Cartas al director de HERALDO: Influencia del ciudadano a través de las encuestas

Influencia del ciudadano a través de las encuestas

Todos sabemos que la democracia es, o debe ser, el gobierno del pueblo.

Es lema conocido, no hay que insistir. En cambio, cabe preguntarse si en la práctica es así, si el medio que tenemos los ciudadanos, el voto, ejerce esa función, es decir, si sirve para llevar adelante las promesas que los partidos políticos nos ofrecen y en las que cada uno confía, o más bien prefiere, que se cumplan entre las numerosas que surgen en la oferta electoral. Visto lo visto la cuestión es dudosa, pues ya se dijo en tiempos que las promesas de las campañas no se hacen precisamente para cumplirlas sino más bien para un ‘ya se verá’: experiencias no faltan. Dependerá de las alianzas entre partidos, de la fe que en ellas se tuviera y de alguna circunstancia más entre las que destaca la de perpetuarse en el poder. En resumen, que al depositar la papeleta hay que cruzar los dedos o encomendarse a los santos celestiales, cada uno según sus creencias. Quizá no sea tan así, pero algo de esto hay. En cambio, curiosamente, donde sí que parece que los electores tenemos influencia es en las encuestas previas a las urnas. En ellas machaconamente se expone la tendencia de voto, que es analizada con sumo cuidado por los estudiosos del tema y que rige, modela los lemas de los partidos políticos. No sabemos lo que dirán las encuestas a la vista de los aberrantes apoyos a este Gobierno tan débil: poca confianza en sí mismo debe tener para admitir estas ayudas. Todo esto suena a huida hacia delante. Poco podemos hacer los ciudadanos mientras no nos den la opción de votar, pero al menos, cuando les planteen una encuesta, digan que esto no puede seguir así, no se callen, piensen bien lo que dicen, insistan a tiempo y a destiempo, algo ayudará: será su oportunidad más clara de intervenir.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

El recuerdo del León de Torrero

Ha fallecido José Luis Violeta, catorce temporadas en el Real Zaragoza, algo irrepetible en estos tiempos teniendo en cuenta que, probablemente, rechazó suculentas ofertas para alcanzar otras metas más atractivas. Era un zaragocista de pro y los que lo vimos jugar tendremos siempre la atractiva nostalgia de recordar su trayectoria en el club de su vida. Yo tuve la fortuna de que un amigo me lo presentara no hace mucho y le recordé su gol a la U. D. Las Palmas en un partido de Liga jugado en La Romareda en una fría tarde del año 1972; la niebla colaboró eficazmente para que su disparo a puerta fuera el único gol del encuentro, que ganó el Zaragoza. Descanse en paz.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

Los barrios rurales

El 29 de abril el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza nos dio a los barrios rurales la oportunidad de hacernos oír. Quedé desolada ante la lectura del Sr. Carlos Montaner, representante de Torrecilla de Valmadrid. Torrecilla es un barrio rural situado a 22 km de Zaragoza. Tiene 26 habitantes, pierde población constantemente y no es de extrañar. Además de carecer, como otros muchos barrios rurales, de pabellón multiusos, ludoteca, piscina, carecen de servicios dignos de abastecimiento de agua, transporte y telefonía. ¡Sí, en el 2022, señores! Agua: El servicio se hace con camiones cisterna del Ayuntamiento que llenan un depósito de 60.000 litros; en cuanto hay alguna fuga se quedan sin agua. Transporte público: El autobús más cercano está en la Cartuja Baja a 14 km. Telefonía: El servicio es inestable y deficiente, lo que impide que las empresas se instalen y el barrio crezca. No se pueda teletrabajar y la teleasistencia para los mayores se ve amenazada. Eso sí, Torrecilla tiene en su carretera tres plantas de residuos de Zaragoza: industriales, urbanos y peligrosos. No puede haber ni un vecino carente de los servicios mínimos para una vida digna: agua, transporte, comunicaciones, mientras quede dinero para cosas superfluas como remodelaciones de plazas que no necesitan ser remodeladas, léase Santa Engracia, en el centro de la ciudad o adornos florales también superfluos. Primero, lo vital; después, los lujos. El Sr. Montaner dijo que por el Ayuntamiento han pasado corporaciones de todos los partidos y que nadie ha hecho nada por Torrecilla. Entendemos que 26 votantes no preocupan demasiado, aunque sean 26 contribuyentes que pagan sus impuestos. Los ayuntamientos son meros administradores de los impuestos y esa administración debe ser responsable, equitativa y debe priorizar, debe evitar gastos excesivos y superfluos y cubrir primero las necesidades más básicas. Después de la lectura sobre la situación de nuestros respectivos barrios y sus necesidades, nuestros representantes políticos siguieron su pleno, ¿y saben lo que más me llamó la atención? Que en sus intervenciones se echaran flores a sí mismos porque tal cosa, tal proyecto había tenido lugar durante el mandato del partido político del interviniente. Los representantes de los barrios rurales, como si no hubiésemos pasado por allí. Triste, desolador y nada esperanzador.

María Luisa López Martínez. MONTAÑANA (Zaragoza)

Huelga de autobuses

nDerecho a llegar puntual. Utilizo el bus urbano para moverme por la ciudad. También para ir a trabajar. Esta mañana no he podido montarme. Hay huelga otra vez, han reducido su número e iba lleno. Por supuesto, he llegado tarde a trabajar. Catorce meses llevamos así. Catorce meses en los que la empresa y los representantes de los trabajadores se están enfrentando por un nuevo convenio. Al final, los afectados siempre somos los ciudadanos y ya estamos cansados. El Ayuntamiento dice que va a trabajar para solventarlo, pero son palabras vacías. Si estuviera interesado en solucionarlo, hace tiempo que habría actuado. Promueven que utilicemos el transporte público, pero si realmente quieren que lo usemos, que nos ofrezcan servicios de calidad.

Jaime Serrano Sánchez. ZARAGOZA

Huelga de autobuses

Horario variable. "Pedimos disculpas a los ciudadanos y queremos causarles las menores molestias posibles". "La huelga va contra la empresa, no contra los ciudadanos". Estas u otras frases parecidas son las que en ocasiones utilizan algunos huelguistas para pedir comprensión a la ciudadanía, especialmente en las huelgas de los transportes públicos. Pero en el caso de la huelga actual de los conductores de autobuses no las pueden emplear, y si no que expliquen qué finalidad tienen los horarios variables de huelga que no sea la de causar las mayores molestias, no a la empresa sino a los usuarios, dificultando la programación diaria de sus movimientos, especialmente a trabajadores al ir y volver del trabajo. ¡Que no nos vengan con milongas! La repercusión de la huelga en los ciudadanos les trae sin cuidado, al revés, cuanto mayor, mejor.

José Antonio Mateos Barrionuevo. ZARAGOZA

