La nueva fase de la pandemia

Transcurridas ya un par de semanas desde que se levantó la obligación de llevar mascarilla e inmersos en el nuevo sistema de gestión de datos de la pandemia, la sociedad aragonesa avanza en la recuperación de la normalidad y de la tranquilidad respecto a la situación sanitaria.

La DGA incide en la responsabilidad individual como principal elemento de control en esta fase, pero no hay que descuidar la vigilancia y la reacción de las autoridades ante los posibles repuntes.

A pesar de que ahora solo se registran los contagios de covid cuando los padecen personas de más de 60 años o con problemas de salud que las hacen especialmente vulnerables, los datos apuntan en este momento a un incremento moderado de los casos. Y crece también el número de personas hospitalizadas que dan positivo por covid-19, que han pasado de 116 a principios de abril a 184 en la actualidad, diez de ellas ingresadas en ucis. Se trata de cifras manejables, que el Gobierno aragonés no valora como una nueva ola del virus, pero que no obstante indican un incremento de la presión en el sistema sanitario. La progresiva recuperación de la normalidad y el que los ciudadanos puedan dejar atrás la angustia con la que se ha vivido la pandemia durante dos años son sin duda avances muy positivos. Pero conviene que ni la ciudadanía ni las autoridades sanitarias olviden que el peligro no ha pasado y que estamos todavía en una etapa en la que hay que observar con atención la evolución de la epidemia en un entorno en el que, claramente, el grado de protección de la población es alto pero subsisten los riesgos. La responsabilidad y el sentido común para seguir en la vida diaria actitudes prudentes en función de las situaciones concretas es un factor fundamental y que hay que recordar. Pero el nuevo sistema de vigilancia y de gestión de datos que manejan las autoridades tiene que permitir también dar a tiempo señales de alerta y actuar con medidas concretas si fuera necesario.