Cartas al director de HERALDO: La bisabuela en casa

La bisabuela en casa

Los dos hermanos conocieron a su bisabuela, abuela de su padre, cuando tenían 13 y 10 años.

Su padre la trajo a su casa de Zaragoza desde Madrid en donde ella vivía cuando la desahuciaron por derribo. Vivía hasta entonces en una corrala, o casa de corredor, en donde todos los vecinos se conocían, compartían pobreza y se ayudaban. La mujer era muy pobre, solo cobraba una mínima pensión de viuda cuando en España esas pensiones eran míseras. A la abuela de su padre no la querían en su casa ni su madre ni sus hermanas. A la bisabuela la instalaron en la habitación de los dos hermanos, que compartían cama, y a ellos los acostaron en un colchón sobre el suelo en el dormitorio de sus padres. Otra habitación era para la abuela de los niños por parte materna, que ya vivía con ellos. En la habitación de los padres se abrió una gotera, precisamente sobre la cabecera de la cama, así que el padre tuvo que mover la cama. Los niños no habían oído a su padre jurar tanto como cuando el agua empezó a caerles sobre la cabeza la primera vez. La bisabuela agradecía todos los días que la hubiesen acogido en casa, les besaba las manos a la abuela y a la madre de los niños. Desde el primer momento aceptaron que su nieto la trajese a casa y la trataron muy bien a pesar de que las condiciones de convivencia no eran muy buenas. La casa era pequeña y en invierno muy fría. Había que acostarse con botellas de agua caliente. Una estufa de gas y la cocina de carbón y leña eran las fuentes de calor. A la bisabuela le gustaba jugar a las cartas con su nieto pequeño, que le hacía trampas y siempre ganaba, y ella comentaba "este niño nunca pasará hambre". Ella sí había pasado hambre y si su nieto no se la hubiese traído a Zaragoza no habría tenido un techo. La bisabuela murió en la cama de los hermanos. Un día amaneció muerta, sin molestar.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

El gas en la comunidad de vecinos

El 20 de abril nos reunimos la comunidad de vecinos. Somos 144, pero acudimos menos de la mitad, como siempre. La reunión transcurrió como todas, pero el administrador hizo notar un gasto que llamaba la atención. El llamado ‘término fijo’ del gas. Miré un poco en qué se basaba la subida y me di cuenta de que una ley de octubre de 2021 del gobierno hacía que pasáramos de pagar 1.200 euros anuales a 15.500, por tanto una subida de mas del 1.200%. Cada vecino pagará 9 euros al mes más de impuestos por la nueva ley. Pero esto no tiene que ver nada con la subida del gas, sino que al tener una caldera única para 144 vecinos nos considera el Gobierno como consumidores industriales. No sabía yo que los vecinos que nos hemos comprado un piso con mucho esfuerzo tuviésemos una industria. Pero, buceando un poco en la ley, tampoco podemos adherirnos al mercado regulado del precio del gas, más barato, porque consideran el gasto del conjunto y no el individual. Por tanto, es una ley que, al menos en estos conceptos, beneficia más a los que tienen un chalet de lujo y cuya caldera es individual que a unos vecinos que han sudado para comprarse un piso. Sería conveniente que las asociaciones de vecinos y los administradores de fincas elevasen una queja para que se revisase esta tasa y que las comunidades puedan adherirse al precio del mercado regulado del gas. Siempre pagamos los mismos.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

La edad va avanzando, ¿no?

En la Jacetania, como en muchas partes de Aragón, la pirámide poblacional va tomando una forma más rara y menos parecida a la clásica pirámide geométrica, y es que los mayores vamos siendo una parte más significativa del total, y eso eleva a importantísimo todo lo que se refiera a nosotros. Hasta los partidos políticos están obligados a fijarse ya una barbaridad en el tema, ¿que no? Y hay gente que se lo ve venir. Un libro recientísimo nos pregunta a todos si al llegar a los 90 años podríamos estar aún en condiciones de ir solitos al cuarto de baño o si necesitaremos ayuda constante para las cosas básicas del vivir. Es decir, al margen de los años de vida que le puedan quedar a cada cual, ¿en qué condiciones pensamos vivirlos? Ni cortos ni perezosos, a primeros de mayo estaremos haciendo por aquí tertulias sobre eso. Una, por ejemplo, será en la propia y mismísima ‘Perla del Pirineo’, Jacacasino recreativo jaqués). Y es que, de verdad, la gente empieza a mirar ya ese tema de frente. Me gusta mucho eso, la vida te lo va enseñando: ¡mirar de frente los hechos!

Juan Ramón Navarro Brun. ANSÓ (HUESCA)

Despilfarro gubernamental

España tiene un déficit público superior al 10%, una deuda en máximos históricos superando el 120% del PIB, elevados niveles de paro y una importante carestía de vida que están llevando a las familias a una necesaria austeridad. La situación económica es difícil y agobia. En estas circunstancias causa asombro el despilfarro del Sr. Sánchez. En solo cuatro años, el gasto de la estructura del Gobierno se ha incrementado en un 30%. En 2011 el gasto en altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios…) era de 110 millones, Rajoy lo redujo a 98 y ahora son más de 140 millones. Con una macroestructura de 22 ministerios, desde el año 2017 la nómina de asesores y personal de confianza se ha disparado cerca de un 60%. Ante tan elevada cuenta de gastos el Gobierno en plena pandemia se vio obligado a detraer 20 millones de euros de otras partidas para hacer frente al pago de la nómina de asesores y cargos de confianza. Estos desmesurados gastos del líder europeo en subida de impuestos no son de recibo. Sánchez y su Gobierno deberían dar ejemplo de austeridad a todos aquellos españoles que no lo están pasando, precisamente, bien.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

La ubicación del campo de fútbol

Llevamos un tiempo escuchando posibles ubicaciones para el nuevo campo de fútbol. Pero leo con estupor que la preferida por el alcalde Jorge Azcón es la actual ubicación. Creo que es un gran error, hoy en día La Romareda no puede estar entre los dos hospitales más importantes ya no de Zaragoza, sino de todo Aragón. Los problemas para ir a uno de estos dos centros un día de partido o cualquier otro evento son increíbles. Los que los hemos sufrido lo sabemos, teniendo en algunos casos consecuencias terribles la demora en llegar a las urgencias. La ubicación del campo de fútbol debe ser pensada para el interés general y precisamente preservar la celeridad en llegar a los centros de salud es una prioridad. Señor alcalde, ponga el campo en un lugar bien comunicado y de fácil acceso.

Joaquín Martitegui Loshuertos. ZARAGOZA

