataque para terminar, al menos de momento, en una obligada convivencia de resultado incierto. Los nervios del PSOE se han incrementado ante este salto autonómico que, en coincidencia con el crecimiento de las opciones del PP y la problemática fragmentación política, presenta a Aragón Existe como un partido con vocación de bisagra que ahora opta por ignorar su cantonalismo.

Aragón Existe se expresa ambicioso y con ganas de desplegar su influencia, algo que no implica necesariamente un deseo por gobernar. La descentralización institucional, un nuevo reparto de las inversiones o la lucha contra la despoblación, entendiendo que Zaragoza capital también forma parte de la España interior, serán las claves de un argumentario cuyas consecuencias en la política aragonesa pueden tener un claro efecto en el Pignatelli.