Los veo de madrugada. Unos duermen en portales, arrebujados en mantas apestosas, y otros deambulan por la ciudad vacía rebuscando en papeleras y contenedores.

Hay una mujer que da vueltas y vueltas por la orilla derecha del Ebro toreando a los coches y cantando en un idioma imposible de identificar y hay un hombre con barba enmarañada y ojos de alucinado que me mira fijamente cada vez que me cruzo con él en el Coso Bajo. A este último me gustaría utilizarlo algún día como personaje para una novela. Sería perfecto en el papel de testigo de un crimen.

Siento que Zaragoza me envuelve mientras camino de noche por ella con telarañas de sueños en la cabeza. La ciudad respira pesadamente, como un viejo con enfisema pulmonar. Pero quizá el que respira así soy yo, que ya no soy joven y tengo los pulmones aún más negros que la conciencia.

La forma más seria de rezar es riendo. Y riendo yo rezo todas las noches, sin excepción, por las almas de los zaragozanos y de las zaragozanas que sueñan con los angelitos o que escriben tuits desesperados o que se empachan de ansiolíticos o que juegan a la Play Station o que consumen porno ‘on line’ en la soledad de sus pisos acondicionados para teletrabajar y para teleaburrirse.

Cada época tiene sus propios terrores, sus propias trampas, sus propias fantasías. No sabemos si caminamos hacia delante, o vamos hacia atrás, como los cangrejos, o estamos metidos en un bucle del que no conseguiremos salir. Lo único cierto, en cualquier caso, es que dentro de unas horas el amanecer pintará de rosa las fachadas de los edificios y la actualidad nos engullirá con su monstruosa boca de siluro.