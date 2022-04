Pascua en Bolonia

Disfruté los días santos de la semana pasada en Bolonia, la "dotta, grassa y rossa", donde pasé la Pascua.

Al parecer, en la Edad Media la ciudad era algo así como el bajo Manhattan, con cientos de torres compitiendo inútilmente por superarse en altura y escalar los cielos. De aquella vanidosa competición hoy solo quedan el recuerdo y una veintena de torres, de las que las más famosas son las dos ubicadas en la ‘piazza’ Ravegnana, llamadas Garisenda y Asinelli. La primera, inclinada como la torre de Pisa, por haber sido inmortalizada en el Infierno de Dante: "Como ocurre al mirar la Garisenda / por la parte inclinada y una nube / va corriendo en sentido opuesto a ella, / así me pareció al mirar a Anteo / y ver que se inclinaba: en ese instante / yo preferí encontrarme en otra parte". La segunda, porque actualmente es la más alta (casi cien metros) y ofrece desde lo alto una bella panorámica de la ciudad que los turistas pueden disfrutar.

Debemos esforzarnos para que las cosas vayan bien, empeñando en ello todas

nuestras capacidades

Aunque lleva varios meses viviendo allí, L. me contó que aún no ha subido a la Asinelli. Lo intentó al principio con un amigo, pero ese día tuvo mala suerte, porque no había entradas disponibles. Luego se enteró de que según la tradición los estudiantes no deben subir a la torre antes de graduarse, porque les trae mala suerte, así que, quién sabe, por si acaso ha decidido esperar hasta que acabe allí sus estudios. A veces un poco de mala suerte trae consigo algo de la buena. Y viceversa, en ocasiones un golpe de la fortuna puede convertirse en una herida mortal, como esas historias de agraciados por la lotería cuya vida se transforma en pesadilla. La anécdota me recordó un relato chino cuyo estribillo solía repetir el jesuita indio Tony de Mello que dice así:

"Un anciano labrador tenía un caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo se escapó a las montañas. Cuando los vecinos se acercaron para consolarle por la pérdida el labrador les respondió: “¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¿quién sabe?”. Una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este les respondió: “¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¿quién sabe?”. Cuando el hijo del labrador intentó domar a uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, que se limitó a decir: “¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¿quién sabe?”. Una semana más tarde, el ejército entró en el pueblo y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota le dejaron tranquilo. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?".

Al parecer, De Mello solía repetir esa especie de bordón de la historia, para insistir en que "lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente perjudicial. Así pues –decía–, será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena y mala suerte y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en bien para los que le aman". En lugar de Dios otros dirán Azar, pero no se puede amar el azar. ¿O sí?

Pero también tenemos que ser conscientes de que el resultado final no depende solo de nosotros. Hay que trabajar y tener esperanza

Con todo, la historia podría malinterpretarse y tergiversarse moralmente (y más en un contexto como el actual, en el que la ‘mala suerte’ parece extenderse por todas partes) y podría servir para justificar todo tipo de tropelías e irresponsabilidades en el dolor y el daño causado a otros: ¡total, qué más da –dirían algunos–, como todo va a acabar bien! Pero el relato no nos dice que todo nos vaya a salir bien, ni que podamos abdicar de nuestra responsabilidad en el cuidado de todos. Al fin y al cabo, por ejemplo, la graduación de L. no va a depender de que suba o deje de subir los cientos de escalones de la Asinelli. Lo que nos dice el relato es que, hagamos lo que hagamos, no somos dueños del final, del que nada sabemos, pero en el que podemos trabajar y esperar.

De hecho, la sabia indiferencia del labrador del cuento, como la del jesuita indio que lo contaba, no era fruto de un optimismo ingenuo o de una frialdad pasiva y apática, sino de la esperanza en ese final. Y esa esperanza no es un simple y pasajero estado de ánimo, sino una virtud o un hábito: un movimiento, decía Tomás de Aquino, que nos empuja a poner todo el conocimiento, el amor y el esfuerzo del que somos capaces para que las cosas salgan bien. Y a confiar agradecidos sea cual sea el resultado.