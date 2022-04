Paso atrás

En el Sáhara, una noche calurosa, tras cenar un plato de cuscús con carne de camello, me preguntaron por Marujita Díaz.

Lo hizo una muchacha saharaui que desordenaba con su belleza, en la wilaya de Smara, y había estudiado Contabilidad y Finanzas en Cuba. Supe, con esa pregunta, que la conexión con España era profunda, más de lo que había imaginado.

Recuerdo que en aquel viaje, ya en la hamada del Sáhara, hice bastantes kilómetros en la trasera de un land rover, en su parte exterior, qué incómodo. Recuerdo beber mucho té y conversar con personas del Frente Polisario. Recuerdo que dormía en el suelo arropado por una manta y que las cucarachas esprintaban al detectar mi presencia. Y recuerdo que cada mañana miraba un corral con cabras anoréxicas antes de hablar con Ahmed y con Chaia, que me contaban el calor que hace allí en verano, lo que comen y su asombro ante los anuncios de viajes en Cruceros por el Mediterráneo, que veían gracias a las antenas parabólicas, aunque su mayor sorpresa era contemplar una piscina dentro del barco.

Al pensar en aquello observo que esa caja de aspirinas caducada que a veces se llama Pedro Sánchez, para el que son compatibles las razones de Estado y la indignidad, ha dado un patadón enorme a la causa saharaui, lo que me produce pena y decepción.

Nunca he sido filatélico, pero de niño coleccioné sellos y me gustaban unos donde aparecía un árabe junto a las palabras España y Sáhara. Y al hilo de eso, ahora, nace en mí una interrogación: ¿Qué colecciona Pedro Sánchez? Y me repito, intranquilo, esa y otras preguntas.