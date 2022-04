Cartas al director de HERALDO: La DGT y la velocidad en el adelantamiento

La DGT y la velocidad en el adelantamiento

Ya ha entrado en vigor la norma que impide superar en 20 km/h la velocidad máxima autorizada en la maniobra de adelantamiento.

No son pocos los expertos que consideran un error esta prohibición.

Veamos un ejemplo. Consideremos una de las muchas carreteras con circulación en los dos sentidos y velocidad máxima permitida de 90 km/h, por la que circula un camión a 80 km/h al que queremos adelantar; y supongamos que en la maniobra recorreremos unos 80 metros más que ese camión, por la distancia a la que circulamos tras él y por la que dejamos antes de volver al carril derecho. Para completar el adelantamiento en las condiciones citadas necesitaremos no menos de 640 metros, y en este tipo de carreteras no es fácil encontrar una recta que tenga estas dimensiones. Si pudiésemos superar el límite de velocidad podríamos circular a 110 km/h durante la maniobra, con lo que necesitaríamos una distancia de unos 260 metros, menos de la mitad que en el caso anterior, longitud que es más frecuente de hallar en esas carreteras, con lo que se disminuye el riesgo de accidente al adelantar.

¿Qué pretende la Dirección General de Tráfico (DGT) al establecer esta prohibición cuando dice que está velando por la seguridad de los conductores?

Por cierto, es inadmisible que la autovía A-23, por ejemplo en el tramo entre Zuera y el límite con la provincia de Huesca, presente el estado actual de firme irregular que asemeja la conducción a un tiovivo. Invito al director general de la DGT, Sr. Pedro Navarro, a conducir personalmente por el tramo citado en vez de ir en el asiento de detrás.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Hacerse valer

Quiero pedirle al presidente de Aragón, Sr. Lambán, que pase de las palabras a los hechos y sea más contundente en dos temas: las supuestas Olimpiadas de Aragón y Cataluña y el trato que TVE (pagada por todos los españoles) da a Aragón en el día de San Jorge. Respecto al primer asunto, con un ministro catalán (Sr. Iceta) en Cultura y Deportes este Gobierno les va a hacer el juego a los independentistas catalanes, de los cuales depende, y esto supone que nos estén ninguneando. Lo vemos todos. Que el Sr. Lambán llame al Sr. Sánchez y le exija que cumpla su palabra, de lo contrario esto acabará en que Aragón representará un papel residual en este evento deportivo y el presidente de Aragón no habrá hecho lo suficiente. El Sr. Lambán se ha dado a conocer en el resto de España por saber ser crítico de palabra con el Gobierno de su partido, pero debe dejar de ser solo un postureo y ser algo real, estamos detrás todos los aragoneses, votantes de cualquier partido democrático. Por otra parte, le animo a dar un puñetazo encima de la mesa para que Aragón sea tratado de otro modo en el día de San Jorge. Todos los años se nos ríen. Siempre va por delante Sant Jordi, y concretamente ayer se ha dedicado más tiempo en el telediario de TVE a las previsiones de asistencia para San Fermín en Pamplona (dentro de dos meses) que al Día de Aragón. Es insoportable. Que Lambán se haga valer en nombre de todos los aragoneses.

Vicente Latorre Mozota

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Tiempo de incertidumbre

La pandemia, las malas noticias –la guerra ha llegado después–, la falta de expectativa en un orden estable producen apatía, inquietud, aburrimiento, dificultad de concentración, insomnio o miedos excesivos, ansiedad, depresión, autolesiones, y ya intentos de suicidio. Las soluciones escasean. En España hay seis psicólogos clínicos y nueve psiquiatras por cada cien mil habitantes; vamos por detrás de Polonia, que cuenta con veinticuatro. No obstante, el verdadero problema es el modelo de vida actual. No hay tiempo de calidad que dedicar a los hijos, a los padres, a los amigos, o al género humano; para perros y gatos sí hay tiempo, claro que ese tiempo es como el dedicado a uno mismo, mucho más necesario ahora que hace cincuenta años, solo que el perro y el gato no son libros, no son compañeros que puedan ayudarnos a aguzar el espíritu. "Con hierro, el hierro mismo se aguza. Así un hombre aguza el rostro de otro" (Proverbios 27:17). ¿Recuerda alguien aquello de ‘mi padre decía’…?. Lo que hemos llamado sabiduría popular ya no se ajusta a los tiempos, ahora se vive más inseguro entre lo que se dijo y se dice, ‘donde dije digo, digo diego’; que puede aplicarse a asuntos entre naciones o incluso a los cambios históricos. ¿Recordamos aquello de dar la mano como sello de un pacto inalterable? La conveniencia, la ventaja han sustituido a la maravillosa aventura de ponerse de acuerdo y respetarlo. ¿Recordáis el compromiso de los novios… "en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte, cuidarte y respetarte, hasta que la muerte nos separe"? (el 60% acaba en divorcio). La funesta administración humana amenaza la vida toda, la física y la moral, por eso necesitamos la esperanza de que termine y llegue el verdadero refugio: "Padre… venga tu reino –gobierno– y hágase tu voluntad en la tierra".

José L. Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Leyendo junto al lago

Al norte del parque Tío Jorge, en Zaragoza, hay un lago que es una pequeña obra de arte, los bancos están diseñados para disfrutar de él, unos están al sol, otros a la sombra de los pinos, hay una pequeña isla comunicada con un puente con tres bancos bajo los pinos. Este lago es una demostración de que el hombre aspira a crear belleza. Dice Luis Mateo Díez que la irrealidad es la condición del arte, yo no estoy de acuerdo, este lago es un pequeño milagro que dulcifica nuestra cotidianidad. Un vecino me cuenta que no tiene una tubería específica, así que no sabe cómo lo llenan de agua, da igual, es un lago precioso. Es la mañana de un sábado, temprano, me siento en uno de los bancos al sol y me pongo a leer ‘Ararat’ de Louise Glück, Premio Nobel 2020. Ya he leído bastante de su obra, ‘Una vida de pueblo’ me parece su mejor libro, pero. ‘Ararat’ es un homenaje a su padre, con la presencia de su familia, hermanas y madre, todas mujeres, donde el héroe era su padre. Una vida entera no es nada, los niños consiguen que pase el tiempo pero al final eres un anciano al que le falta el aire. Su hermana es una apasionada de las flores, pero en las tumbas del padre y la hermana no hay, solo placas de granito, son tumbas raras. Su hermana se centra en el jardín de la casa familiar, cada flor ha sido plantada para su padre, un rostro de amor, consideran esta casa como su verdadera tumba, es amar a una ausencia. Louise recuerda cómo su padre se despidió, dijo adiós con la mano, lo mismo hizo Louise en la puerta del taxi para disimular el temblor de su mano. Hermoso, el parque Tío Jorge.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

