Cartas al director de HERALDO: Los vehículos de movilidad personal

Los vehículos de movilidad personal

Como ciudadano de Zaragoza, para mí el Plan de Movilidad es un fracaso, puesto que los usuarios de bicicletas, patinetes, patines, etc., circulan por donde les da la gana y como les da la gana, las autoridades lo permiten y la Policía Local no actúa según la normativa de seguridad vial.

En cuanto a la preferencia de paso de los peatones en los pasos de cebra regulados por semáforos, usuarios de vehículos de movilidad personal, tanto bicicletas como patinetes, hacen caso omiso cuando está el semáforo en verde para los peatones y ámbar para los vehículos de movilidad personal, y me han discutido en muchas ocasiones y estando cruzando de una acera a otra que ellos tenían que pasar y que tienen preferencia, por tanto el peatón se encuentra desprotegido. Y además se lo toman a cachondeo. Entiendo que la Policía Local no puede controlar a cada usuario de cada vehículo de movilidad personal. Me gustaría que la consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza me explicara para qué sirve el Plan de Movilidad si no hay ningún control al respecto. Además los mencionados vehículos no tienen la obligación de ser matriculados ni contratar el seguro de responsabilidad civil, por posibles daños a terceros. Así mismo los carriles bici que son utilizados por bicicletas, patinetes, patinadores, no creo que sean circuitos de competición con el peligro que conlleva a los peatones. Y en algunas aceras los usuarios de bicicletas y patinetes siguen circulando por ellas. Entiendo que las aceras son para los peatones. Y los carriles bici y viales para los mencionados vehículos. El Código de circulación es para todo usuario de cualquier vehículo y sin distinción, sea a motor o a pedales. Lo que hace falta en esta ciudad es que haya un respeto mutuo entre el peatón y el conductor.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

Osteogénesis imperfecta

El 6 de mayo es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta (OI), enfermedad ‘rara’ y que no tiene cura. No sabes lo que significa OI hasta que te cruzas con alguien que la padece. Te documentas porque quieres ayudar, facilitar su día a día. Aprendes muchas cosas y te das cuenta de que las familias con OI luchan por visibilizar esta enfermedad: «Quien sabe si entre estos jóvenes habrá uno que dé con la fórmula correcta en un futuro y la OI tenga cura», estas son las palabras que llevo escuchando a Mapi y Diego durante años, en muchas de las charlas que han dado sobre la OI. Hoy nos toca a nosotros visibilizar la OI. Lo tenemos fácil, va a ser a través de lo que mejor sabemos hacer: jugar. Los niños de Educación Infantil son expertos, ya que jugando comparten, aprenden, valoran y empatizan. Llevamos seis años caminando juntas y nos ha pasado de todo. Hemos tenido días buenos, días ‘reguleros’, malos y malísimos. Me quedo con estos últimos (por lo que me has enseñado a gestionar, a relativizar, las pausas son buenas, cargamos energía y luego el salto es más grande…). En junio, cerramos nuestro círculo, abrirás otros, Carla, tienes que seguir creciendo. Vuela, pequeña, vuela, sabes que siempre estaré ahí.

Conchi Lucas Torrijo. TERUEL

El caso de los ‘espías’

No es nueva la polémica sobre la actuación de nuestros ‘espías’. Todos recordamos el incidente que supuso el procesamiento del director del CESID (denominación anterior del actual Centro Nacional de Inteligencia o CNI) al descubrirse las escuchas efectuadas en 1998 en la sede de Herri Batasuna. Igual que en el caso anterior, son aquellos que quieren destruir el Estado de España quienes ensucian la labor del CNI. Pero hoy no existe ‘razón de Estado’ alguna que pueda ampararse en el secreto; las misiones, funciones y cometidos del CNI están determinados por ley y el Poder Judicial realiza un control previo de las actividades del CNI (magistrado de control del Tribunal Supremo) cuando afecten a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Además, la actividad del Centro se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados (Comisión de Gastos Reservados), que conocerá de las materias clasificadas (excepción de las fuentes y medios del CNI). Del mismo modo que los partidos independentistas saben que sus acusaciones no tendrán mas recorrido que obtener algún beneficio político, tampoco la ministra de Defensa ha estado muy acertada al remitir a los Tribunales a quienes la hacen responsable. Desde luego introducir en la comisión de secretos a los independentistas catalanes y a quienes recogen asociaciones ‘etarras’ es la primera de las prebendas a recibir. Nada tiene que ver el cumplimiento de la ley, y por tanto de las misiones del CNI, con la persecución del delito. No están nuestros ‘espías’ para perseguir delitos, ni siquiera son ‘agentes de la autoridad’, y si conocieran de la comisión de un delito la competencia sería de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El CNI podrá adoptar medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones siempre que resulten necesarias para prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de quienes amenacen el ordenamiento constitucional y nuestra democracia. ¿No les parece oportuno? Quien gobierna debe soportar la crítica de quienes conforman la soberanía popular y desde luego no puede poner en riesgo la estabilidad de sus instituciones.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

Hablan las armas, la ONU calla

Se pregunta en una encuesta si se considera a la ONU útil para mantener la paz. Contestan afirmativamente en 53% de los encuestados. La ONU fue fundada en 1945 con el propósito de que hubiese un organismo de diálogo y encuentro entre las naciones, razas y culturas del mundo. Hoy la componen 193 naciones. Uno de sus mayores logros fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos de sus artículos son el pilar fundamental del respeto, la libertad y los derechos básicos de las personas. Lamentablemente la ONU ha ido perdiendo su razón de ser, en tanto en cuanto han primado en sus actuaciones los intereses políticos, económicos y geoestratégicos de los grandes países sobre los derechos y necesidades de los débiles. Y sobre todo de los cuatro grandes, que todavía ostentan un anacrónico derecho de veto. Ya es hora de que la ONU inicie una reforma en profundidad de su modo de operar, sus prioridades y su cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos. Solo una organización en la que primen los derechos individuales y se trate de conseguir la unidad de todos para evitar situaciones como la que se está viviendo en Ucrania y antes en Siria, Líbano, Centro África, etc., tiene razón de existir. Si no somos capaces de lograrlo, no tiene ningún sentido mantenerla con su actual politizada estructura.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

