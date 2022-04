Cartas al director de HERALDO: El amor, nuestro ángel de la guarda

El amor, nuestro ángel de la guarda

El amor es el oxígeno para la vida, reconfortante de todos los males y que explica la mayor parte de nuestras alegrías y de nuestras penas, tanto cuando sobra como cuando falta, pero no sobra nunca.

El entendimiento y goce de las cosas se adquiere a través del amor: la vía más pura, satisfactoria y universal. Hay momentos de plenitud que parecen imposibles de superar, y también abismos de sufrimiento cuando lo perdemos. El amor humano ha construido el Taj Mahal, el amor a Dios, las catedrales, porque el amor siempre construye, mientras que el odio destruye. Pero el amor te defiende hasta el final, convirtiéndose en nuestro incondicional ángel de la guarda. Por eso quien atenta contra su propia vida traiciona ese don que recibió de sus padres, y el amor con que lo trajeron. Algo que cualquiera podrá comprobarlo en su propia historia. El amor no solo es una palabra sino un acto de creación. El amor cura las heridas del cuerpo y del alma, cuando es correspondido te hace conocer constelaciones de estrellas y te permite tocarlas. Es como un éxtasis que te eleva al cielo. Él te necesita y tú le necesitas a él. Es luz y fuente de vida. Del Amor nacemos y con amor esperamos todos un día marchar. En el Juicio de los muertos, se nos examinará del amor y es una asignatura que no se puede suspender. El amor supera a la belleza porque posee en silencio la gracia y la nobleza. Si hay amor, hay paz interior y esta nos predispone a la benevolencia. Si das amor puedes salvar una vida, si das odio puede causar la muerte; de hecho, la causa, desde el crimen pasional hasta la guerra. Por eso entre el uno y el otro siempre debe resultar vencedor el amor. Finalmente, coincidimos con Platón en que solo el amor nos puede llevar a alcanzar la idea suprema e inefable del Bien.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Una ofensa a España

Se ha comentado el clamoroso error protocolario cometido por Marruecos con la bandera española en la cena que ofreció el rey Mohamed al presidente del Gobierno. Nuestra enseña aparece colocada boca abajo, circunstancia que no recuerdo haber visto jamás. Es comprensible que la persona que la colocó y cometió el primer error lo hiciera de una forma inconsciente y, por lo tanto, disculpable. Pero a partir de ella, todos los miembros de las delegaciones de ambos gobiernos que observaron el error y no lo corrigieron ofendieron a España. No quiero pensar que los servicios protocolarios españoles no hicieran bien su labor y descuidaran la corrección del error. Recuerdo, durante mi etapa profesional activa en Zaragoza, con qué cuidado comprobaban los jefes de Protocolo de la DGA y demás instituciones aragonesas la colocación de las banderas en los actos oficiales. Incluso me agradaba observar cómo utilizaban una cinta métrica para constatar que la altura de los picos de las banderas sobre el suelo era la reglamentaria. Por ello, me resulta imposible creer que en una visita de rango estatal ningún miembro de los servicios de Protocolo españoles advirtiera semejante desatino, reflejado en las fotos que distribuyó el Gobierno alauita. En la antigüedad, una de las mayores ofensas que se podía infligir a los ejércitos vencidos en el campo de batalla era capturar sus banderas, colocarlas boca abajo y llevárselas cautivas. No debemos deducir de este lamentable hecho que ese fuera el propósito del anfitrión alauita, pero la ofensa a España ha sido indudable. Me pregunto qué hubiera ocurrido en España si durante una visita del monarca marroquí, nuestros servicios de Protocolo hubieran colocado en una cena oficial su bandera boca abajo. Estoy seguro de que la sopa se hubiera enfriado en el plato.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Muerte y resurrección

La Semana Santa recuerda los acontecimientos que ocurrieron en la Jerusalén de hace más de veinte siglos. Un hombre bueno, llamado Jesús de Nazareth, que proclamó sin miedo que todos los seres humanos son iguales, sin distinción de sexo, raza o cultura, chocó con la intransigencia religioso-política de un pueblo que no dudó en juzgarlo, sin garantías jurídicas, y forzar al gobernador Poncio Pilato a someterlo a indecibles sufrimientos, que culminaron con su muerte en la Cruz. Pero Cristo había prometido volver, y lo hizo, en plenitud de un cuerpo y un alma glorificados e inmortales, en la luminosa mañana del Domingo de Pascua, apareciéndose a apóstoles y discípulos, empezando por su preferida, María Magdalena. Cristo desafió a la muerte y la venció, demostrando que la vida es más fuerte: este es el mensaje básico de la religión cristiana. Es lo que cualquier ser humano, creyente o no, anhela: no morir, permanecer para siempre. El dolor solo debe ser un paso en el camino hacia la alegría y la plenitud final. Que resuenen los aleluyas como alabanza y agradecimiento al Dios del que vinimos, y al que un día volveremos. Que nuestra aventura tenga un final feliz.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Confusión pedagógica

Cada vez que se legisla sobre educación sorprende la manera como se obtendrá un título o se pasará de curso: con una, dos o varias suspensas si los objetivos están aprobados o hay circunstancias que lo aconsejan, o si llegado el caso se requerirá el voto afirmativo de las tres cuartas partes de los profesores, etc. Se han leído presupuestos tan dispares en las últimas leyes que más que preocupación motiva ya escepticismo. Pienso que cualquier ley educativa deberá tender a una benevolencia sin límite, basta ver los temarios inabarcables que se nos han propuesto en estos últimos años y las formas tan variadas que cada profesor elige de recortarlos y asumirlos, y hasta las formas de impartirlos que se nos aconsejan y que cada docente utiliza según sea su gana, añadido el desbarajuste de la pandemia. Ante tal caos, la evaluación es un injusto ordenamiento para el alumno, de forma que cada docente podrá hacer de su capa un sayo y venga lo que viniere. No me extraña que la ley recoja esa magnanimidad, primero porque así debe concebirse una ley, y segundo porque es un lógico reflejo de la confusión instructiva que hoy se extiende en la docencia. Un optimismo desmesurado e ingenuo, pan y miel para todos, con el que ocultar la confusa realidad pedagógica que se vive en las aulas. Ya se vio que ese intento de unificación que era la reválida, lejos de discutirse en el ámbito educativo, fue un acicate social para desprestigiar gobiernos, y ya quedó en el limbo y no creo que nadie se atreva a su redención. A lo mejor lo que importa es que el alumno coja ese hábito de estudio y qué más da que lo haga con Matemáticas, Sintaxis o Filosofía, también hay Dios y ciencia sentando costuras o aderezando albóndigas.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es