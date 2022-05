Cartas al director de HERALDO: Nerón y Putin, la historia se repite

Nerón y Putin, la historia se repite

La mentira y la calumnia están muy presentes en la invasión rusa de Ucrania, llegándose a lo patológico.

El horror y la masacre que el Ejército ruso ha dejado en ciudades cercanas a Kiev como Bucha, Borodianka, Kramatorsk es noticia en todo el mundo. Como noticia gráfica tremenda ha sido la foto en la que, como consecuencia de un bombardeo a un hospital, se aprecia a una mujer en estado avanzado de gestación sangrando transportada en una camilla huyendo del fuego. Pero lo patológico de esta situación está en las declaraciones que las autoridades rusas –que confiemos que comparezcan algún día ante un tribunal internacional como acusados de crímenes de guerra– han hecho sobre este infierno. Pruebas las hay en abundancia y parece que aumentan a medida que el horror continúa. Relacionado con lo expuesto, las mentiras, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ‘alter ego’ de Putin, Serguéi Lavrov, ha manifestado que lo de Bucha son ‘fake news’ (noticias falsas), que se trata de un montaje; los cadáveres fueron puestos ahí por los propios ucranianos, dijo. La foto de la mujer gestante es, para estos exterminadores, un fraude. Una artista habría sido contratada por los ucranianos para simular tal estado. En términos parecidos se expresó el embajador ruso en España, Yuri Korchagin. "Nunca atacaremos a la población civil", ha dicho el mismísimo Putin en repetidas ocasiones y en repetidas ocasiones ha mentido tratando de hacer creer que son actos de los ucranianos. Hace unos días un edificio de apartamentos fue bombardeado en Odesa: ocho civiles muertos, entre ellos un bebé. La historia se repite. Hace dos mil años el entonces emperador romano, el déspota Nerón, mandó incendiar Roma. Lo espantoso es que echó la culpa a los cristianos.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Pascua triste

‘Felices Pascuas’, una forma tradicional de expresar amistad y empatía. Desgraciadamente, estas Pascuas no han sido felices; han mostrado lo peor de lo que es capaz el ser humano. Jerusalén ha sido escenario de refriegas entre judíos y musulmanes en disputa por sus lugares santos. La eterna lucha de ambos bandos entre sí y con los cristianos mancha de sangre una vez más aquella tierra prometida ante los ojos del Dios en el que todos dicen creer. En la Pascua de Resurrección de los ortodoxos, ese mismo Dios era alabado por Putin, que se persignaba junto al patriarca de Moscú, y a la vez por miles de ucranianos que lloraban a sus muertos entre las ruinas. Todos ellos cristianos, ortodoxos; mujeres y niños masacrados por hombres que celebran la misma fe. Los carniceros siguen las órdenes de un cínico a quien su pastor/patriarca ríe las gracias, y a quien el papa Francisco evita llamar por su nombre. ¿Qué pensará Dios de todo esto?

José Luis Simón Gómez. ZARAGOZA

Democracia y ‘dictocracia’

La política es el arte de gobernar a los hombres; si es posible, con su consentimiento. Muchas sociedades se desarrollan en democracia. Este sistema permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Es el gobierno del pueblo. Como ley democrática, para considerarla justa, debería plantearse regir para una población no inferior al 75% del total de los ciudadanos. Pero los partidos persiguen alcanzar una mínima mayoría (50,1%) y gobernar imponiendo sus leyes. A veces, un partido con un solo diputado es decisivo para aprobar o no una ley. Y es la dictadura de ese único diputado la que decide. ¿Por qué la democracia busca mayorías que imponer? La democracia no puede ser imposición sino consenso. Cuando el 49,90% de la población no se siente representada, algo falla. Falta pluralidad en el modelo. El poder, que todo lo malea, se ostenta con aires déspotas y eso nos lleva a la ‘dictocracia’. Es muy difícil ser demócrata. Con la visceralidad del individuo, se hace imposible aceptar las ideas del otro si son diferentes a las mías. Se gobierna unos contra otros y todos contra todos, y así caemos en la tentación de dictar para gobernar. Y no debemos olvidar que una mayoría absoluta tiene sombras de oligarquía y plutocracia. El debate no importa, pero ¡cuidado! con el arte de gobernar porque, agotado un modelo, le sigue una réplica antagónica. ‘Dictocracia’ es el dictado de la democracia cuando los partidos no dejan libertad de voto a sus diputados.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Tratamientos

Hace menos de un año, falleció mi hermano sacerdote, licenciado en Teología, rector del Seminario de Jaca y profesor del Colegio Diocesano, compaginando su docencia con actividades pastorales, últimamente en parroquias de Zaragoza. A la hora de confeccionar la esquela, publicada en HERALDO, se llegó a un acuerdo familiar, excluyendo lo de ‘Reverendo Señor’, al no considerarlo adecuado con su naturaleza sacerdotal. Fue suficiente con ‘Sacerdote’. El arzobispo de Zaragoza, en cambio, optó por ‘Reverendo Señor’ en la esquela. Hace unos días aparecieron cuatro esquelas de un sacerdote fallecido: ‘Muy Ilustrísimo Señor’, aportada por el señor arzobispo de Zaragoza; ‘Muy Ilustre Señor’, por el excelentísimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza; ‘Reverendo Señor’, por la basílica parroquia de Santa Engracia; y, finalmente, ‘el Señor’, aportada por su familia. Salvo el familiar, tratamientos muy acordes en épocas pasadas, como divisas, cuartelados heráldicos o salones del trono, reflejo todo ello de la mundanalidad de la Iglesia. Con el debido respeto, convendría dejar las pomposidades y vanidades para el pasado, no solo por quedar al margen de la cultura y modernidad, sino, sobre todo, porque la suprema dignidad reside en el servicio, en el llamado lavatorio de los pies.

Alfredo Compaired Aragüés. ZARAGOZA

Momentos más llevaderos

Soy hija de una paciente que ha estado ingresada en Cardiología del Hospital Clínico de Zaragoza. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Pablo Revilla y a su equipo por el trato cordial y su profesionalidad. Esto nos da a la familia confianza, algo muy importante en cualquier hospitalización. Quiero recalcar la empatía en las explicaciones sobre la situación; se agradece entender bien las cosas porque te las cuenten de forma apropiada. Así mismo al personal de enfermería y auxiliares (en especial a Victoria), hicieron que nuestra estancia se llenara de optimismo. Mi madre está estable y en casa. Se siente, como el resto de la familia, muy agradecida. Saludos y ánimo a todas las personas que desde la sanidad hacen que los momentos duros sean más llevables y humanos.

Isabel Gracia Nogues. ZARAGOZA

