Cartas al Director de HERALDO: Ramón y Cajal y la senectud

Ramón y Cajal y la senectud

El 23 de abril conmemoramos el Día del Libro y los Derechos de Autor. El Ayuntamiento de Zaragoza hace una lectura pública el viernes anterior en la que pueden participar leyendo en su salón principal, durante dos minutos, los ciudadanos que lo deseen, previa inscripción, de 11 a 14 horas. Este año se ha dedicado la sesión a textos del médico don Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1854-Madrid, 1934), premio Nobel de Medicina en 1906, padre de la neurociencia, estudiante en Zaragoza, profesor universitario e investigador incansable. Ramón y Cajal transmitió sus ideas e investigaciones en libros que abarcan distintos géneros literarios: ensayos, científicos, de relatos, autobiográficos… De todos ellos me permito aconsejar el titulado ‘El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico’, de 1934. En él nos habla de sus teorías sobre la senectud, la muerte, los cambios de ambiente físico y moral que viven las personas mayores, sus preocupaciones y los consuelos de la vejez. Fija en los 70 ó 75 años el inicio de la senectud y nos dice que no debe preocuparnos tanto el deterioro físico (al que tanto tiempo dedicamos) como el mental, que al ser percibido por los demás hace que se aparque al anciano, se le abandone y se le condene al silencio. Recomiendo este libro porque vivimos en una sociedad envejecida, con un futuro incierto respecto a las atenciones que podremos tener los que lleguemos a la ancianidad cuando se acerque la mitad del siglo XXI, y porque el Ayuntamiento hace bien en actualizar esta figura ejemplar de científico, trabajador incansable, padre de siete hijos, hombre honesto y excelente docente que estudió en nuestra ciudad.

María Teresa García Roigé. ZARAGOZA

Una fiesta sin jerarquías

Hay actos que hay que contemplarlos desde dentro para apreciar lo que encierran oculto tras lo que deslumbra, un exterior que solo permite ver lo más espectacular. Así sucede con las celebraciones de la Semana Santa en el Bajo Aragón. Paralela a la conmemoración religiosa subyace una fiesta de convivencia y amistad en la que, sin alharacas ni distingos, somos invitados y acogidos. Es el reencuentro de todos. Las familias se reúnen, los amigos acuden, no hay distancia que les impida concentrarse. La amabilidad es la norma. No importa que no se sepa tocar el tambor o el bombo. Cualquier grupo te admite. Recorres la población con él y nadie te reprenderá: todos se sienten iguales. Así lo muestra la túnica imprescindible, propia de cada localidad, en la que no destacan galones ni hechuras: somos el mismo, el único. Se van creando así unas jornadas que constituyen una fiesta pacífica, sin conflictos, multitudinaria, que no deja rastro negativo alguno, que siempre quedará en la memoria. Una fiesta que conmemora el paso de una persona especial por este mundo hace dos mil años que dejó dicho: no busques los primeros puestos allá donde vayas. Aquí es fácil cumplirlo: no existen. Por eso no se entiende el absurdo lío que se ha creado con la presencia de algún político indignado por no ocupar un lugar preferente que supuso le correspondía. No sabía que no hay preeminencias. Algo le impidió actuar con perspectiva profesional: una túnica le hubiera igualado y, al mismo tiempo, engrandecido. Ocasión perdida. Mientras tanto, el Papa lavaba los pies a unos presos de la cárcel romana. Todavía hay clases.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

¿Puedo hacer algo por la paz?

¿Puedo hacer algo por la paz en Ucrania? Sí, puedo rezar por la paz, todos los días, uniéndome a la oración universal del Papa y de la Iglesia. Puedo colaborar económicamente con los enormes gastos que conlleva la ayuda a los refugiados y la población ucraniana, donando en la cuenta ‘Cáritas con Ucrania’ o en otras cuentas de ONG que trabajan con este fin. Puedo mantener una opinión política y social respecto a la ayuda internacional y especialmente a la ayuda española. Defender que esta guerra es ilegal, injusta, improcedente, un escarnio para toda la humanidad, y que requiere una contestación proporcionada, eficaz, firme, total, en defensa del mínimo sentido humanitario. Debo participar en las manifestaciones públicas que defienden estas ideas. Puedo acoger a los emigrantes ucranianos o de cualquier parte del mundo, quererlos como hermanos, defenderlos, ayudarles, donarles mi tiempo y mis medios económicos. Puedo vivir feliz, porque Dios así lo quiere, pero siempre inquieto, dolorido por tanto sufrimiento de mis hermanos, siempre acudiendo al que todo lo puede y que nos ha dicho: "Pedid y se os dará; lo que hagáis a uno de estos hermanos dolientes a mí me lo estáis haciendo". Puedo, con gran esfuerzo y fe, mantener la esperanza en que a Dios no se le escapa el mundo de las manos, que Él sabe muy bien que todos los hombres, hijos de Dios, estamos destinados a ser felices en su paz. Amén.

José Miguel Taboada Echeverría. ZARAGOZA

Afluencia turística



Las excelentes cifras registradas en el turismo a lo largo de la Semana Santa presentan buenos augurios para la época veraniega. La masiva participación popular, después de dos años en los que la pandemia obligó a suspender todo tipo de procesiones, actos religiosos y conmemoraciones, ha contribuido a devolvernos un viso de normalidad que casi teníamos olvidado. Aunque, habiendo pensado que cuando llegara el momento de levantar las restricciones por covid ya no tendríamos ningún problema más, la guerra ruso-ucraniana y la inflación nos han vuelto a ‘opacar’ el horizonte. Hay un sabio dicho que reza que «no hay mal que cien años dure», porque todo en la vida es temporal, es decir, que las cosas o situaciones tienen un principio y un final.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

La cara oculta de las cofradías

Ha terminado la Semana Santa y con ello la actividad de las cofradías que han llenado las calles de Zaragoza con los sonidos de los tambores y trompetas. Ahora empieza su ‘segunda actividad’, que se extiende por los 365 días del año con alto contenido social. Lo triste es que, a diferencia de otras instituciones que con mucho blablablá a la hora de la verdad hacen poquito, en el caso de las cofradías estas gestiones son muy poco conocidas. Quizá fuera bueno que las juntas rectoras sacaran al aire estas actuaciones, que no serían propaganda puesto que serían actividades ya realizadas, lo que supondría una bocanada de aire fresco tan necesaria en estos tiempos. Ahora el buen paño ya no se vende en el arca.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

