Al empezar el año, ya crece el día un paso de gallo", "A quince de marzo, da el sol en la umbría y canta la golondrina", "Acabados los higos, pájaros idos"…

El mundo de las aves forma parte de nuestro refranero, pero muchos de estos dichos populares no podrían haber nacido en la actualidad, pues hablan de un pasado más amable y más cercano a la naturaleza que a las tiranías del capitalismo. Sin embargo, la ornitología es una ciencia que parece interesarnos. Lo demuestran ensayos de éxito como ‘El ingenio de los pájaros’ o ‘La conducta de los pájaros’, de Jennifer Ackerman (Ariel); ‘La pequeña filosofía de los pájaros’, de Philippe J. Dubois y Élise Rousseau (Grijalbo); ‘Los sentidos de los pájaros’, de Tim Birkhead (Capitán Swing)... Salir a ver aves al campo es un acto de rebelión contra el consumo irracional, la inmediatez o la hiperproductividad. Parar. Ser pacientes. No hacer nada. Es lo único que necesitamos. El amor por los pájaros nos recoloca, nos sitúa en un humilde segundo plano en el que hay que ‘dejar ser’ al otro para admirarlo. A pesar de la pérdida de hábitats, los cambios en el uso del suelo o la caza ilegal, todavía hoy es posible contemplar sus colores, escuchar sus cantos, seguir sus huellas. En la provincia de Teruel, por ejemplo, contamos con nueve ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y dieciocho IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves). Reaprendamos, ahora que es primavera, aficiones que de tan antiguas resultan nuevas. Y no olvidemos, en contra de lo que afirma el refrán, que "Más vale un abejaruco volando que cien en mano".