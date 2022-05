Últimamente, diversas actividades hechas públicas bajo el paraguas del escándalo son defendidas por sus autores, de manera entusiasta, con el argumento de que todo fue legal.

Simultáneamente, desde diferentes ámbitos (gestión pública, política, medios de comunicación, etc.), a la par que se aceptan y justifican dichas actividades se plantea el posible dilema de que aun siendo legales no sean éticas, calificándolas incluso como amorales o poco estéticas.

Sin entrar en disyuntivas más profundas hay una clara distinción entre legal y ético. Las leyes, no dejan de ser reglas que los seres humanos, como animales sociales que somos, elaboramos para vivir en sociedad; las leyes cambian y lo que hoy es legal mañana puede no serlo y al revés. Por el contrario, la ética (del griego ‘ethos’ que significa ‘carácter’ o ‘forma de ser’) es una manera de estar en el mundo, que implica el reconocimiento de un sistema de valores como el respeto, la integridad o la honestidad entre otros. Resulta paradójica la conformidad con la que se acepta un hecho de dudosa ética con la tranquilidad de que es legal, cuando realmente es mucho más grave que aun siendo legal no sea ético. Justifica a sus autores y tranquiliza al resto: gestores, políticos, incluso a la ciudadanía. No deberíamos aceptar actividades que no son éticas porque dañan a la sociedad, deterioran la convivencia, contribuyen a difuminar los límites de lo que es aceptable y de lo que no y fomentan la regla no escrita del todo vale al grito de ¡es legal!