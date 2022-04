Cartas al director de HERALDO: Una mala política energética

Una mala política energética

La invasión de Ucrania ha acelerado el replanteamiento del suministro y consumo energéticos.

España importa más del 99% de los hidrocarburos que necesita, con una factura de 46.000 millones de euros, 9.000 de ellos por gas. Pero España podría explotar sus propios recursos pues, según el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, nuestro subsuelo guarda aproximadamente el equivalente a 40 años del consumo de gas actual y su explotación reduciría la dependencia energética, generaría miles de puestos de trabajo y abarataría la factura. Sin embargo, este Gobierno prohibió su extracción, volcando sus inversiones en energías renovables, dependientes de factores climatológicos variables y de difícil almacenaje. Ello nos obliga, a pesar de tener potencia instalada para producir más del doble de la energía que consumimos, a complementar las renovables con gas o energía nuclear, a la que inexplicablemente el Gobierno ha puesto 2035 como fecha de caducidad. La falta de previsión fuerza a España a seguir dependiendo del gas exterior, cuyo precio se ha disparado. El problema energético viene a complicarse aún más con la última ‘gesta’ de nuestro presidente, al apoyar el plan marroquí para el Sáhara, lo que ha hecho que Argelia penalice a España en el precio y volumen de gas a suministrar, obligando a recurrir a barcos metaneros de EE. UU., que encarecen aún más la factura. Además, la torpeza de Sánchez ha regalado a Marruecos los yacimientos de telurio y cobalto en aguas saharianas, de enorme importancia en el mundo tecnológico actual y ha permitido a Italia tomar la cabeza en el suministro y gestión logística del gas argelino en Europa. Esta falta de previsión del Ejecutivo español nos lleva a preguntar, ¿a qué juega este Gobierno?, ¿cuál es su plan para salir de esta crisis?

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Habitación 915

En ella pasó mi padre su última semana de vida. Es muy de agradecer el buen trato recibido del personal sanitario en esa planta 9ª del hospital Miguel Servet. Nos sentimos en buenas manos y agradecemos enormemente los cuidados profesionales y las muestras de cariño que le dispensaron. Y eso sin conocerle. Porque si le hubieran conocido lo hubieran hecho mucho más aún. Porque era una buena persona, de esas que caen bien ya en la primera impresión y mejor aún conforme lo conocías más. Mi padre era de Madrid y siempre que pudo volvió a su barrio para recorrer los sitios de su infancia y juventud en los años 40 y 50. Nació en 1939, en plena guerra civil, fue hijo único, hizo la mili en Ceuta. Buen estudiante y muy inteligente, se hizo perito agrónomo, y funcionario en el Ministerio de Agricultura, y junto a mi madre se trasladó a Zaragoza donde desarrolló su labor profesional por distintos pueblos aragoneses realizando concentraciones parcelarias. Y en esta tierra sacaron adelante una familia de las de antes, de 4 hijos y 2 abuelas. Y se jubiló y viajó y disfrutó mucho con mi madre de sus años de descanso. Mi padre era de mente abierta, defendiendo sus ideas con argumentos y cordura frente a los extremos. El HERALDO nunca faltó en casa. Le gustaban las nuevas tecnologías y se incorporó bien al mundo digital. Hablaba de los viejitos como si él no lo fuera a sus 83 años… Con palabras y actitudes nos inculcó los valores que nos han forjado como personas: honestidad, responsabilidad, esfuerzo, perseverancia, amabilidad, educación, ganas de aprender y saber de las cosas para poder opinar con conocimiento. Y todo ello con un gran sentido del humor. Gran parte de lo que somos se lo debemos a él y perdurará en nosotros mientras vivamos. Y también en sus 8 nietos de los que disfrutó mucho. Porque mi padre tenía tres grandes pasiones: la familia, la lectura y la conversación. Papá, descansa en paz. Te querremos siempre. Si el mundo estuviera lleno de personas como tú sería mucho mejor.

Carlos López-Torres Escudero. VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza)

El comercio y la ciudad

De vacaciones en Burdeos, me sorprendo de los pocos locales vacíos que hay en el centro de la ciudad. Las tiendas abiertas con franquicias o con comercios autóctonos llenan las aceras. Me viene el recuerdo de nuestra calle Alfonso o el paseo de las Damas, con tantos locales vacíos. Me cuenta un amigo francés que allí están bastantes concienciados de la importancia de comprar en el comercio de proximidad y limitar las compras ‘on line’, que eso redunda en una ciudad mejor, en empleos mejores, en más turismo y más calidad de vida. La pandemia nos ha acercado a las compras ‘on line’, que generan puestos de trabajo, pero ya nos está llegando información de su calidad y precariedad. Me pregunto si cada vez que pulsamos ‘ok’ a la compra en el ordenador o el móvil somos conscientes de cómo afecta a la amiga que tiene una tienda de muebles, al familiar que trabaja en una tienda de informática o a los que están buscando empleo... y a mí, que no dependo de las ventas. No solo pulsamos una tecla, estamos definiendo nuestra ciudad y su futuro.

Clara García Abós. ZARAGOZA

¿Dividir Ucrania?

Sin entrar en la propaganda de ambos bandos, sería necesario hacer propuestas para la solución del conflicto en Ucrania. Veamos la realidad. En Ucrania, el país está dividido sustancialmente en dos bandos: quienes se quieren incorporar a Europa y quienes prefieren relacionarse más con Rusia. No voy a entrar en porcentajes, pero un dato a tener en cuenta es que Yanukóvich, prorruso, ganó las elecciones en 2010. Lo que ocurrió es que tenía más votos, pero no tenía el poder. Llegaron quienes tenían el poder, o sea más fuerza, y echaron a Yanukóvich del país. A partir de ahí, tenemos la siguiente situación: una parte del país pretende tirar hacia Europa y la otra hacia Rusia. La solución que se busca, y la que nosotros apoyamos desde nuestro Occidente, es que una parte someta a la otra. La situación en el futuro es que ganen unos u otros, y la parte perdedora resultará sometida. Y esa es una mala sensación, fuente de conflictos duraderos, gane quien gane. ¿Dos estados? Dirán algunos que eso es inaceptable. Veamos. No voy a analizar lo que ocurrió en Yugoslavia, traumático. Pero cuando yo era joven, había otro país en Europa que se llamaba Checoslovaquia. Llegó un momento, el 1 de enero de 1993 y Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia. Resulta difícil argumentar más profundamente en una carta al director, pero un país como Ucrania, que tiene diferencias tan notables, imposibles de congeniar, donde el odio forma parte del paisaje nacional, ¿por qué no se busca una solución sin que ninguna parte someta a la otra? Cuando una pareja no se puede aguantar, el divorcio puede ser el futuro más aceptable para ambos.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es