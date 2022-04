Cartas al director de HERALDO: Ferran Adrià, los abogados y los camareros

Ferran Adrià, los abogados y los camareros

Ferran Adrià dice que los camareros ganarán más dinero que los abogados en dos o tres años.

¿Por qué? Porque no hay. Añadió un dato: en París un camarero gana en un buen restaurante 6.000 euros brutos al mes. Pero allí valen los menús 350 euros. Pocos restaurantes hay en España a 350 euros el menú, en mi entorno un menú en un buen restaurante cuesta 25 euros, un plato combinado en un bar del barrio 8 euros. En estos sitios no es posible pagar a un camarero 6.000 euros al mes. En nuestro país el salario medio de un camarero es de 1.126 euros. Tal vez es lo que pagaba Adrià en su restaurante, pero estos chefs también se aprovechan de ‘becarios’ sin remuneración. Leo que faltan trabajadores de hostelería y el gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza explica que por culpa de la covid los trabajadores decidieron marcharse a otras actividades profesionales. Ya lo saben los estudiantes de Derecho, sobran abogados, faltan camareros. Para ser camarero, además, la preparación es más corta. Los camareros, incluso, encuentran trabajo antes de terminar la formación, si es que tienen alguna. Los puestos de trabajo en la hostelería han permitido que muchos estudiantes de carreras superiores pudieran pagar sus estudios. También existe mucha explotación en la hostelería, camareros con contratos por unas pocas horas que han de trabajar una larga jornada, y otros que cobran buena parte de su sueldo en dinero negro. Cabe preguntarse si un día tendrá más prestigio la carrera de Hostelería que la de Derecho. Me imagino a un joven que en un futuro no lejano anuncia a sus padres que quiere ser abogado y estos, decepcionados, le replican que mucho mejor camarero, se gana más y da mayor relumbre social. "No nos avergüences vistiendo una toga, a nosotros nos gustaría que vistieses un delantal", le dirían.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

La bofetada y la ofensa

Como mujer, desde que se entregaron los Óscar y se originó el lamentable incidente que culminó con una bofetada, me he sentido ofendida. Pues fue en el sexo llamado ‘débil’ en quien recayó públicamente la atención de una anomalía estética que además era el resultado de un problema médico. Todo lo que vino después ha estado centrado en los hombres. Poco o nada se habla de la ofendida, quien en mi opinión debería haber sido la primera en recibir las públicas disculpas de Chris Rock. No tengo noticias, hasta este momento, de que la aludida las haya recibido. Al conocer la sanción aplicada por la Academia a Will Smith, me pregunto: ¿por qué no otra igual para el grosero ofensor? Tampoco le vendría mal un periodo de reflexión.

Carmen Pérez Álvarez. ZARAGOZA

¿Asesinato vicario?

Es estos días tristísima noticia el asesinato, vil donde los haya, de un niño a manos de su padre. Aprovechando abyectamente la bondad de la madre, que le permitía visitarle, y los errores de comunicación entre juzgados, le quitó la vida al niño en Sueca. Era su padre, pero carece de cualquier rasgo de paternidad y hasta de humanidad. No hay explicación ni justificación para tan horrible acto. Los medios se han referido a este vil asesinato como ‘asesinato vicario’ y yo me pregunto, ¿de qué o de quién es vicario este crimen? Aquí el muerto es el niño, es a él a quien se le ha truncado violentamente la vida. Uno, que tiene hijos y hasta un nieto, imagina la profundidad del dolor de su madre, abuelos y demás familiares. Ninguna duda al respecto. Todo el respeto y afecto que desde el recogimiento les pueda transmitir. Lo que no alcanzo a entender es lo que de vicario tiene este crimen. ¿Le llaman vicario porque se pretendía herir a la madre? ¿Qué es lo que se quiere resaltar con el adjetivo? Quizás que se trata de violencia machista; quizás que lo importante, lo noticiable, es la violencia ejercida sobre la madre, vicaria del niño. Si es así se trataría de una manipulación. La violencia no entiende de sexos, la ejerza quien la ejerza y contra quien se ejerza es inadmisible, perseguible y condenable, sin paliativos por razón de sexo, raza, religión o credo político. Si además concurren factores de abuso de fuerza o confianza, premeditación, ensañamiento, etc., mucho peor, más duro debería ser el castigo. Defender la igualdad ante la ley, su aplicación rápida, rigurosa, objetiva e implacable no es una cuestión de sexo o de género. Igual de muerto está quien muere a manos de un hombre como de una mujer. El mismo terror produce un asesino que una asesina. Si los hombres cometen más crímenes violentos, que haya más hombres presos. Con la denominación de ‘violencia machista’ se nos estigmatiza a la mayoría de los varones que somos personas normales y aborrecemos cualquier tipo de violencia. Pero, lo que es peor, se desenfoca la raíz del problema. No es el sexo el problema. Es la violencia, como imposición de una voluntad ajena que restringe la libertad del otro, hasta el extremo dramático de infligir un daño moral, físico e incluso la muerte. La mal entendida política de igualdad no está teniendo el efecto que todos desearíamos sobre la violencia, pues esta crece cada año, y no solo sobre las mujeres, también sobre los niños, los jóvenes y los hombres. ¿Por qué no prueban a destinar el dinero que financia las políticas de género a potenciar los juzgados, a dotar de protección real a las personas amenazadas y a educar a la sociedad en valores firmes que rechacen la violencia?

Juan Ignacio Pérez Calvo. ZARAGOZA

El gobierno de Zaragoza

Zaragoza, a pesar de la enorme deuda que tiene que soportar, protagonizada por los anteriores alcaldes, ha dado un giro extraordinario. Los parques están mucho mejor cuidados, las plazas se van renovando de una forma adecuada, la salida por Tenor Fleta a la Z-30 está a punto de formalizarse, sin contar que el asfaltado de las calles va mejorando y la ciudad está mucho más limpia. Los impuestos no los han subido y algunos como el IBI lo han rebajado un poquito. Tenemos el precio de transporte público más barato de España y parece ser que los barrios van mejorando en servicios. Pero a pesar de todo hay ciudadanos que han comenzado un acoso y derribo injustificado. Supongo que les escuece que Zaragoza esté gobernada por la derecha. Por otro lado, veo que las actuaciones de la DGA con respecto a los Juegos Olímpicos y la fábrica de baterías han dejado mucho que desear. Podríamos haber luchado mucho más para que Aragón se tenga más en cuenta, pero parece ser que ERC y la Comunidad Valenciana tienen más simpatías con el Gobierno de la nación. Espero y deseo que el señor alcalde siga trabajando por el bien de Zaragoza y a no tardar por el de Aragón.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

