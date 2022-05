En el jardín

Voy a meterme en un jardín. O en un berenjenal, lo que prefieran.

A pisar un charco o a chapotear en él. ‘From lost to the river’. Al fin y al cabo, ese es el sentido y el riesgo de un artículo de opinión, supongo. Y para eso nos pagan lo que nos pagan. Para dar algo que pensar, manifestando dudas u opiniones que puedan suscitar la reflexión y el debate. Quienes te leen generosamente siempre encontrarán un punto de acuerdo y quienes lo hagan de soslayo lo hallarán, con razón, desacertado (¡gracias a todos, de verdad!). De hecho, a menudo la dificultad de debatir tiene que ver con la diversidad de enfoques que adoptamos al leer, escribir y conversar sobre algo, porque solemos hacerlo como huyendo del debate: si uno se mueve en el terreno de los principios, el otro discute sobre los ejemplos; si el primero baja al análisis de los casos concretos, el segundo se eleva a las reglas generales. Si alguien esgrime hechos y argumentos, otro le responde con relatos emocionales; y viceversa. O si uno recurre a la analogía y reduce al absurdo el argumento de su contrario, el otro exige literalidad y respeto; y al revés. Con razón dice Sloterdijk que "el mejor modo de comprobar cuánta verdad hay en una cosa es reducirla al ridículo".

Se están convirtiendo en habituales, incluso en el ámbito académico, argumentos

y puntos de vista absurdos



A ello se suma la dificultad de hacer ese breve análisis y argumentación en unos cientos de palabras, en los que debería caber de todo. Si lo comparamos con una homilía (¿por qué no?), de una buena se dice que debería contener siempre una idea, un sentimiento y una imagen (EG, 157). Lo demás es el adorno retórico, que a veces embellece y en ocasiones distorsiona y confunde. La imagen es el ejemplo, al que también hay quien se aferra. Voy con alguno de ellos: Hace unos días, una de nuestras eurodiputadas –y prestigiosa profesora universitaria– denunciaba en las redes sociales que el 90% de los más de cinco millones de personas que han huido de Ucrania son mujeres y menores de edad. Como le apostillaba su colega, el filósofo Pablo de Lora, parecía olvidar o dar menos importancia al hecho de que "el cien por cien de los hombres ucranianos de 18 a 60 años están obligados a quedarse y ‘poner sus cuerpos’ para ser eventualmente eviscerados". Me he acordado de ese intercambio de pareceres al leer en ‘La mente parasitaria’, de Gad Saad, lo que dijo Hillary Clinton en 1998 en una conferencia sobre violencia doméstica en El Salvador, cuando afirmó que "las mujeres han sido siempre las principales víctimas de la guerra. Las mujeres pierden a sus maridos, padres e hijos en la batalla". No sé, algo no cuadra, ¿no? Puede que las mujeres sean las principales víctimas de un conflicto, no digo que no, pero entonces no será porque se mueran los demás, en cuyo caso ellos serían las víctimas principales. Por seguir con la imagen, en un trabajo reciente una alumna de grado denunciaba, como un ejemplo de la orientación patriarcal y androcéntrica del Derecho Penal, la atención residual que este ha dedicado históricamente a la transgresión femenina, dada la baja estadística de delitos perpetrados por mujeres (es un hecho natural demostrable que los varones son estadísticamente más violentos que las hembras, y no solo ni principalmente contra ellas, y por eso son más castigados). Lo han entendido bien: según el trabajo, al parecer, para ser realmente equitativo el Derecho debería castigar más a las mujeres, ¿o considerar delictivo algo que hagan ellas mayoritariamente?, ¿el qué?

Por ejemplo respecto a cuestiones de género,

que sin embargo son aceptados mecánicamente sin la menor oposición

Son solo ejemplos (o imágenes) para ilustrar una idea: la tendencia a distorsionar la realidad para hacerla encajar en los moldes de nuestras concepciones y teorías, cuando no casan con ella. Aunque sea a martillazos. Con razón se dice que para quien tiene un martillo todos los problemas son clavos. El problema, además, radica en que tales concepciones en ocasiones se han convertido en hegemónicas incluso en el espacio académico, de manera que hacer afirmaciones como esas resulta absolutamente normal y aceptable, y son aplaudidas y confirmadas con el asentimiento general, da igual lo bárbaras o absurdas que sean (somos como esos muñecos con figura de perro, con la cabeza tambaleante, que se colocan en el salpicadero o en la parte de atrás del coche y mueven la cabeza arriba y abajo, como instintivamente, al compás del movimiento del vehículo). Y disentir públicamente de las mismas se convierte en un arriesgado ejercicio, como meterse en un jardín, y no precisamente epicúreo, que habitualmente tratamos de evitar, no vaya a ser que nos consideren reaccionarios.