El final de las mascarillas

Las mascarillas han sido el símbolo de la pandemia a la vez que la herramienta más elemental para protegernos del virus.

El final, a partir de mañana, de su obligatoriedad va a marcar por tanto todo un hito; será una señal de que, si bien la enfermedad no ha desaparecido y todavía puede darnos sorpresas desagradables, estamos ya en una fase muy distinta. Muchos ciudadanos recibirán el cambio con satisfacción, otros preferirán seguir usándolas, pero seguramente todos deberíamos continuar teniéndolas a mano.

Más de dos años después de que la covid-19 comenzase a golpear a la sociedad española y aragonesa, resulta curioso recordar que, en aquellos primeros momentos, las autoridades sanitarias no tenían la certeza de si el uso de mascarillas era o no recomendable para la población en general. Y además, no era fácil encontrarlas, pues estos elementos profilácticos, hasta entonces banales, se habían convertido en el mercado mundial en un bien escaso y codiciado. Sin embargo, muy pronto todas las caras aparecieron semicubiertas y la mascarilla se transformó rápidamente en el signo visible del dolor y las renuncias impuestas por la enfermedad; y en el emblema de la resistencia de la sociedad frente al virus. Y las normas sobre su uso, que llegó a ser obligatorio incluso en parajes solitarios, en plena naturaleza o en calles vacías, no dejan de sintetizar también las incoherencias, que no han faltado, en la gestión de la pandemia. Ahora, con el virus aparentemente apaciguado, el Gobierno quiere ‘normalizar’ la covid y levanta la obligación de utilizar la mascarilla en interiores, aunque no –y esto hay que subrayarlo– en todos los espacios ni en todas las situaciones. En algunos momentos y lugares, por imposición o por prudencia, tendremos que seguir usándolas. El virus sigue ahí y no sabemos cómo evolucionará, pero ojalá que la mascarilla quedase pronto en el recuerdo como el símbolo de una época ya superada.