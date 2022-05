Cartas al director de HERALDO: Ayudar a los refugiados, a todos los refugiados

Ayudar a los refugiados, a todos los refugiados

Es impresionante el impulso solidario de la gente y de las instituciones con los refugiados ucranianos y con el pueblo de Ucrania que se queda en su país.

Me parece estupendo todo lo que se hace. Que siga y dure porque lo necesitan y se lo merecen. Lo cual nos debería llevar a reflexionar sobre los ‘refugiados del interior’ que llevan entre nosotros meses, años… y a los cuales a menudo ni siquiera miramos cuando nos cruzamos con ellos. Hablo de todos esos emigrantes jóvenes llegados en pateras, escondidos en camiones… de esas gentes que han atravesado medio continente africano con peligro de sus vidas y que se encuentran entre nosotros trabajando en lo que nosotros no queremos hacer. Hablo de familias españolas que llevan años esperando para poder alojarse y ven cómo unos recién llegados están alojados, con papeles… e incluso con trabajo. Gente que vive en coches, bajo un puente, en cajeros, en plazas, en estaciones… Hablo de todas esas personas que para poder regularizar su situación necesitan un papel (un documento). Para obtener el papel hay que tener trabajo (un contrato), pero para poder tener un contrato hay que tener papeles. Hablo de todas esas personas que han pedido el IMV (ingreso mínimo vital) y que lo necesitan porque no se puede estar más abajo… y que no tienen teléfono, o cuenta bancaria, ni por supuesto conexión a internet… Cáritas, la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y muchas más organizaciones que trabajan todos los días, haya o no haya guerra, saben de lo que hablo. Porque hay muchas guerras. Y todas conllevan violencia. Deshumanización. Estamos en plena campaña de la renta. En nuestras manos está el poner la cruz, no nos cuesta nada, en la ayuda a la Iglesia y a las ONG.

Fernando Arantegui Seral. ZARAGOZA

Huelga de autobuses

Vaya por delante que defiendo el derecho a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras como no podía ser de otra forma. En mi época de trabajador metalúrgico (años 60 en adelante), este gremio era reconocido como el más reivindicativo y aquellas huelgas, duras, largas y en ocasiones con ciertos enfrentamientos con la Policía, se hacían informando en la entrada de los polígonos industriales e incluso en el interior de alguna fábrica ‘insumisa’, sin llegar a más. Aparte de esto, las manifestaciones callejeras eran diarias hasta conseguir los objetivos reivindicados (subida salarial, reducción de horas...), pero sin perjudicar a terceros. Hoy, en cambio, los huelguistas se apoyan en personas inocentes (trabajadores de otros gremios o no) para conseguir sus objetivos. Y aquí tenemos de nuevo, una vez más, la huelga de autobuses, perdón, de los conductores de los Autobuses Urbanos de Zaragoza que, llegado a este punto, más que profesionales del volante pasarán a ser reconocidos como profesionales en huelgas. ¡Por favor, señores, hagan sus reivindicaciones de otra forma y dejen que los ciudadanos desarrollen su jornada, laboral o no, sin contratiempos y tranquilos!

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

La ley del embudo

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho que el Gobierno central va a vigilar el Gobierno de coalición PP-Vox constituido en Castilla y León para que se cumplan los derechos y libertades fundamentales. Y la exministra Carmen Calvo duda de «hasta qué punto es constitucional y legal el pacto del PP y Vox en Castilla León»; y añade una opinión muy grave: «La democracia del siglo XXI solo se puede sostener si hay respuesta a los problemas de las mujeres», lo que parece indicar que las feministas tienen en sus manos el destino de la democracia y los hombres son meros comparsas en lo que depare el siglo XXI a los muchos estados que llevan siglos viviendo con gobiernos democráticos. Bajo estas lamentables y partidistas declaraciones existe una forma de presión contra un partido como Vox, que es democrático, cumple la Constitución, defiende la unidad de España y está apoyado por varios millones de votantes. No me gusta utilizar los términos derechas e izquierdas y menos si van precedidos de la palabra ultra o fascista (eso ya lo vivieron los españoles hace años), y creo que es mejor hablar de partidos conservadores, socialistas, liberales, de centro o populistas, pero pienso que las señoras Alegría y Calvo no tienen ningún derecho a criticar este pacto, por cuanto su partido, el PSOE, está gobernando hace años con Unidas Podemos, los herederos de los asesinos etarras y los independentistas catalanes que intentan romper la unidad de España. A ese modo de pensar se le llama la ‘ley del embudo’, y eso sí que es peligroso para los derechos y libertades de nuestra democracia.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

El campo de fútbol y el hospital

En las noticias sobre las posibles ubicaciones del nuevo campo de fútbol se habla de pros y contras de las zonas, pero en ningún momento se hace mención a la mejora que sería la eliminación del ruido que se genera en un entorno hospitalario. Cuando circulamos por muchas ciudades nos encontramos con señales de prohibido utilizar el claxon porque nos acercamos a un hospital. Sin embargo en Zaragoza tenemos el estadio frente al hospital Miguel Servet y si estás acompañando a un familiar que está ingresado, con la angustia de verlo agonizar, maldita gracia que te hace escuchar las bocinas, los chillidos y los cánticos, o ‘asistir’ a un evento musical. No me parece lógico y en estos momentos sería la oportunidad de solucionar esta anomalía. Además, si tenemos en cuenta el valor que tendrían los terrenos, se compensaría el coste de construcción, porque me parece que tenemos muchos temas más importantes en que invertir el dinero público.

Mar Ripol Gómez. ZARAGOZA

Valoren la sanidad

Han sido cuatro días los que mi madre ha estado ingresada en el hospital Clínico Lozano Blesa, con casi 89 años, frágil por su alzhéimer y por su insuficiencia cardiaca. Mi agradecimiento a todo el personal por el cariño y la profesionalidad, desde Urgencias hasta la planta 12ª de Medicina interna. Especial mención a los doctores por su delicadeza al comunicarse con mi madre y conmigo; a las enfermeras de la mañana porque la vocación la llevan por bandera; a auxiliares, celadores y servicio de limpieza, porque su trabajo lo llevan en el corazón. Y una petición a los gobernantes. Valoren la sanidad como lo que es, salud y no solo cifras que tienen que cuadrar en sus balances. Reconozcan el trabajo sanitario con los medios humanos y materiales necesarios para que el Salud sea eso, salud y no una cuestión de aplausos puntuales. No lo olvidemos.

Guadalupe Cañadilla Rivas. ZARAGOZA

