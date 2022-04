Cuando finalice esta pesadilla será imposible tachar de nuestra memoria la atrocidad de las imágenes y palabras que hemos visto y oído.

Nada puede ser igual. No soy tan inocente como para pensar que no hemos vivido similares atrocidades, pero lo insólito es que en estas últimas semanas hemos asistido a su horrible filmación. Y se dirá: la guerra de Putin… Me vienen a la memoria los recuerdos recuperados por Claude Lanzmann a propósito de la Shoah: apaciguados polacos que veían camiones y trenes cargados de ganado humano entrando en Treblinka o Auschwitz para salir al cabo de horas dejando atrás una infernal columna de humo blanco. Todos sabían lo que ocurría. Como tampoco lo desconocían los alemanes que jaleaban al Führer: Günter Grass escribiría años más tarde en ‘Escribir después de Auschwitz’ que los alemanes, ante las noticias, solían comentar, encogiéndose de hombros que "eso jamás lo haría un alemán". Y quiero meditar brevemente: porque no es la guerra de Putin, porque quienes bombardean y asesinan son una gran parte del mundo ruso orgulloso de su pasado y envidioso de la gloria que jamás volverá. El legado cultural ucraniano destruido, colegios y hospitales desaparecidos, centenares de niños con los ojos vaciados de alegría. Y un pope ortodoxo librando una paloma blanca. No es la guerra de Putin: es la guerra de los rusos contra un pueblo amigo al que quieren reducir a cenizas. Los rusos decentes, que tienen que existir, se esconden. En Siberia hace mucho frío.