Cartas al director de HERALDO: El diálogo del perrito filósofo

El diálogo del perrito filósofo

Lo tengo a mi lado, mirándome con ojos tiernos y traviesos, "hoy vas a escribir de mí", me dice.

"Sí, hoy te toca", le respondo. Y cuando me pongo a teclear, veo, a través de esa mandíbula distrófica, con los dientes para fuera, una mueca de sarcasmo. Me dice, "jejé, te tengo cogido por donde más duele. Si me atas, pasa un animalista y pone el grito en el cielo. Si me dejas suelto, me escapo al pueblo y te llama alguno diciendo que cómo abandonas a un perro". Le digo, "seamos serios, ¿a ti qué te parece lo de la nueva ley y los animalistas?". "Que se les ha ido la olla, que maltrato animal es tener a un mastín en Zaragoza en agosto, en un piso de 40 metros, por ejemplo; o castrar a un perro o a un gato para que pierda los instintos". Lo veo sin esa mirada amistosa y le pregunto qué le pasa y me dice que está hasta la trufa de tanta tontería, que ahora los perros de caza, sus colegas, van a ser tratados como domésticos y serán inútiles: "Un perro de caza tiene que salir a la batida con la panza vacía, si no, se tumba, y que busque el rastro Rita la cantaora". Hace una mueca de nostalgia y lo oigo musitar, las cosas que me contó mamá de cuando en una casa había conejos, gallinas, patos, cerdos, que ayudaban a sacar a la familia adelante, en barrios, en pueblos, y ahora, más de seis son núcleo zoológico. "Estáis jodidos los humanos", remacha, "pero no te preocupes que en el examen ese que van a hacer a los dueños de mascotas te ayudaré, aunque manda narices que pueda haber ministros sin carrera ni oficio y para cuidarme a mí haya que tener un título". Y yo añado: "Creo que lo dijo Nietzsche, después de abrazar a los caballos: quien trata a los animales como personas tratará a las personas como animales". "No es de Nietzsche –me dice–, pero queda bien".

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Gracias, te quiero

Fue un impulso, un repentino impulso de agradecimiento. Entré en una librería a comprar un libro y mientras esperaba encontré un expositor de esos que ofrecen tarjetas de felicitación, con su sobre y todo y, de repente, se me ocurrió. "¿Qué día es hoy", me pregunté, "¿qué felicitar?". "A mí mismo", me respondí: "Un día cualquiera y ninguna fecha que celebrar", y a continuación me dije: "¿Y por qué no?". Entonces elegí una tarjeta bonita, a gusto de ella, en la que ponía gracias en tamaño bien grande. La compré, la escribí y ni siquiera la eché al buzón de correos; simplemente, la eché en nuestro buzón de casa. Y claro, cuando la recogió del buzón y llegó a casa me dijo: "¡Esto, ¿por qué?". "Por todo lo que haces por nosotros y porque te quiero, gracias". El movimiento de psicología positiva, nacido en EE. UU. y liderado por el Dr. Seligman, nos dice que hay que agradecer todo, todos los días y a todas las personas, pero en especial a las que tienes cerca. Con esta carta te incito, querido lector o querida lectora, a que hagas lo mismo. Escribe en una tarjeta: "Gracias, te quiero", y aunque ella o él no sepa por qué, tú seguro que lo sabes. Gracias por leerme, ¡te quiero!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

La gesta de Ucrania

La noticia es vil y cruel. El pueblo de Ucrania está siendo invadido por Rusia. ¿Por qué? El genocida que es capaz de esto no tiene respuesta. La historia es una sucesión de guerras; solo el hombre, necio y estúpido, pelea contra sí mismo hasta matarse. Por disputas territoriales, religiosas o de las ideas, es constante la lucha entre los pueblos. Jamás se puede justificar una guerra. Ni explicar. Ni razonar. Pero esta invasión es la ambición descerebrada de quién nunca ha tenido razón. Es el siglo XXI y parece el XI. La muerte acecha día y noche a los ucranianos. Sin motivo. Bravos, se defienden, pero saben que no pueden ganar porque el enemigo es más poderoso y más cruel. No se rinden. Valientes, van a defender sus casas, sus vidas. También el honor de un pueblo. Al mundo estáis dando una lección de coraje. No podéis contar los muertos, por muchos, pero los que seguís en la lucha sois emblema de la razón, de la vida que defendéis. Estáis solos. Os habéis ganado el respeto del mundo. Estáis escribiendo el relato de la rebeldía, de la resistencia, de la lucha contra lo imposible. Os envidio el valor. Os deseo la vida.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

La tarea de Núñez Feijóo

Parece que en el Partido Popular ha entrado un soplo de cordura después de los vaivenes sufridos por una parte de los que mancharon la política de este país. Pablo Casado quiso limpiar el partido limpiando el polvo sin más, pero se equivocó, porque el polvo estaba tan encastrado que necesitó espátula y la cúpula se le echó encima porque no había cantera para sacar provecho. Tenemos el comodín, dijeron los barones, y con la mirada baja señalaron a Feijóo, pero hubo susurros que decían que es una decisión que llega muy tarde. Si los iluminados que eligieron a Casado en el otro congreso se hubieran quedado en casa, este país no estaría como está. Estaban acostumbrados a que en política todo valía y Casado llenó el Parlamento de descalificaciones e insultos. Los errores cometidos en el PP el nuevo dirigente los quiere dejar atrás para llegar a acuerdos que mejoren la situación de este país. Este es un buen principio de momento, y a su mano derecha, a Cuca Gamarra, le ha cortado las alas y le ha puesto unos topes en el vocabulario: si te pasas durarás poco, porque yo quiero presidir este país y quiero subir las escaleras de una en una y con personal adecuado y responsable, que el pueblo valore y obre en consecuencia de la labor que en política se lleva a cabo. Feijóo es perro viejo y sabe que los vaivenes de tiempos pasados del Partido Popular le sirven de coraza para liderar el partido, se lo han puesto en bandeja. Pero debe tener la inteligencia de saber convencer a los votantes de la extrema derecha que se le fueron, recuperarlos para ser fuerte y sacar mayoría. Todo esto lleva tiempo y confianza. Abascal y Feijóo no hacen muchas migas porque los dos quieren ser el gallo del corral. Vox y sus votantes se hicieron con los escaños que tienen porque una parte de los del PP no estaban de acuerdo con sus políticas y se imaginaron que el pueblo se volcaría y arrasarían, pero esto tiene un tope y le pasará como a Ciudadanos. Yo me imagino que el nuevo aspirante esto lo tendrá en cuenta y querrá recuperar la confianza con hechos y sus valores y experiencia. Le animo y le doy fuerza y empuje para limpiar los problemas de este país, que tanta falta hace. Los políticos se valoran por sus hechos y labores que mejoran un pueblo. Se puede ser un buen político de derechas sin olvidar a los que no comparten sus ideas y que no se queden marginados. Le deseo todo el valor necesario para que España pueda brillar con luz propia y con la claridad necesaria de sentirnos satisfechos.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

